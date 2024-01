Considerazioni sul “caso” polacco

2. Polonia vs Unione Europea: cronaca di un divorzio annunciato



Il partito Diritto e giustizia (PiS) di Mateusz Morawiecki ha vinto le elezioni in Polonia nel 2015, mentre il paese versava in un clima di grande incertezza politica.

Tra le prime iniziative del PiS c’è stata la promozione di una serie di modifiche legislative volte a cambiare il sistema di nomina dei giudici della Corte Costituzionale, in modo da garantire la presenza di giudici filogovernativi nella composizione della Corte.

Nel 2016 viene approvata la legge sulla Procura e il Ministro della Giustizia diviene anche Procuratore Generale.

Sempre nel 2016, prime avvisaglie dello scontro: il Segretario generale del Consiglio d’Europa, chiede alla Commissione di Venezia di pronunciarsi sulle leggi polacche. La Commissione condanna in toto l’operato del Governo polacco, che trasforma, di fatto, i tribunali in instrumentum regni.

Ma Varsavia non molla.

Tra marzo e luglio del 2017 viene modificata la legge sui Tribunali ordinari.

Cito alcuni punti chiave: la Corte Suprema si arricchisce della presenza di membri onorari nominati dal Senato, nel cui curriculum non è necessario verificare la presenza di studi giuridici; invenzione di ricorsi straordinari avverso le sentenze passate in giudicato, anche su iniziativa del Ministro della Giustizia, novello Procuratore; abbassamento dell’età pensionabile dei giudici della Corte Suprema, che potranno congedarsi a 65 invece che a 70 anni.

Ci prova l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa a fermare i polacchi. Viene nuovamente investita la Commissione di Venezia, che non può che ribadire il suo precedente (negativo) giudizio.

Nessun risultato: il 20 dicembre 2017, fortemente voluta dal Governo, entra in vigore la legge sul Consiglio Nazionale della Magistratura.

In un clima di continui richiami da parte degli organi dell’Unione Europea, avanzata imperterrita del Governo e dei suoi sodali, i giudici di Varsavia provano a recuperare il posto di lavoro.

La legge del 2017 comportava il congedo di 27 magistrati su 72.

La legge consente però di richiedere una proroga, su cui si pronuncia il Presidente della Repubblica. Che però la nega, a suo insindacabile giudizio, a più della metà dei giudici che ne avevano fatto richiesta.

I giudici impugnano il diniego dinanzi alla Corte Suprema, che a sua volta chiede alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (in seguito, CGUE) di pronunciarsi sulla questione pregiudiziale circa la violazione o meno del principio della inamovibilità dei giudici come sancito dal Trattato sull’Unione Europea (in seguito, TUE) e dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (in seguito, TFUE).

Intanto, il Governo polacco continua a intervenire sul sistema giudiziario con una pesante ingerenza sulle nomine dei giudici e altri moti di riforma.

Il Consiglio Europeo prova a placare l’amor patrio del Governo polacco presentandogli, con una apposita procedura prevista dal TUE, alcune osservazioni, che vengono bellamente disattese.

La Commissione Europea, forse fiutando le intenzioni del Governo, attiva, in contemporanea, la procedura di infrazione prevista dal TFUE e chiede spiegazioni. Dopo quattro mesi, nessuna risposta dalla Polonia.

La Commissione presenta allora ricorso per inadempimento dinanzi alla CGUE per violazione del diritto di inamovibilità dei giudici (ingerenza del potere esecutivo nella formazione della Corte Suprema) e per abuso del potere discrezionale da parte del Presidente della Repubblica (per le stesse ragioni).

La CGUE si pronuncia il 24 giugno 2019 con sentenza di accoglimento del ricorso presentato dalla Commissione con riguardo alla violazione dell’art. 19, par. 1, co. 2, TUE, che vale la pena riportare:

“Gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione”.

La disposizione, precisa la Corte, rientra tra i valori fondamentali menzionati dall’art. 2 TUE, che comprendono anche la difesa dello Stato di diritto.

La Repubblica di Polonia, argomenta la Corte, non assicura una tutela giurisdizionale effettiva in quanto i magistrati cessano di essere indipendenti se l’esercizio delle loro funzioni può essere menomato da pensionamenti anticipati e proroghe soggette al si volam del Presidente della Repubblica.

I giudici vengono reintegrati.

La CGUE aveva anche emesso, in via cautelare, una ordinanza di sospensione della legge polacca rispetto all’oggetto del ricorso.

Nonostante i richiami, le ordinanze e la sentenza, la riforma della giustizia prosegue sugli stessi binari e culmina nella legge sulla Corte Suprema, entrata in vigore a febbraio del 2020.

I giudici e l’opposizione la chiameranno “legge-bavaglio” per la forte limitazione dell’indipendenza dei giudici e per le restrizioni sul piano della libertà personale.

Dopo una lettera inviata al Governo perché presentasse le proprie ragioni in merito, puntualmente ignorata, la Commissione innesca nuovamente la procedura di infrazione [1]. Ancora una volta si lamenta il mancato rispetto del principio di indipendenza dei giudici e di prevalenza del diritto dell’Unione Europea.

