Gratuito patrocinio ed effetti del decreto di ammissione: l’efficacia retroattiva

Con la sentenza n. 6888/2025, la Corte di Cassazione è intervenuta su una questione rilevante in materia di gratuito patrocinio, stabilendo che l’ammissione a tale beneficio, quando accolta dal giudice dopo un iniziale rigetto da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (COA), produce effetti retroattivi (ex tunc) dalla data di presentazione della prima istanza.

Questo chiarimento giurisprudenziale è di particolare importanza, in quanto incide direttamente sui diritti dei cittadini meno abbienti, garantendo loro un'effettiva tutela nell'accesso alla giustizia. La decisione si inserisce nel più ampio quadro di interpretazioni della normativa sul patrocinio a spese dello Stato e sul bilanciamento tra esigenze di contenimento della spesa pubblica e diritto costituzionale alla difesa.