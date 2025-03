Violenza sulle donne e stupro coniugale: quando il nemico è in casa

4. Dai doveri coniugali alla violenza sessuale



Fino agli anni ’90 la violenza sessuale non aveva la risonanza che ha assunto in seguito atteso che ad essere considerati meritevoli di tutela erano soltanto l’offesa alla morale pubblica e al buon costume.

La reale tutela della vittima si è avuta per effetto della legge n° 66 del 15 febbraio del 1996 che ha inserito nel codice penale l’articolo 609 bis intitolato «violenza sessuale».

Trattasi di reato non casualmente collocato tra i «Delitti contro la persona» con il precipuo intento di tutelare le forme più intime e riservate della persona umana, come le manifestazioni della sessualità.

Il predetto articolo recita: «Chiunque con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;

2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi».

Ne consegue che, dai doveri coniugali alla violenza il passo è breve in assenza del reciproco consenso e dubbi non possono residuare in merito alla possibile applicabilità dell’articolo 609 bis del codice penale ai danni del coniuge in quanto, come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione III Sezione penale con sentenza n. 14789 del 2004 «Nel paradigma della fattispecie incriminatrice in esame – articolo 609 bis codice penale – la qualità di coniuge è del tutto sterile ai fini dell’apprezzamento della condotta vietata. Non esiste una “quantità” di violenza sessuale tollerabile tra coniugi e non pure tra estranei».

Il «chiunque» di cui all’articolo 609 bis deve poter ricomprendere anche il coniuge in quanto è proprio all’interno del rapporto di coppia che possono insidiarsi le forme di violenza meno agevolmente riconoscibili.

La Suprema Corte con la citata sentenza, ha ulteriormente precisato: «Ogni forma di costringimento, idonea in qualche modo ad incidere sull’altrui libertà di autodeterminazione, se finalizzata al compimento di un atto sessuale, costituisce, anche all’interno del rapporto di coppia, coniugale o para coniugale che sia, condotta punibile ai sensi della norma incriminatrice in epigrafe».

Ed ancora «Il concetto di violenza sessuale, nella oggettività della tutela apprestata dalla previsione normativa, ha una sua sostanziale ed immodificabile unitarietà che non consente di distinguere tra violenza sessuale consumata tra estranei e violenza sessuale consumata all’interno di un rapporto coniugale. L’esistenza di un tale rapporto o di altro, di contenuto similare, al di là del concreto atteggiarsi della relazione intersoggettiva, secondo alternativi modelli di armoniosa convivenza o di acceso contrasto, non autorizzano alcun uso irrispettoso e tantomeno proprietario e violento, del corpo altrui né limitazioni che valgono in alcun modo a deprimere la libertà della persona o ad umiliarne la dignità. Non esiste cioè, all’interno del rapporto di coniugio un diritto all’amplesso né il potere di esigere o di imporre una prestazione sessuale non condivisa».

Ed infine: «Non può indursi il coniuge a prestazioni in forza di un condizionamento psicologico derivante dai doveri coniugali se manca il consenso atteso che “Ai fini del delitto di violenza sessuale, non si richiede che la violenza sia tale da annullare la volontà del soggetto passivo ma è sufficiente che la volontà risulti coartata. Non è neppure necessario che l’uso della violenza o della minaccia sia contestuale al rapporto sessuale per tutto il tempo, dall’inizio fino al congiungimento: è sufficiente, invece, che il rapporto sessuale non voluto dalla parte offesa sia consumato anche solo approfittando dello stato di prostrazione, angoscia o diminuita resistenza in cui la vittima è ridotta»(Suprema Corte III Sez. n° 38909/24 del 25 settembre 2024).