Legittimità richiesta archiviazione per mancanza di prove

Quando è legittimo formulare richiesta di archiviazione del procedimento per violenza sessuale motivando con la mancanza di corredo probatorio atto a sostenere l'accusa in giudizio.

1. I fatti del processo

La fattispecie concreta in rassegna prende l’abbrivo giudiziario, quando la parte offesa, D. B. si presenta al locale commissariato della polizia di Stato, al fine di ratificare una notizia criminis riguardante una serie di condotte antidoverose poste in essere in suo danno dal coniuge, in fase di separazione, O. A. e ciò, particolarmente in occasione di una vacanza in Egitto, ove ella era stata costretta a subire atti sessuali contro la sua espressa volontà.

In sostanza, era avvenuto che il coniuge O. A., nei confronti del quale da tempo era cessato l’affectio coniugalis, a motivo delle reiterate condotte maltrattanti e persecutorie poste in essere in danno della denunciante, aveva proposto alla sua ex partner una vacanza in Egitto unitamente al figlio di anni undici, al fine, soprattutto, secondo quanto sostenuto dall’imputato, di potere stare vicino al minore per cercare di fargli recuperare, per quanto possibile, il disagio conseguente alla ormai cristallizzata crisi coniugale.

La persona offesa, dopo una iniziale ritrosia ad accettare la proposta, l’aveva ritenuta accoglibile e ciò in vista del beneficio che, sicuramente, ne avrebbe tratto il minore; nel contempo aveva posto, come condicio sine qua non dell’accettazione, l’impegno, da assumersi formalmente da parte del coniuge, di astensione da ogni tentativo di praticare rapporti di natura sessuale.

Il coniuge O. A. aveva accettato.

Le cose, però, malgrado l’impegno assunto, non erano andate secondo le previsioni e l’accettazione di precise norme pattizie.

Infatti, raggiunto il suolo egizio, il marito, mettendo da parte l’impegno assunto, aveva iniziato a porre in essere, con particolare insistenza e manipolazione, reiterati tentativi di palpeggiamento delle zone erogene, onde aprire un varco verso un approccio completo. I tentativi, secondo il racconto effettuato al commissariato dalla p. o., si erano ripetuti tutti i giorni, il più delle volte alla presenza del figlioletto, anche se l’ex partner maschile cercava di dissimulare, alquanto maldestramente, le sue finalità erotiche.

Era avvenuto così che la p. o. era stata costretta a cedere alle reiterate e insistenti volontà di possesso sessuale, anche se con evidenti sue reticenza e resistenza, e altrettanto evidente astensione partecipativa. Sono stati, quindi, atti sessuali consumati in maniera unilaterale, in assenza totale di ogni partecipazione, sia fisica che psicologica, della persona offesa, la cui volontà è stata chiaramente coartata e travolta. Ed infatti, rientrata in Italia e sentendosi letteralmente ossessionata dal ricordo delle violenze patite durante il soggiorno egiziano, D. B., si rivolgeva alle forze dell’Ordine al fine di depositare la relativa notitia criminis.

Pervenuti gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Patti (ME), l’Ufficio inquirente, dopo avere stabilito che la narrazione dei fatti della denunciante conduceva alla sussunzione di essi sotto l’impero delle norme contenute negli articoli 572 cod. pen. (Maltrattamenti contro familiari o conviventi); 612-bis cod. pen. (Atti persecutori) e 609-bis cod. pen. (Violenza sessuale), emetteva, previo stralcio, la richiesta ex artt. 408 e ss. cod. proc. pen. limitatamente a tale ultimo reato. Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri

2. La richiesta della Procura della Repubblica

Si premette che nell’ambito del p.p. n. OMISSIS, a carico di O. M., indagato per i reati di cui agli artt. 612 bis c.p., 609 bis c.p. e 572 c.p., questa Procura ha inteso procedere in ordine al reato di “atti persecutori” e al reato di “maltrattamenti”, mentre, in relazione all’art. 609 bis c.p., ha disposto lo stralcio del procedimento. Di tale stralcio si intende chiedere l’archiviazione in questo procedimento penale, stante l’assenza di un corredo probatorio idoneo a sostenere l’accusa in giudizio.

