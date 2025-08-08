Contagio da Covid in ospedale: va indicata la violazione di linee guida

La quarta edizione del volume esamina la materia della responsabilità medica alla luce dei recenti apporti regolamentari rappresentati, in particolare, dalla Tabella Unica Nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale in conseguenza di macrolesioni e dal decreto attuativo dell’art. 10 della Legge Gelli – Bianco, che determina i requisiti minimi delle polizze assicurative per strutture sanitarie e medici. Il tutto avuto riguardo all’apporto che, nel corso di questi ultimi anni, la giurisprudenza ha offerto nella quotidianità delle questioni trattate nelle aule di giustizia. L’opera vuole offrire uno strumento indispensabile per orientarsi tra le numerose tematiche giuridiche che il sottosistema della malpractice medica pone in ragione sia della specificità di molti casi pratici, che della necessità di applicare, volta per volta, un complesso normativo di non facile interpretazione. Nei singoli capitoli che compongono il volume si affrontano i temi dell’autodeterminazione del paziente, del nesso di causalità, della perdita di chances, dei danni risarcibili, della prova e degli aspetti processuali, della mediazione e del tentativo obbligatorio di conciliazione, fino ai profili penali e alla responsabilità dello specializzando. A chiusura dell’Opera, un interessante capitolo è dedicato al danno erariale nel comparto sanitario. Giuseppe Cassano, Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche della European School of Economics di Roma e Milano, ha insegnato Istituzioni di Diritto Privato presso l’Università Luiss di Roma. Avvocato cassazionista, studioso dei diritti della persona, del diritto di famiglia, della responsabilità civile e del diritto di Internet, ha pubblicato numerosissimi contributi in tema, fra volumi, trattati, voci enciclopediche, note e saggi.

3. La decisione del Tribunale



Nel caso di specie, il paziente ha individuato l’inadempimento della struttura sanitaria convenuta nel fatto che alcuni componenti della equipe medica, che ha eseguito l’operazione chirurgica cui egli è stato sottoposto, erano affetti dal virus Sars-Cov2 durante l’esecuzione di detto intervento chirurgico e quindi gli hanno trasmesso il virus. Detto inadempimento dedotto dall’attore, però, è stato ritenuto dal giudice molto evanescente, in quanto non sono stati indicati i protocolli che la struttura sanitaria avrebbe violato, né quali sarebbero state le iniziative errate e non rispettose rispetto alla situazione della seconda ondata pandemica del covid. L’attore, invece, si è limitato a riferire di essere a conoscenza che alcuni operatori sanitari che lavoravano all’interno della struttura convenuta erano positivi al virus, senza neanche indicare il loro nominativo, né in quale momento essi sarebbero entrati in contatto con l’attore.

Inoltre, l’attore non ha neanche dedotto che per detti operatori sanitari era mancato il controllo previsto dalla normativa vigente all’epoca, che imponeva controlli sul personale in servizio, né ha allegato che protocolli, direttive e linee guida non siano state applicate o rispettate dalla struttura sanitaria.

Secondo il giudice, quindi, sarebbe stato onere dell’attore indicare quali protocolli siano stati violati e quali misure precauzionali non sono state rispettate.

Ciò in quanto, il virus Sars-Cov2 e la conseguente infezione da Covid non può essere paragonata ai germi nosocomiali da nota insorgenza ospedaliera nonché in quanto si deve tenere conto della straordinarietà del periodo emergenziale.

A fronte di tale mancato assolvimento dell’onere gravante sul paziente, la struttura sanitaria invece ha dimostrato di aver sostanzialmente recepito le direttive ministeriali emesse durante il predetto periodo emergenziale, avendo allegato e depositato una serie di note aventi ad oggetto delle misure organizzative interne.

Infine, il giudice ha evidenziato come risulta carente anche la prova della sussistenza di un danno a carico del paziente. Infatti, pur avendo l’attore allegato la presenza di “sensazione di affaticamento, anche nel compimento di piccoli movimenti, costanti mal di testa, disturbi dell’attenzione, dispnea e disturbi del sonno”, dette problematiche non sono state dal medesimo documentate, né sostenute da riscontri clinici sotto il profilo del danno biologico. Analogamente, secondo il giudice, i sintomi di labilità emotiva, disturbi dell’umore, ansia ed insonnia, che pure l’attore ha allegato di avere, non sono stati certificati da medici specialisti che dovrebbero avere in cura il paziente proprio per far fronte a detti sintomi.

In considerazione di quanto sopra, il giudice ha ritenuto di rigettare la domanda formulata da parte attrice, ritenendola del tutto infondata, e ha condannato il paziente al pagamento delle spese di lite nei confronti della struttura sanitaria convenuta liquidandole al minimo dello scaglione applicabile.