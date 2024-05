Risoluzione contratto di locazione ex art. 1578 c.c. per vizi riscontrati dopo anni

La domanda di risoluzione del contratto di locazione ex art. 1578 c.c. è esperibile nel caso di vizi riscontrati a distanza di molti anni dalla concessione del godimento dell’immobile?



1. La vicenda

Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. una conduttrice si rivolgeva la Tribunale al fine di sentire dichiarare la responsabilità del locatore, con riferimento ai vizi dell’immobile locato destinato ad attività commerciale. La ricorrente faceva presente che, a causa della presenza di infiltrazioni d’acqua, il locatore aveva fatto intervenire una ditta edile per un intervento sulla copertura del locale commerciale che, però, dopo poco tempo, presentava delle crepe. Come precisava la conduttrice, con ordinanza comunale veniva poi disposta la chiusura dell’attività commerciale: infatti, a seguito di apposito sopralluogo, l’ufficio igiene e sanità pubblica accertava l’esistenza di molteplici difetti, tra cui diverse lesioni, verticali ed orizzontali, che necessitavano di una verifica statica dell’immobile; di conseguenza lo stesso ufficio disponeva la chiusura dei locali fino a quando l’immobile non fosse stato messo in condizioni di sicurezza. Alla luce di quanto sopra la conduttrice era costretta a sgombrare l’immobile, ricercare altri locali idonei e spostare tutte le merci ivi collocate. In considerazione dei difetti strutturali dell’immobile, confermati da una CTP, la ricorrente aggiungeva che aveva riconsegnato l’immobile per la messa in sicurezza dell’edificio. Il locatore comunicava poi l’avvenuta esecuzione dei lavori; la conduttrice però non era convinta che i locali fossero utilizzabile per l’attività commerciale. Così proponeva ricorso per ATP nel quale veniva depositato l’elaborato peritale attestante l’inidoneità sismica dell’immobile e la necessità di un intervento di adeguamento strutturale. Il locatore, però, come evidenziava la conduttrice, ignorava la grave situazione del locale commerciale. Alla luce di questa complessa vicenda la ricorrente chiedeva al Tribunale la risoluzione del contratto di locazione e la condanna del locatore al risarcimento di tutti i danni subiti a titolo di danno emergente e lucro cessante.

Secondo il resistente la domanda proposta ex art. 1578 c.c., era inammissibile, atteso che il suo esperimento, ai fini della risoluzione del contratto, avrebbe richiesto l’esistenza di vizi esistenti al momento della consegna dell’immobile e non, come nel caso di specie, vizi rilevati dopo ben otto anni dalla cessione in godimento dell’immobile.

2. Risoluzione contratto di locazione ex art. 1578 c.c. per vizi riscontrati dopo anni: la soluzione

Il Tribunale ha dato ragione alla conduttrice. Secondo lo stesso giudice la domanda proposta dalla ricorrente ex articolo 1578 c.c. è esperibile anche nel caso di vizi emersi a distanza di tempo rispetto alla concessione del godimento dell’immobile. Tale considerazione, come ha osservato il Tribunale, emerge con chiarezza dallo stesso dato testuale dell’art. 1578 c.c.; del resto il giudice siciliano ha notato come i vizi del locale commerciali non possano certo essere ricompresi tra quei guasti o deterioramenti dovuti alla naturale usura o quegli accadimenti che determinano disagi limitati e transeunti; per lo stesso giudice che i vizi afferenti all’immobile oggetto di locazione non fossero conosciuti o facilmente riconoscibili dalla conduttrice al momento della consegna della cosa locata è risultato documentalmente accertato dalla relazione resa dal CTU nel procedimento di ATP le cui conclusioni sono risultate conformi alle risultanze della CTP di parte ricorrente. Il Tribunale ha condannato il locatore al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente (danno emergente e lucro cessante).