Qui di seguito vengono compendiate le motivazioni che hanno portato l’Ufficio inquirente alla richiesta di archiviazione.

È da sottolineare come il racconto offerto dalla p. o. risulti alquanto annebbiato, come precisato dalla stessa (“il mio ricordo non è del tutto lucido”), nonché generico, avendo la medesima specificato un solo episodio, collocato (“una sera, la prima o la seconda). Per il resto, la D. si limita a dire che “questa oscenità si è ripetuta tutte le altre sere che siamo stati in Egitto e sempre con le medesime modalità”. E’ dallo stesso tenore letterale delle dichiarazioni che si evince la logica improbabilità che, in effetti, le “oscenità” si siano ripetute tutte con le “stesse modalità”, perché per esse parrebbe che all’opposizione della p. o. ad avere rapporti non seguiva un’insistenza o, addirittura, una violenza.

Queste incongruenze, dall’altro lato, si rispecchiano in quanto dichiarato dalle persone a cui la donna avrebbe confidato l’asserita violenza subita in Egitto. Infatti, escussa a s.i.t. L.M.A., madre della p. o., riferiva:

”…omissis… Mia figlia mi ha raccontato che quando sono stati in vacanza in Egitto nel mese di marzo di quest’anno, A., nonostante lei si sia opposta, ha voluto avere dei rapporti con lei e ciò, mi ha riferito,che è accaduto per tre sere”.

Per tutto quanto sopra esposto, si ritiene dunque di non doversi procedere con l’azione penale risultando il corredo probatorio non idoneo a sostenere l’accusa di 609-bis, ed in particolare non si evince in alcun modo la prova dell’avvenuta costrizione a subire atti sessuali, alla luce dell’insieme delle dichiarazioni raccolte nel corso delle indagini.

In riferimento alle motivazioni succintamente sopra riportate, la Procura della Repubblica di Patti, dopo avere richiamato la norma contenuta nell’art. 408 cod. proc. pen. (Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato), come di recente modificato dal d.lgs. n. 150/2022 (c.d. “riforma Cartabia”, che ribadisce che “quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna […] il pubblico ministero presenta al giudice richiesta di archiviazione”), chiedeva al Giudice per le indagini preliminari che volesse disporre l’archiviazione del procedimento e la conseguente restituzione degli atti al proprio ufficio.



3. L’opposizione della p.o. alla richiesta di archiviazione

Con proprio atto, fondato ex art. 410 cod. proc. pen., la persona offesa da reato, tramite il proprio difensore, proponeva opposizione avverso la richiesta di archiviazione.

Nel corpo dell’atto l’opponente evidenziava che la richiesta formulata dalla Pubblica Accusa poggiava su presupposti affatto condivisibili, poiché gli stessi tenevano in assoluto non cale, la particolare situazione nella quale i consumati fatti antidoverosi erano stati attuati.

L’opposizione evidenziava come nella richiesta di archiviazione, non vi fosse minimo cenno alla deposizione testimoniale della signora L. T., la quale, anche se riferendo notizie de relato, aveva dimostrato di conoscere un episodio particolare, già narrato dalla persona offesa agli inquirenti e verificatosi sempre durante la permanenza all’estero, secondo il quale O. A., mentre la sua ex coniuge e il figlioletto si trovavano nudi sotto la doccia, sopraggiungeva pretendendo un rapporto sessuale per consumare il quale collocava, sic et simpliciter, il figlioletto, ancora bagnato, fuori dalla stanza per evitare che assistesse direttamente.

Oltre all’evidenziazione delle lacune processuali che precedono, l’opponente chiedeva al G. I. P. sede che venissero sentiti alcuni testimoni tra i quali la dott.ssa S. A. M., dipendente dell’ASP di Sant’Agata Militello, nella qualità di medico della persona offesa e il dott. C. A., che presta servizio presso SSR (Società Servizi Riabilitativi spa), il quale, ultimo, appresa la notizia di quanto accaduto, dalla P.O. la indirizzata presso un Centro antiviolenza operante sul territorio.

