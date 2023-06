Come scrivere testamento: chi può, cosa evitare, come fare

Il testamento, in primo luogo, è una dichiarazione di volontà finalizzata alla realizzazione di effetti giuridici, ed è quindi tecnicamente un negozio giuridico (quantomeno per la maggioranza degli autori). In secondo luogo, è un atto personale, anzi: unipersonale. Questo significa che la manifestazione della volontà deve provenire esclusivamente dal testatore il quale, chiaramente, non può essere in alcun modo forzato a predisporre il proprio testamento. Per fare testamento occorre voler fare testamento e quindi occorre, al momento della sua redazione, essere capaci di intendere e di volere. Ci sono dei soggetti che non possono fare testamento: in linea generale, tutti coloro i quali non possono esprimere pienamente la propria volontà con effetti giuridici. Per ragioni innate, sopravvenute o per divieto espresso di legge. Dei soggetti che non possono fare testamento: La capacità di testare è specie del genere della capacità di agire (cfr. art. 591 comma 1 c.c.: “possono disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge”). Il comma 2 dell’art. 591 c.c. dispone che “sono incapaci di testare: 1) coloro che non hanno compiuto la maggiore età; 2) gli interdetti per infermità di mente; 3) quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento”. Non può dunque fare testamento: · il minorenne · l’interdetto per infermità mentale, accertata · chi è, per qualunque ragione, anche transitoria, incapace di intendere e volere al momento della redazione del testamento: sotto effetto di alcool e/o droghe e/o farmaci, ad esempio, ovvero turbamenti psicologici di qualsivoglia natura. L’anzianità non è di per sé ostativa al fare testamento: può fare testamento anche la persona che ha 80, 90 o qualsiasi altra età superiore. L’importante è che sia, al momento della redazione del testamento olografo, capace di intendere e di volere. Consiglio pratico: se si ritiene che il testamento possa, in futuro, essere impugnato da chiunque per incapacità di intendere e di volere del testatore, questi dovrebbe farsi fare un certificato di buona salute e di capacità di intendere e di volere dal proprio medico di base oppure -meglio ancora- da un medico specializzato (geriatra o psichiatra). Il testamento, dunque, è un atto unipersonale. Ne consegue che non è possibile un testamento “cumulativo”: vediamo le casistiche espresse dalla legge e dalla giurisprudenza.

2. Le forme vietate di testamento olografo



Il Legislatore ha vietato alcune forme di testamento: mi riferisco al disposto degli artt. 635 e 589 del Codice civile, che ora vedremo.

L’art. 635 c.c. (“Condizione di reciprocità”): “È nulla la disposizione a titolo universale o particolare fatta dal testatore a condizione di essere a sua volta avvantaggiato nel testamento dell’erede o del legatario”.

L’art. 589 c.c. (“Testamento congiuntivo o reciproco”): “Non si può fare testamento da due o più persone nel medesimo atto, né a vantaggio di un terzo, né con disposizione reciproca”.

In buona sostanza il Legislatore vieta tre tipologie di testamento, o disposizioni testamentarie:

testamento congiuntivo: due o più soggetti dispongono nello stesso documento a favore di un terzo (es. moglie e marito, nello stesso documento, nominano quale erede universale l’amico Mevio);

testamento reciproco: due o più soggetti dispongono, nello stesso documento, uno a favore dell'altro (es. "Io sottoscritto Tizio nomino mia erede universale mia moglie Caia. Io sottoscritta Caia nomino mio erede universale mio marito Tizio"). La giurisprudenza ritiene che il divieto si estenda non solo al caso di due testamenti in un unico documento, ma anche in due documenti aventi pari data e pari contenuto;

istituzione di erede o legato sotto condizione reciproca: è vietato disporre un testamento, condizionando l'istituzione di erede o legatario in favore di un soggetto al fatto che quest'ultimo, a sua volta, nel proprio testamento indichi il primo quale erede o legatario. (es. "nomino mio erede universale il mio amico Mevio a patto che egli mi nomini erede universale").