Misure cautelari traffico di stupefacenti: prognosi di pericolosità

Come rapportare la prognosi di pericolosità nelle misure cautelari per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti?

1. La questione: affievolimento delle esigenze cautelari

Il Tribunale di Ancona respingeva un appello proposto, a norma dell’art. 310, cod. proc. pen., avverso un’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari di quel Tribunale aveva rigettato la istanza di revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere, alla quale l’appellante era sottoposto in relazione ai delitti di cui agli artt. 74 e 73, 80, d.P.R. n. 309 del 1990.

Ciò posto, avverso questa decisione il difensore ricorreva per Cassazione e, tra i motivi ivi addotti, costui faceva presente come, in punto di affievolimento delle esigenze cautelari e, di conseguenza, di adeguatezza degli arresti domiciliari con il controllo elettronico, il Tribunale si fosse limitato ad osservare che la presunzione di esclusiva idoneità della custodia carceraria avrebbe potuto essere vinta solo dall'allegazione di specifici elementi di fatto, dai quali risultasse lo scioglimento del sodalizio criminale od il recesso dell'indagato da esso, escludendone l'esistenza nel caso specifico; in tal modo, però, sempre ad avviso del legale, quei giudici avevano omesso di considerare i plurimi elementi in quel senso addotti dall'indagato con il gravame, ovvero: a) il rilevante lasso temporale tra i fatti e l'applicazione della misura cautelare; b) l'essersi da tempo l'indagato trasferito in Polonia unitamente alla propria compagna, lasciando la Spagna, ove i reati si sarebbero verificati; c) il trasferimento in Italia della sua compagna, che, a seguito del suo arresto, aveva qui locato un'immobile ed aperto la partita i.v.a., così mostrando di volervisi stabilire.

2. La soluzione adottata dalla Cassazione

La Cassazione riteneva il motivo suesposto infondato alla stregua di quell’orientamento nomofilattico secondo cui, in tema di misure cautelari per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all’operatività della stessa o alla data ultima dei cc.dd. “reati-fine“, ma ha ad oggetto anche la possibile commissione di reati costituenti espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento nei circuiti criminali che caratterizzano l’associazione di appartenenza e postula, pertanto, una valutazione complessiva: nell’àmbito della quale, il tempo trascorso è solo uno degli elementi rilevanti e la mera rescissione del vincolo associativo non è di per sé sufficiente (in questi termini: Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021; Sez. 4, n. 3966 del 12/01/2021; Sez. 2, n. 19341 del 21/12/2017).



