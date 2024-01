Concorso Banca d’Italia: 15 profili giuridici a bando

La Banca d’Italia ha annunciato l’apertura di un concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di 15 esperti con orientamento nelle discipline giuridiche. L’iniziativa mira a potenziare le risorse umane dell’istituto, coinvolgendo professionisti qualificati per attività di analisi normativa, stesura e controllo di documenti amministrativi e atti normativi, coordinamento e gestione di processi, e partecipazione ad attività progettuali anche a livello internazionale.

Per partecipare al concorso, i candidati devono soddisfare diversi requisiti.

2. Domanda di Partecipazione e Termine per la Presentazione



La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente tramite l’applicazione sul sito web della Banca d’Italia (www.bancaditalia.it) entro le ore 16:00 del 2 febbraio 2024. Si consiglia di presentare la domanda con anticipo per evitare problemi tecnici legati alla concentrazione degli accessi vicino alla scadenza.

La Banca d’Italia non si assume responsabilità per comunicazioni mancate o ritardate a causa di indirizzi errati, omissioni o segnalazioni tardive di cambiamenti di indirizzo.