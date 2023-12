Risarcimento del danno immateriale per furto di dati: diritto all’oblio e cronaca

1. Il caso trattato: danno in caso di furto di dati



Il caso in questione coinvolge l’Agenzia nazionale per le entrate pubbliche bulgara, collegata al Ministero delle Finanze e da esso incaricata dell’identificazione, salvaguardia e recupero dei crediti pubblici. Agendo in qualità di titolare autonomo del trattamento dei dati, l’Agenzia è stata vittima di un attacco informatico, che ha portato alla pubblicazione su Internet di dati personali di milioni di interessati, a seguito del quale sono state intentate azioni giudiziarie a pioggia, da parte degli interessati, per il risarcimento del danno immateriale, nel timore diffuso di un possibile utilizzo illecito di tali dati da parte di criminali informatici.

La Corte amministrativa suprema bulgara ha sollevato diverse questioni pregiudiziali, richiedendo alla Corte di Giustizia dell’Unione europea di chiarire le condizioni per il risarcimento del danno immateriale in casi simili, ovvero quando un’agenzia pubblica, titolare del trattamento, venga attaccata con conseguente esfiltrazione dei dati e pubblicazione sul web.

La Corte di giustizia ha risposto sottolineando che, in caso di divulgazione non autorizzata o accesso non autorizzato ai dati personali, è fondamentale esaminare l’adeguatezza delle misure di sicurezza adottate dal responsabile del trattamento. Non è possibile, infatti, determinare che le misure di sicurezza non erano adeguate solo perché vi è stato un data breach, ma l’analisi va svolta in concreto, entrando nel merito, con onere della prova relativamente all’adeguatezza delle misure a carico del titolare del trattamento.

Viceversa, nell’ipotesi in cui la divulgazione non autorizzata o l’accesso non autorizzato avvengano ad opera di terzi, a seguito di un attacco informatico, il titolare del trattamento può essere obbligato a risarcire le persone che hanno subito un danno ed altresì può essere considerato risarcibile, come danno immateriale, anche solo il timore di un potenziale utilizzo abusivo dei dati ottenuti a seguito di attacco informatico.

L’importanza e l’ampia portata della recente decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea vanno ben oltre una mera sentenza legale. La sentenza C-340/21 rappresenta un significativo progresso nell’ambito della protezione della privacy, riconoscendo la complessità intrinseca delle sfide legate alla sicurezza informatica e sottolineando la necessità cruciale di responsabilizzare gli attori coinvolti nella gestione dei dati personali.

La complessità della sicurezza informatica è stata sottolineata dal fatto che, in caso di divulgazione non autorizzata o accesso non autorizzato ai dati personali, la Corte di giustizia ha evidenziato la necessità di un’analisi approfondita sull’adeguatezza delle misure di sicurezza adottate dai titolari del trattamento. Questo approccio meticoloso riconosce che la sicurezza dei dati è un processo dinamico che richiede valutazioni continue e misure adeguate per fronteggiare minacce in continua evoluzione.

La decisione sottolinea inoltre l’importanza di considerare il “danno immateriale” derivante dal timore di un potenziale utilizzo abusivo dei dati personali da parte di terzi, in seguito a violazioni del regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR). Questo concetto allarga il campo di visione rispetto a un danno tangibile, riconoscendo che il solo timore di un possibile impatto negativo può costituire un danno di per sé.

Il principio fondamentale che emerge è che la protezione dei dati personali non è solo una priorità, ma una responsabilità che deve essere affrontata con la massima serietà da parte di coloro che gestiscono tali dati. La decisione rafforza l’idea che la tutela della privacy è una componente essenziale dell’era digitale e che il settore pubblico e privato deve adottare misure proattive per garantire la sicurezza e l’integrità dei dati personali.

In sintesi, questa decisione segna un progresso fondamentale verso un approccio più robusto e responsabile alla gestione dei dati personali nell’ambiente digitale in continua evoluzione. Riflette la consapevolezza crescente dell’importanza della sicurezza informatica e della protezione dei dati, promuovendo un contesto in cui la privacy degli individui è una priorità non negoziabile.



Potrebbero interessarti anche: