Data breach, il Garante Privacy sanziona Postel per 900 mila euro

Il Garante della Privacy (di seguito anche “Autorità”) con il provvedimento del 4 luglio 2024 n. 572 ha multato Postel Spa (di seguito anche “Società”) con una sanzione di 900.000,00 euro per non aver affrontato una vulnerabilità nota nei propri sistemi, che ha portato a una violazione dei dati personali. Nel 2023, la società è stata colpita da un attacco ransomware che ha compromesso i server e le postazioni di lavoro, con l’esfiltrazione e, in alcuni casi, la perdita di dati personali di circa 25.000 persone, tra cui dipendenti, ex dipendenti, candidati e partner commerciali.

I dati rubati includevano informazioni sensibili come dati anagrafici, di contatto, di pagamento, relativi a condanne penali e salute, e in alcuni casi, appartenenza sindacale. Nonostante la vulnerabilità fosse stata segnalata sia dal produttore del software (settembre 2022) che dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (novembre 2022), Postel non aveva aggiornato i propri sistemi come consigliato. Tale comportamento ha violato gli obblighi previsti dalla normativa sulla protezione dei dati personali, che richiede misure di sicurezza adeguate.

Inoltre, l'azienda non ha fornito informazioni complete sul data breach e sulle azioni correttive intraprese, ritardando le verifiche da parte del Garante. Oltre alla multa, Postel è stata obbligata a condurre un'analisi straordinaria delle vulnerabilità e a implementare un piano per rilevarle e gestirle tempestivamente.

1. L’avvio del procedimento del Garante contro Postel

Il 15 dicembre 2023, l’Ufficio del Garante ha notificato alla Società le presunte violazioni del Regolamento sulla protezione dei dati personali (di seguito anche “Regolamento” o “GDPR”), in relazione a vari articoli (artt. 5, 25, 28, 32, 33, GDPR). La Società ha risposto il 12 gennaio 2024, presentando le proprie difese, in cui ha sottolineato di aver implementato un sistema di gestione della sicurezza dei dati e misure organizzative per mitigare i rischi, in risposta alla violazione dei dati causata da un attacco informatico della cyber gang Medusa. Postel ha affermato che l’attacco ha avuto gravi conseguenze economiche per l’azienda, ma che le misure di sicurezza erano adeguate e che eventuali omissioni o disguidi erano frutto di anomalie tecniche o errori umani. Inoltre, ha ribadito la collaborazione con le autorità competenti e l’adozione di misure correttive, tra cui il rafforzamento dei protocolli di gestione dei data breach.

Il 31 gennaio 2024 si è svolta un’audizione della Società, in cui è stato ribadito che l’incidente non fosse un problema strutturale, ma un evento isolato, e che l’azienda aveva implementato procedure per migliorare la gestione dei data breach in futuro.

Nonostante le difese della Società, l’Autorità ha concluso che la notifica del data breach inviata da Postel fosse incompleta e che non fossero state adottate misure di sicurezza adeguate. In particolare, è stata contestata la gestione della violazione e la notifica tardiva dei dettagli richiesti dal Regolamento, come la natura delle vulnerabilità sfruttate dall’attaccante. L’Autorità ha anche sottolineato che le misure di sicurezza adottate non erano sufficienti a prevenire l’incidente.

L'Autorità ha osservato che la Società ha violato vari articoli del GDPR, tra cui quelli riguardanti la sicurezza dei dati (artt. 5, 32), la notifica della violazione (art. 33), e la protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita (art. 25). La violazione ha coinvolto circa 24.800 persone, con un rischio elevato per 2.161 di esse. Nonostante le misure correttive adottate, la Società ha continuato a subire danni economici, e l'Autorità ha preso in considerazione anche il possibile impatto economico di una sanzione amministrativa.

2. Le violazioni accertate

3.1 Insufficienza delle informazioni nella notifica della violazione

L’Autorità ha rilevato che la Società, in seguito a un data breach, ha inviato una notifica incompleta e priva delle informazioni necessarie per consentire al Garante di adempiere ai propri compiti. Secondo l’art. 33 del GDPR, la notifica di una violazione dei dati dovrebbe includere dettagli specifici, come la natura dell’incidente, le categorie di dati e i rischi per i diritti degli interessati, nonché le misure adottate per mitigare i danni. La notifica inviata dalla Società non includeva informazioni essenziali, come la tipologia di vulnerabilità sfruttata o i server impattati, e i dettagli delle misure di sicurezza adottate erano troppo generici. Inoltre, le informazioni specifiche sulle vulnerabilità sono state fornite solo su richiesta dell’Autorità. La condotta della Società non è quindi conforme all’art. 33 del GDPR.



3.2 Inadeguatezza delle misure di sicurezza

È stato accertato, inoltre, che la Società non ha tenuto una condotta conforme agli obblighi previsti dalla disciplina di protezione dei dati, relativamente all’adozione di misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

La Società, pertanto, non ha adottato le misure di sicurezza adeguate, non avendo provveduto ad effettuare i necessari aggiornamenti della piattaforma Microsoft Exchange, ponendosi in contrasto con le disposizioni di cui all’art. 5, par. 1, lett. f), e all’art. 32 del Regolamento.

Tale condotta si pone, inoltre, in contrasto anche con i principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e della protezione dei dati per impostazione predefinita di cui all’art. 25 del Regolamento.

L’attacco informatico è stato reso possibile dall’esistenza di vulnerabilità note nella piattaforma Microsoft Exchange, che la Società non aveva corretto nonostante fossero state pubblicamente indicate come ad alto rischio. In particolare, la Società non aveva applicato gli aggiornamenti di sicurezza consigliati da Microsoft, nonostante le vulnerabilità fossero state segnalate già nel 2022. La mancanza di misure preventive adeguate ha esposto i sistemi e i dati a rischi significativi. Inoltre, la Società non ha adottato procedure di controllo regolari per verificare l’efficacia delle misure di sicurezza. Questa condotta è inadeguata rispetto agli obblighi di protezione dei dati previsti dal GDPR.



