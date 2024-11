Correttivo Cartabia Civile: tutte le modifiche alle norme procedurali

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 31 ottobre 2024, n. 164 (Correttivo della Riforma Cartabia al Processo Civile). Le novità entreranno in vigore a partire dal 26/11/2024.

Animato dalla volontà di risolvere le numerose difficoltà applicative ed i contrasti interpretativi sorti nella fase di prima attuazione della recente riforma del processo civile, nonché disposizioni di coordinamento alla legislazione vigente, il decreto legislativo apporta modifiche al codice civile, al codice di procedura civile, alle relative disposizioni di attuazione e ad alcune leggi speciali, tentando di chiarire i punti controversi che avrebbero potuto dare luogo a rallentamenti dell’iter processuale. Il testo integrale è disponibile all’articolo Correttivo Cartabia civile: il testo in Gazzetta Ufficiale. Per una visione completa e approfondita di queste novità e del loro impatto, abbiamo organizzato il corso “Il processo civile a un anno dalla Riforma Cartabia”.

Di seguito vengono trattate le novità più rilevanti.