La riforma pone a dura prova l’effettività della tutela giurisdizionale, per diverse ragioni, che proverò a riassumere.

I giudici polacchi devono stare attenti a ciò che decidono, pena la rimozione a opera del Parlamento. Il rischio aumenta se vengono rimesse alla CGUE questioni pregiudiziali.

È precluso ai giudici polacchi sollevare questioni di competenza sui casi loro sottoposti.

I giudici polacchi devono dichiarare l’eventuale appartenenza ad associazioni non facenti parte dell’ambito giudiziario e confessare se frequentano i social, e, in caso affermativo, rivelare se agiscono sotto le mentite spoglie del nickname.

Viene istituita una Sezione del controllo straordinario e degli Affari pubblici presso la Corte Suprema che, di fatto, impedisce l’applicazione del diritto dell’Unione Europea e men che mai permette il rinvio alla CGUE per delibare su questioni pregiudiziali.

Ma non è tutto. La Corte Costituzionale polacca con una sentenza del 7 ottobre 2021 ha ulteriormente messo il dito nella piaga.

E dal momento che il contenuto di questo pronunciamento non proviene da un magistrato di provincia, credo sia una buona idea approfondire un poco la cosa.

La Costituzione polacca consente a tutti coloro che si ritengono lesi nell’esercizio delle libertà fondamentali, di ricorrere alla Corte per richiedere un giudizio sul provvedimento che avrebbe occasionato la lesione.

Quindi, essendo riconosciuto a tutti tale diritto, il Primo Ministro polacco Mateusz Morawiecki pensa bene di sottoporre alla Corte la questione dei rapporti tra Costituzione polacca e diritto dell’Unione Europea in quanto fonte primaria.

Sostanzialmente il ragionamento della Corte è la continuazione della politica polacca con altri mezzi.

Il TUE, sostiene la Corte, è incompatibile con la Costituzione polacca quando afferma che:

“Con il presente trattato, le ALTE PARTI CONTRAENTI istituiscono tra loro un’UNIONE EUROPEA, in appresso denominata “Unione”, alla quale gli Stati membri attribuiscono competenze per conseguire i loro obiettivi comuni (l’art. 1, co. 1)”.

E che:

“Il presente trattato segna una nuova tappa nel processo di creazione di un’unione sempre più stretta tra i popoli dell’Europa, in cui le decisioni siano prese nel modo più trasparente possibile e il più vicino possibile ai cittadini (l’art. 1, co. 2)”.

Il lettore comprende bene che si tratta di disposizioni altamente lesive della sovranità nazionale!

Ma la Corte polacca non ignora che prendersela con le dichiarazioni di principio è come sparare sulla Croce Rossa, così dà la colpa di tutto alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che favorisce il diritto sovranazionale a discapito di quello nazionale, fino al punto di mettere sotto scacco il primato della Costituzione polacca.

La pietra dello scandalo, per citare quella che mi pare maggiormente ‘ingombrante’, è quella del cd. controllo diffuso da parte del giudice. Riduco all’osso: quando un giudice nazionale riscontra una incompatibilità tra una norma interna e una dell’Unione può disapplicare quella nazionale in favore di quella dell’Unione.

Purtroppo, gli acuti giudici della Corte ‘dimenticano’ altre disposizioni della loro stessa Carta costituzionale, che pongono principi di indipendenza dei giudici e di recezione dei Trattati internazionali [2].

A tacere del biasimo unanime proveniente dalle istituzioni tutte dell’Unione e della multa comminata dalla CGUE con ordinanza del 27 ottobre 2021 alla Polonia (1 milione di euro al giorno, ridotto ad aprile del 2023 a 500.000 euro) per ‘assicurarsi’ che la Polonia sospendesse le disposizioni incriminate della riforma, la CGUE ha emesso un’altra sentenza, su ricorso presentato dalla Commissione, il 05.06.23, che conferma la precedente decisione della Corte, sentenziando che “la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi a essa incombenti in forza dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE” (tutela giurisdizionale effettiva), oltre che al principio di prevalenza del diritto dell’Unione.

Sotto accusa, in particolare, la Sezione disciplinare presso la Corte Suprema, che può avviare procedimenti penali contro i giudici, in caso di condotte poco ‘patriottiche’, specie se rivolte a eccitare il controllo della CGUE [3].

Ora, questa vicenda, se da un lato, pone stringenti questioni geopolitiche, che meriterebbero una trattazione a parte (il famigerato Gruppo di Visagrad è tutt’altro che da sottovalutare) pongono non meno urgenti interrogativi di diritto internazionale.

Quando degli Stati decidono liberamente di formare un’unione per raggiungere degli scopi comuni e firmano un Trattato che non è una dichiarazione d’intenti, ma una fonte di diritto per gli Stati contraenti, e che prevede tutta una serie di organi deputati a dare attuazione a quel Trattato, è legittimo domandarsi se quegli organi abbiano fatto tutto quanto in loro potere per rendere efficaci le disposizioni, accettate liberamente (anche dai polacchi) dai firmatari, dal momento che chi non è (più) d’accordo può abbandonare la barca, Regno Unito docet.