Proseguiva il narrato dell’opposizione con l’ulteriore e conclusiva richiesta di risentire la teste L. T.

4. La memoria ex art. 121 cod. proc. pen.

Con memoria ai sensi e art. 121 cod. proc. pen., calendata 18 gennaio 2024, il difensore dell’opponente richiamava ulteriormente l’attenzione del Giudice per le Indagini Preliminari sull’incipit della norma contenuta nell’art. 609-bis cod. pen.:

“Chiunque con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali…”

L’incipit sopra trascritto, considerata la sua formulazione letterale, è, con ogni evidenza, piuttosto elastico e aperto all’accoglimento di molteplici fattispecie concrete, così come è stato rilevato dalla Suprema Corte delle Regole, Sezione Terza Penale, la quale, con sentenza del 17 febbraio 2021, n. 6158, ha posto un interessante arresto giurisprudenziale circa la portata definitoria del concetto di atti sessuali, affrontando in modo specifico il problema se il bacio sulla guancia possa essere considerato atto sessuale idoneo a potere essere sussunto sotto la norma di cui all’art. 609-bis cod. pen., rilevando, in particolare, le innovazioni sui reati di violenza sessuali introdotte con la L. 15 febbraio 1996, n. 66. Tale normativa ha, intanto, collocato testualmente i delitti contro la libertà sessuale sotto la medesima epigrafe dei delitti contro la libertà personale, con ciò riconoscendo che i delitti contro la libertà sessuale vanno a ledere, in primis, la persona e, particolarmente, una delle sue doti più salienti: la libertà personale.

Occorre rilevare, in proposito, come la lettera del più volte richiamato art. 609-bis, consenta una sua esplicazione ermeneutica giuridica, sia dottrinaria che giurisprudenziale, consistente in una tutela bifronte del bene giuridico preso in considerazione: quella della libertà sessuale in ipotesi di costrizione, e quella dell’intangibilità sessuale nell’ipotesi di induzione.

“Tra gli atti sessuali, devono, pertanto, includersi i toccamenti, i palpeggiamenti e sfregamenti sulle parti intime delle vittime, suscettibili di eccitare la concupiscenza sessuale anche in modo non completo e/o di breve durata, essendo irrilevante, ai fini della consumazione del reato, che il soggetto attivo consegua la soddisfazione erotica” (Cass. Pen, Sez. III, n. 44246 del 18 ottobre 2005). Successivamente, il S.C. ha inteso precisare che “nel concetto di atti sessuali di cui all’art. 609-bis cod. pen., bisogna far rientrare non solo gli atti che involgono la sfera genitale, bensì tutti quelli che riguardano le zone erogene su persona non consenziente; pertanto, tra gli atti suscettibili di integrare il delitto in oggetto, va ricompreso anche il mero sfioramento con le labbra sul viso altrui per dare un bacio, allorché l’atto, per la sua rapidità ed insidiosità, sia tale da sovrastare e superare la contraria volontà del soggetto passivo” (Cass. Pen. Sez. III, n. 12425 del 26 marzo 2007; in senso conforme, Cass. Pen., Sez, IV, n. 3447 del 3 ottobre 2007). Per conseguenza, si può logicamente dedurre ed affermare che, affinché si configuri il delitto di violenza sessuale, sia sufficiente la concreta idoneità della condotta, sintomatica dell’impulso sessuale dell’agente, a compromettere la libertà della autodeterminazione del soggetto passivo nella sua sfera sessuale, mentre, invece, nessun rilievo viene connesso all’effettivo ottenimento del soddisfacimento del piacere sessuale dell’agente, così che i palpeggiamenti, toccamenti e gli sfregamenti corporei, posti in essere nella prospettiva del reo di soddisfare od eccitare il proprio istinto sessuale, in quanto coinvolgono la corporeità della vittima, possono costituire una indebita intrusione nella sfera sessuale altrui(Cass. Pen., Sez. Un., n. 16207 del 19 dicembre 2013).

