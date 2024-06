La libertà di circolazione nell’Unione Europea -Scheda di Diritto

Libertà di Movimento e Soggiorno (Art. 21 TFUE) I cittadini dell’UE hanno il diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, soggetti alle limitazioni e condizioni stabilite dai trattati e dalle misure adottate per la loro attuazione. Lavoro e Occupazione (Art. 45 TFUE) Diritto di accedere a un’occupazione, di lavorare, di stabilirsi e di fornire servizi in qualsiasi Stato membro, senza discriminazioni basate sulla nazionalità. Servizi e Stabilimento (Art. 56 e 49 TFUE) Diritto di fornire e ricevere servizi e di stabilirsi in qualsiasi Stato membro, per svolgere un’attività economica in modo stabile e continuativo. Non Discriminazione (Art. 18 TFUE) Proibizione di qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità nell’applicazione del diritto alla libertà di circolazione e soggiorno.

3. Condizioni e limitazioni



Risorse Sufficienti e Assicurazione Sanitaria

I cittadini dell’UE che si trasferiscono in un altro Stato membro per un periodo superiore a tre mesi devono disporre di risorse sufficienti per non diventare un onere per il sistema di assistenza sociale dello Stato ospitante e di un’assicurazione sanitaria completa.

Ordine Pubblico, Sicurezza Pubblica e Sanità Pubblica

Gli Stati membri possono limitare la libertà di circolazione e soggiorno per motivi di ordine pubblico, sicurezza pubblica e sanità pubblica, ma tali restrizioni devono essere proporzionate e non discriminatorie.

Lavoratori, Studenti e Pensionati

I lavoratori hanno il diritto di soggiornare nel territorio di un altro Stato membro anche dopo aver cessato di lavorare, a determinate condizioni. Gli studenti e i pensionati devono disporre di risorse sufficienti e di un’assicurazione sanitaria.