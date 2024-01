Danno da insidia in autostrada: onere probatorio a carico dell’ente proprietario

2. Danno da insidia in autostrada: il giudizio in Cassazione



Caio propone sette motivi di ricorso, tra i quali, i primi due, esaminati congiuntamente vengono accolti dalla Suprema Corte.

Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360 I comma n. 3, Caio censura sostanzialmente la violazione dell’art. 2697 cc, avendo posto la Corte d’appello l’onere di provare la condotta negligente della società gestrice dell’autostrada a carico di parte attrice, con relativa violazione dell’art. 2051 cc.

Con il secondo motivo, altresì, si censurava la sentenza anche ai sensi dell’art. 360 I comma n. 4, ritenendola nulla perché motivata sulla scorta di evidenze istruttorie non emerse dal raccolto probatorio.

La Corte, nella sula motivazione, ricorda che “è noto che, per la giurisprudenza di questa Corte, anche il custode di una strada aperta al pubblico transito risponde delle alterazioni di quella, a meno che non provi che, per il carattere improvviso della modifica delle condizioni originarie, non sia stato inesigibile un intervento tale da scongiurare, per quanto possibile, le conseguenze potenzialmente dannose di tale modifica (Cfr. Cass., ord. 01/02/2018, n. 2480, ove si specifica pure che, a mano a mano che il tempo trascorre dal suo accadimento in rapporto alle concrete possibilità di estrinsecazione della signoria di fatto su quella, la modifica stessa finisce con il fare corpo con la cosa stessa, sicché è a quest’ultima, come in effetti modificata anche dall’evento originariamente improvviso, che correttamente si ascrive il fatto dannoso che ne deriva);

In particolare la Corte di Cassazione bacchetta la Corte di merito, affermando che non poteva ritenersi scriminante la civile responsabilità della società gestrice dell’autostrada il dato, meramente formale, della predisposizione di un servizio di vigilanza sul tratto autostradale interessato all’evento, in assenza della prova della vigilanza in orario notturno, allorquando era avvenuto l’evento, e in un giorno particolarmente interessato da fenomeni atmosferici avversi. Il Giudice del merito, invece, avrebbe dovuto accertare, con onere di allegazione e prova a carico del convenuto, se l’evento che aveva determinato il danno, e quindi il distacco del copertone dall’autoarticolato, fosse così imprevedibile e temporalmente vicino agli eventi da non consentire un intervento di pulizia della strada, e tanto i riferimento al caso concreto e non ad ipotesi astratte e generali.

Altresì la corte di merito si prende una seconda bacchettata in ordine all’esame del nesso di causalità materiale, che questa non aveva ritenuto provato, quando invece, e come afferma la Suprema corte, questi consiste nella mera concordanza tra l’ostacolo, e quindi la ruota, e l’evento dannoso. Dato fattuale incontestato e provato anche dal rapporto di incidente dell’autorità di PS intervenuta sui luoghi.

Infine, l’ultimo appunto alla motivazione impugnata, afferisce alla condotta del conducente dell’autovettura di Caio, il quale, secondo la pronuncia di merito, avrebbe tenuto una condotta di guida improvvida, con velocità superiore al dovuto, con affermazione che però manca del tutto di riferimenti a dati probatori acquisiti al processo.

Il ricorso viene, quindi, accolto.