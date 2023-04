La Corte di Giustizia dell’Unione Europea

2. Le competenze e i poteri

Nell’ambito della sua missione, la Corte è stata dotata di ampie competenze giurisdizionali, che esercita nell’ambito delle varie categorie di ricorsi.

La Corte è, in particolare, competente a pronunciarsi sui ricorsi di annullamento o per carenza presentati da uno Stato membro o da un’istituzione, sui ricorsi per inadempimento diretti contro gli Stati membri, sui rinvii pregiudiziali e sulle impugnazioni delle decisioni del Tribunale.

Questi suoi poteri sono applicati in diverse forme.

Con il ricorso per inadempimento (ex art. 258 TFUE) la Corte controlla il rispetto, da parte degli Stati membri, degli obblighi sanciti dai Trattati e dagli Atti di Diritto Derivato.

Il ricorso alla Corte di Giustizia è preceduto da un procedimento preliminare (la cd. procedura di infrazione) avviato dalla Commissione, nel corso del quale lo Stato membro ha la possibilità di rispondere alle accuse.

Se il procedimento non porta lo Stato membro a mettere fine all’inadempimento, viene presentato alla Corte di Giustizia un ricorso per violazione del Diritto dell’Unione Europea, proposto dalla Commissione oppure da un altro Stato membro.

Se la Corte accerta l’inadempimento, lo Stato è tenuto a porvi subito fine.

Se lo Stato non ottempera alla sentenza della Corte, la Commissione può avviare un’altra procedura di infrazione che può portare a un deferimento dello Stato di fronte alla Corte di Giustizia, la quale, se accerta l’nadempimento (mancata esecuzione della sentenza precedente), condanna lo Stato al pagamento di un’ammenda.

Con il ricorso per annullamento (ex art. 263 TFUE) il ricorrente chiede alla Corte l’annullamento di un atto legislativo di un’istituzione dell’Unione Europea.

Il ricorso per annullamento può essere proposto dagli Stati membri, dalle istituzioni dell’Unione Europea o da un privato se l’atto gli interessa in modo diretto.

Nello stesso la Corte è chiamata a valutare la legittimità degli atti posti in essere dalle istituzioni dell’Unione Europea (Consiglio, Parlamento Europeo, Commissione, BCE) e, in particolare, si pronuncia in relazione a vizi di incompetenza, violazione di forme sostanziali, violazione dei trattati e di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione, sviamento di potere.

Con il ricorso per carenza (ex art. 265 TFUE) la Corte di Giustizia e il Tribunale vagliano la legittimità dell’inerzia delle istituzioni dell’Unione Europea.

Il ricorso può essere presentato esclusivamente dopo che l’istituzione è stata invitata all’azione.

Una volta accertata l’illegittimità dell’omissione, spetta all’istituzione interessata mettere fine alla carenza con misure adeguate.

Con il ricorso per risarcimento danni, la Corte e il Tribunale sono chiamati a giudicare in materia di responsabilità extracontrattuale relativa ai danni causati dalle istituzioni o dagli agenti dell’Unione Europea nell’esercizio delle loro funzioni.

A questa procedura ricorre l’individuo che lamenti un pregiudizio subito e che voglia ottenere riparazione del danno chiamando la CGUE a giudicare sul caso.

La caratteristica della stessa consiste nella completa autonomia e indipendenza dalle procedure di ricorso per annullamento e ricorso per carenza.

Con il rinvio pregiudiziale (ex art. 267 TFUE) un giudice di un Tribunale Nazionale di uno Stato membro dell’Unione Europea può, o, nel caso nel quale si tratti di decisione pendente davanti a un organo giurisdizionale contro la quale non è ammesso ricorso giurisdizionale nel diritto del luogo, deve chiedere alla Corte di precisare una questione relativa all’interpretazione o alla validità di un Atto di Diritto Europeo.

La risposta della Corte, attraverso una sentenza giuridicamente vincolante, è l’nterpretazione ufficiale della questione e come tale vale per gli Stati membri.

Con la procedura di impugnazione la Corte statuisce sui ricorsi contro le sentenze del Tribunale di primo grado.

Se l’impugnazione è fondata, la Corte annulla la sentenza del Tribunale (con o senza rinvio degli atti al Tribunale stesso), altrimenti la conferma.

Con il riesame la Corte, quando ricorra un grave rischio per l’unità o la coerenza del Diritto dell’Unione, può eccezionalmente decidere della legittimità delle decisioni con le quali il Tribunale, giudicando in secondo grado, statuisce sui ricorsi contro le decisioni del Tribunale della Funzione Pubblica.