Clausole di parità della tariffa tra Booking e gli albergatori

I giudici tedeschi, senza interpellare la Corte UE, hanno statuito che le clausole di parità (ristretta ovvero ampia) della tariffa impiegate dalle piattaforme di prenotazione alberghiera risultavano in contrasto col diritto della concorrenza, in particolare, dell’UE. L’autorità federale tedesca garante della concorrenza era già approdata alla medesima conclusione. Il Tribunale di Amsterdam, adito da Booking.com con una domanda diretta a far dichiarare, in particolare, la validità delle clausole di cui si avvale tale società, ha sottoposto alla Corte di giustizia dell’UE talune questioni pregiudiziali riguardanti la compatibilità delle clausole di parità, sia ampia che ristretta, della tariffa, rispetto al diritto UE in materia di concorrenza.

Nella sentenza resa il 19 settembre la Corte dell’UE evidenzia che la fornitura di servizi di prenotazione alberghiera online da parte di piattaforme come Booking.com ha prodotto un effetto neutro se non addirittura positivo, sulla concorrenza. Tali servizi consentono, da un lato, ai consumatori, di accedere ad un’ampia gamma di offerte di alloggio e di confrontare tali offerte in modo semplice e rapido secondo diversi criteri e, dall’altro, ai prestatori di servizi alberghieri, di acquisire una maggiore visibilità.

4. Le clausole di parità



Per la Corte UE non è invece dimostrato che le clausole di parità, sia ampia che ristretta, della tariffa, da una parte, risultino oggettivamente necessarie per la realizzazione di tale operazione principale e, dall’altra, siano proporzionate rispetto all’obiettivo perseguito da quest’ultima. A tale proposito, per quanto afferisce alle clausole di parità ampia, è stato constatato che le stesse, oltre a essere tali da ridurre la concorrenza tra le varie piattaforme di prenotazione alberghiera, comportano rischi di espulsione delle piccole piattaforme e delle nuove piattaforme dal mercato. Ciò vale pure per le clausole di parità ristretta: per quanto le stesse diano origine, prima facie, a un effetto restrittivo della concorrenza inferiore, e puntino a scongiurare il rischio di parassitismo, per i giudici di Lussemburgo non risulta che siano oggettivamente necessarie per garantire la redditività della piattaforma di prenotazione alberghiera.