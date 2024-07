Corte Penale Internazionale (CPI) -Scheda di Diritto

La Corte Penale Internazionale (CPI) è un tribunale permanente con sede a L’Aia, nei Paesi Bassi. È stata istituita per perseguire i crimini più gravi che preoccupano la comunità internazionale, come il genocidio, i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra e il crimine di aggressione.

La CPI è stata istituita con il Trattato di Roma, formalmente noto come Statuto di Roma, adottato il 17 luglio 1998 ed entrato in vigore il 1 luglio 2002. Ad oggi, 123 Stati sono parte dello Statuto di Roma.

2. Giurisdizione



La CPI ha giurisdizione su quattro principali crimini internazionali:

Genocidio: Atti commessi con l’intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso.

Crimini contro l’umanità: Atti sistematici e diffusi commessi contro civili, come omicidi, stupri, tortura e schiavitù.

Crimini di guerra: Violazioni gravi delle leggi e consuetudini di guerra, come l’uso di armi chimiche, il trattamento disumano dei prigionieri e l’uccisione di civili.

Crimine di aggressione: Uso della forza armata da parte di uno Stato contro la sovranità, l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di un altro Stato.