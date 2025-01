Condizionatori in condominio: distanze applicabili

1. La vicenda: distanze tra condizionatori



Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., una condomina, proprietaria di un appartamento al primo piano, chiedeva la condanna dei condomini dell’appartamento al piano terra a consentirle il passaggio nella loro proprietà, per collocare sulla facciata laterale condominiale l’unità esterna di un impianto di climatizzazione. L’attrice dichiarava di aver ottenuto l’autorizzazione da parte degli altri condomini per installare detta unità esterna sul muro perimetrale. I convenuti si costituivano in giudizio rilevando che l’autorizzazione del Comune prevedeva una distanza di almeno due metri dalle finestre e dal terreno, mentre la collocazione in questione sarebbe stata a meno di due metri dal tetto della loro veranda al piano terra. Inoltre notavano che l’installazione era in contrasto con le disposizioni normative e l’intento del legislatore dell’articolo 843 c.c., poiché la limitazione del loro diritto di proprietà dei convenuti non avrebbe avuto una durata determinata. In ogni caso sostenevano che l’unità esterna contravveniva agli articoli 905, 907 e 889 c.c. Il Tribunale dava ragione alla condomina. Il decidente evidenziava che l’accesso al fondo dei resistenti con il trabattello risultava essere l’unica modalità per l’installazione del macchinario, in assenza di specifiche eccezioni anche in relazione ad eventuali danni derivanti dallo stesso accesso. Il giudice evidenziava che, in ambito condominiale, le norme sulle distanze si applicano direttamente solo se l’uso del bene comune, come il muro perimetrale, avviene in modo diverso dal solito e riduce irragionevolmente la possibilità di utilizzo da parte degli altri condomini. A parere del Tribunale però la prevista installazione dell’unità esterna del condizionatore costituiva un uso normale ex art. 1102 c.c. del muro condominiale e non pregiudicava la possibilità dell’uso per gli altri condomini; inoltre aggiungeva che la predetta unità esterna dell’impianto rispettava il limite di due metri dalle finestre dei resistenti, previsto dal regolamento edilizio del Comune, mentre nessun apprezzabile pregiudizio derivava dalla vicinanza alla tettoia di copertura della veranda dei resistenti. La cronaca e le cause pendenti in tribunale ci raccontano che la vita in condominio è spesso fonte di discussioni, perciò consigliamo questo pratico volume, che fornisce la chiave per la risoluzione dei problemi più comuni: Manuale di sopravvivenza nel condominio.