Integra, quindi, il delitto di violenza sessuale nella forma c.d. “per costrizione” qualsiasi costringimento psico-fisico che incida sull’altrui libertà di autodeterminarsi, ivi compresa l’intimidazione psicologica che sia in grado di provocare la coazione della vittima a subire gli atti sessuali, a nulla rilevando la circostanza secondo la quale tra l’agente e il soggetto passivo vi sia un rapporto affettivo, di natura coniugale, paraconiugale o, addirittura, parentale. Non assume valore scriminante e esimente il fatto che il soggetto passivo assuma un comportamento apparentemente accondiscendente, ove tale apparente accondiscendenza sia il risultato del timore di conseguenze più gravi in ipotesi di opposizione.

Sembra utile, a tal punto, effettuare un richiamo alla scienza criminologica, ed in particolare a ciò che attiene, in modo specifico, alla c.d. “coppia criminale”: il suddetto riferimento, per il suo contenuto scientifico, può agevolmente essere adattato alla violenza sessuale che si verifichi intersoggettivamente, anche in tale ipotesi, in seno ad una coppia (uomo-donna).

Non solo, infatti, in seno alla c.d. coppia criminale esiste, in modo statisticamente rilevante e, dunque, quasi sempre, un rapporto, che la criminologia francese definisce da meneur (capo, guida) a mené (pilotato, seguace), ma tale rapporto di preminenza-soggezione (dovuto a molteplici cause determinanti) si può benissimo adattare ad ogni rapporto affettivo di tipo coniugale, paraconiugale e parentale.

Nella scienza criminologica italiana (per tutti, cfr. Enrico Altavilla, La dinamica del delitto, voll. I, II, UTET 1953), i due termini francesi, con linguaggio tecnico molto più efficace, diventano incubo (capo, guida) e succubo (pilotato, seguace).Tale stato di preminenza e soggezione, il più delle volte, come l’esperienza insegna, non è immediato e momentaneo, causato, cioè, in un momento particolare e limitato nel tempo, sibbene ormai stratificato e permanente a causa della iterazione protrattasi nel tempo dei compartimenti di violenza, prevaricazione e annichilimento psichico adoperati dal soggetto preminente.

Orbene, i rapporti reciproci, che si erano instaurati in pendenza del rapporto di coniugio, in seno al quale, negli anni, si erano succedute consolidate condotte maltrattanti in danno D. B., hanno generato tra gli odierni imputato e persona offesa rapporti da incubo a succuba, come dimostrano i procedimenti penali a carico dell’ O. A., in seno ai quali sono state adottate, da parte dell’Autorità Giudiziaria, alcune misure cautelari. La parte offesa conosceva bene il carattere violento dell’ex coniuge e, in particolare, di cosa fosse capace in ipotesi di diniego delle sue pretese.

Al fine, poi, di ottenere un quadro il più veritiero possibile, a quanto è stato detto sopra, va aggiunta la circostanza per cui i fatti, rilevanti in riferimento alla norma contenuta nell’art. 609-bis cod. pen., sono accaduti alla presenza del figlio minore L., in un paese straniero, in una situazione di annichilimento della possibilità di ribellione da parte della P.O.: i sopra evidenziati elementi hanno impedito alla vittima di reato di sottrarsi all’azione illecita ex coniuge.

Richiamato il contenuto dell’atto di opposizione, il difensore della persona offesa insisteva affinché la richiesta di archiviazione, fosse rigettata, con richiesta alternativa di completare le indagini, secondo l’indirizzo fornito in seno all’opposizione, ovvero, se ritenuti sufficienti gli elementi raccolti, di ordinare di formulare l’imputazione ex art. 409 codice di rito.

Il Gip ordinava che fossero completate le indagini.

Seguiva, quindi, supplemento di indagini all’esito del quale la Procura reiterava la richiesta di archiviazione.

La P.O., a ministero del difensore, reiterava nuova opposizione, con conseguente celebrazione di nuova udienza camerale.