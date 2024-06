La clausola “mascherata” con rinuncia preventiva all’avviamento è nulla

1. La vicenda



Un locatore concedeva in locazione un immobile ad un commerciante di autoveicoli. Il contratto (stipulato in data 20 luglio 2015) prevedeva la durata di anni sei rinnovabili di ulteriori sei; il locatore, però, con lettera raccomandata del 15 luglio 2020, pervenuta al destinatario in data 21 luglio 2020, comunicava al conduttore il diniego di rinnovo alla prima scadenza, per la necessità di rientrare nel possesso materiale dell’immobile per l’esercizio di attività commerciale. Successivamente le parti entravano in conflitto: infatti parte conduttrice negava la legittimità dell’altrui condotta e non rilasciava l’immobile, mentre parte locatrice dava atto dell’avvenuta costituzione della società che avrebbe dovuto esercitare la propria attività d’impresa nell’immobile locato. Lo stesso locatore intimava lo sfratto per finita locazione alla concessionaria di autoveicoli, con richiesta subordinata di emissione di ordinanza provvisoriamente esecutiva di rilascio, sul presupposto dell’intervenuta scadenza del contratto e della necessità di riacquisire la disponibilità dell’immobile per l’esercizio di attività commerciale. L’intimante sosteneva di aver corrisposto l’indennità di avviamento commerciale accettando il versamento periodico dei canoni annuali in misura ridotta da parte del conduttore, secondo le modalità di cui all’art. 7 del contratto; secondo questo articolo qualora parte locatrice avesse esercitato la facoltà di diniego della rinnovazione del contratto alla prima scadenza ovvero avesse esercitato la disdetta, non avrebbe dovuto corrispondere alla parte conduttrice alcuna indennità per la perdita dell’avviamento, la quale, per espressa pattuizione delle parti si doveva intendere ricompreso nella determinazione del canone di cui al successivo art. 8; a tale proposito era previsto un canone annuo determinato in euro 6.500,00 (più IVA su base mensile) per i primi 2 (due) anni di locazione e dal terzo anno euro 7.500,00 più IVA, su base mensile. Il locatore sosteneva la validità degli artt. 7 e 8 del contratto di locazione, non avendo questi ultimi ad oggetto alcuna rinuncia preventiva da parte del conduttore all’indennità di avviamento, bensì una pattuizione avente ad oggetto l’estinzione di reciproche obbligazioni: in altre parole sosteneva la tesi dell’avvenuto pagamento dell’indennità di avviamento commerciale per l’effetto del meccanismo di compensazione volontaria previsto nelle predette clausole.

Il conduttore riteneva nullo il diniego di rinnovo alla prima scadenza, mancando la specifica indicazione delle ragioni poste a fondamento della disdetta; in via riconvenzionale chiedeva la declaratoria di nullità delle clausole di cui agli artt. 7 e 8 del contratto di locazione, nonché la condanna del locatore al pagamento della predetta indennità per perdita dell’avviamento commerciale.

