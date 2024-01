Come si realizzano le S.r.l. Unipersonali?-Scheda di Diritto

Per coloro che si apprestano ad avviare un nuovo business, il primo step è sicuramente quello di scegliere la forma giuridica appropriata. Per capire quale forma giuridica si adatta meglio al progetto, occorre considerare vari fattori quali ad esempio il regime di responsabilità, ma anche il capitale iniziale richiesto. Si tratta di una scelta molto importante anche perché determina costi e adempimenti. In questo articolo ci soffermiamo in particolare sulla Società a Responsabilità Limitata ponendo l’attenzione sulla Srl unipersonale. Partiamo con il capire cos’è una srl.

1. Che cosa sono le S.r.l.

Il significato dell’acronimo S.r.l. (o Srl) è Società a Responsabilità Limitata.

Le S.r.l. sono società di capitali dotate di personalità giuridica.

Questo tipo di società risponde delle obbligazioni sociali esclusivamente nei nei limiti delle quote che versano i soci.

La netta separazione tra il patrimonio sociale e il patrimonio dei soci, fa in modo che gli stessi non siano tenuti a coprire eventuali debiti della società con i propri beni.

Le Società a Responsabilità Limitata quando sono caratterizzate dalla presenza di un socio unico si chiamano Società a Responsabilità Limitata Unipersonali.

2. Che cosa sono le S.r.l. unipersonali

Le S.r.l. unipersonali si differenziano dalle S.r.l. pluripersonali sia in fase di costituzione sia successivamente.

Le differenze sono relative principalmente ai conferimenti e agli adempimenti da effettuare al Registro delle Imprese, a parte che nei rapporti tra socio unico e società.

In fase di costituzione è necessario che il Capitale Sociale, che può essere anche inferiore a 10.000 Euro, ma pari a almeno a1 Euro, sia completamente versato, a pena della perdita del beneficio della responsabilità limitata in caso di insolvenza della società.

L’articolo 2462 comma 2 del codice civile, dispone che:

“In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l’intera partecipazione è appartenuta ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall’articolo 2464, o sin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall’articolo 2470”.

Se le S.r.l. diventano unipersonali in tempi successivi alla costituzione si deve effettuare il versamento della restante parte del Capitale Sociale che non è stato interamente versato in precedenza.

Si deve comunicare al Registro delle Imprese i dati del socio unico:

cognome e nome o della denominazione, data e luogo di nascita o lo Stato di costituzione, domicilio o della sede e cittadinanza (art. 2470 c.c.).

Si deve indicare negli atti e nella corrispondenza della società che si tratta di S.r.l. unipersonale (a parte gli altri elementi previsti dall’articolo 2250 c.c.).

È prevista la sanzione pecuniaria da 103 a 1.032 euro in caso di omissione (art.2630 c.c.).

3. Quali sono i tipi di S.r.l. unipersonale

Le S.r.l. unipersonali possono essere sia ordinarie sia semplificate.

Per le S.r.l.o. è richiesto il versamento di un Capitale Sociale di almeno 10.000 Euro, mentre le S.r.l.s. possono essere costituite anche con il versamento di un Capitale Sociale ridotto che varia tra un minimo di 1 Euro sino a un massimo di 9.999 Euro.

4. I costi delle S.r.l. unipersonali

Le S.r.l.s. unipersonali hanno costi di apertura molto contenuti.

Il notaio è completamente gratuito così come per le S.r.l.s. pluripersonali.

In fase di costituzione le S.r.l. unipersonali usufuiscono dell’esenzione dal diritto di bollo e di segreteria.