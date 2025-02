Parco giochi in condominio: spazio comune, infortuni e danni

Diversi regolamenti comunali riconoscono il diritto dei bambini al gioco e alle attività ricreative proprie della loro età. In quest’ottica viene stabilito che nei cortili, nei giardini e nelle aree scoperte delle abitazioni private deve essere consentito il gioco dei bambini, fatte salve le fasce orarie di tutela della quiete e del riposo stabilite dai regolamenti condominiali. Secondo l’art 1102 c.c. le parti comuni dell’edificio possono essere utilizzate da tutti i condomini (quindi anche dai bambini), con l’unico limite di non mutarne la destinazione o di impedirne il pari uso. Così è stato affermato che l’utilizzazione per il gioco dei bambini di una parte assai limitata dell’area verde comune non contrasta con la destinazione a giardino prevista, per quella stessa area, dal regolamento, ma ne costituisce unicamente un migliore e più intenso godimento per soddisfare esigenze che pure appaiono insopprimibili e, comunque, senz’altro meritevoli di tutela nella vita di un condominio (Trib. Crotone 20 luglio 2020, n. 662). La cronaca e le cause pendenti in tribunale ci raccontano che la vita in condominio è spesso fonte di discussioni, perciò consigliamo questo pratico volume, che fornisce la chiave per la risoluzione dei problemi più comuni: Manuale di sopravvivenza in condominio.

1. Parchi giochi in condominio e regolamento

Se è stata destinata un'area verde a parco giochi, i condomini hanno il diritto di regolare l'uso delle aree comuni inserendo nel regolamento condominiale clausole specifiche. Ad esempio, possono stabilire che durante le prime ore del mattino e del pomeriggio non sia permesso giocare in tale spazio comune. L'art. 1138 c.c. prevede, infatti, che l'uso delle parti comuni di un edificio possa essere disciplinato dal regolamento condominiale. Tale norma determina il contenuto minimo del regolamento obbligatorio, disponendo che esso comprenda norme sull'uso delle cose comuni. La stessa disposizione al contempo riconosce espressamente natura regolamentare alle clausole che hanno ad oggetto l'uso delle cose comuni. Si tratta delle clausole che determinano le modalità d'uso delle cose comuni e, in genere, l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi condominiali. Una clausola regolamentare quindi può disciplinare anche l'uso delle parti comuni, in ragione delle sue funzioni, ma non può mai escluderlo. L'assemblea perciò non può approvare una clausola che vieti il ritrovo dei ragazzi nell'androne di ingresso, nel cortile interno, negli accessi dello stabile.

