Convenzione internazionale sulla protezione degli avvocati: novità dal Consiglio d’Europa

1. L’obiettivo della nuova Convenzione



Il Consiglio d’Europa ha adottato “Convention for the Protection of the Profession of Lawyer”, primo trattato internazionale preordinato a proteggere la professione di avvocato, con l’obiettivo di replicare alle crescenti segnalazioni di attacchi all’esercizio della professione, quali molestie, minacce o aggressioni, ma anche interferenze nell’esercizio delle attività professionali, come, ad esempio, agli ostacoli all’accesso ai clienti.