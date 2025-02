Comparsa di costituzione e risposta – Scheda di Diritto

Il convenuto deve costituirsi nel termine perentorio di venti giorni prima dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di citazione, depositando la comparsa unitamente ai documenti e alle eventuali richieste istruttorie. Se il deposito avviene tra il ventesimo e il decimo giorno prima dell’udienza, il convenuto è comunque ammesso a costituirsi, ma decade dal diritto di proporre domande riconvenzionali e chiamate di terzi . Il mancato rispetto del termine comporta la contumacia del convenuto (art. 171 c.p.c.), con la conseguenza che egli non potrà proporre eccezioni di merito non rilevabili d’ufficio.

Le eccezioni di rito e di merito devono essere specificamente indicate nella comparsa di costituzione e risposta. Si distinguono in:

L’ art. 269 c.p.c. disciplina la modalità e i termini per la chiamata del terzo, che deve avvenire entro la costituzione in giudizio.

7. Conseguenze della mancata costituzione



Se il convenuto non deposita la comparsa nei termini previsti, il giudice lo dichiara contumace e il processo prosegue in sua assenza. Tuttavia, la contumacia non comporta automaticamente soccombenza, in quanto il giudice deve comunque valutare il merito della domanda attorea.

Il convenuto potrà intervenire successivamente, ma perderà il diritto di proporre eccezioni non rilevabili d’ufficio, domande riconvenzionali e chiamate di terzo.