Decreto Dignità: dopo l'ok della Camera, l'esame definitivo del Senato

Decreto dignità, all’esame del Senato per il via libera definitivo

Dopo aver ottenuto, il 2 agosto 2018, l’ok della Camera, con 312 voti favorevoli, 190 contrari e un astenuto, la legge di conversione del c.d. Decreto Dignità (D.L. n. 87/2018) è ora all’esame del Senato per il via libera definitivo.

Si ricorda che il Decreto Dignità – quale primo rilevante provvedimento del nuovo Esecutivo – è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 2 luglio 2018, firmato dal Capo dello Stato ed entrato in vigore il 14 luglio 2018, approvato dalla Camera il 2 agosto 2018 ed ora passato in seconda lettura al Senato per il varo definitivo. Il Decreto, in sintesi, contempla nuove disposizioni sui contratti a termine, sulle delocalizzazioni delle imprese e sulla pubblicità del gioco d’azzardo.

Tra le principali novità, nel testo approvato dalla Camera:

La proroga del bonus assunzioni (di durata triennale e con tetto massimo di 3 mila euro) sino al 2020 , ossia dello sgravio contributivo al 50% per chi assume a tempo indeterminato giovani sotto i 35 anni ;

(di durata triennale e con tetto massimo di 3 mila euro) , ossia dello sgravio contributivo al 50% per chi assume a tempo indeterminato ; A partire dal primo novembre 2018 (sino ad allora si applicheranno le vecchie regole), la durata massima dei contratti a termine è di 12 mesi , che possono essere innalzati fino a 24 mesi purché vengano indicate specifiche causali. Mentre se i rinnovi non vengono giustificati, il contratto si trasformerà automaticamente in indeterminato;

, che possono essere innalzati fino a 24 mesi purché vengano indicate specifiche causali. Mentre se i rinnovi non vengono giustificati, il contratto si trasformerà automaticamente in indeterminato; Si prevede l’ aumento dello 0,5% del contributo addizionale – attualmente pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali – a carico del datore di lavoro, per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione;

del contributo addizionale – attualmente pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali – a carico del datore di lavoro, per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione; E’ previsto un parziale reimpiego dei c.d. voucher . Detti buoni lavoro, della durata massima di 10 giorni contro gli attuali 3 giorni, potranno essere utilizzati dalle aziende agricole e da quelle alberghiere con non più di 18 dipendenti;

. Detti buoni lavoro, della durata massima di contro gli attuali 3 giorni, potranno essere utilizzati dalle aziende agricole e da quelle alberghiere con non più di 18 dipendenti; Sono previste sanzioni per chi delocalizza l’impresa . Entro 5 anni, infatti, l’imprenditore sarà tenuto a restituire l’aiuto di Stato ricevuto con maggiorazione degli interessi.

. Entro 5 anni, infatti, l’imprenditore sarà tenuto a restituire l’aiuto di Stato ricevuto con maggiorazione degli interessi. Per tutto il 2018 , per effetto della proroga, le imprese ed i lavoratori autonomi che vantano crediti nei confronti della P.a ., potranno compensarli con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo;

, per effetto della proroga, le imprese ed i lavoratori autonomi che vantano ., a seguito di iscrizione a ruolo; Per i possessori di partita IVA è previsto l’esonero dall’annotazione nei registri IVA in vista dell’obbligo di fatturazione elettronica in vigore dal primo gennaio del 2019.

