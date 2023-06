Cartella di pagamento: nullità per mancata comunicazione irregolarità

1. I controlli automatizzati effettuati dall’Agenzia delle Entrate



Com’è noto, l’Amministrazione Finanziaria, laddove riscontri degli errori e/o delle omissioni nelle dichiarazioni dei redditi presentate dai contribuenti, prima di procedere all’iscrizione a ruolo delle somme pretese, è tenuta a notificare delle comunicazioni per rendere noti i risultati dei controlli effettuati.

I controlli automatizzati delle dichiarazioni dei redditi sono disciplinati dall’art. 36-bis e dall’art.36-ter del D.P.R. 600/73. Più nel dettaglio:

L’art. 36-bis disciplina il controllo automatico della dichiarazione dei redditi: attraverso tale forma di controllo l’Agenzia delle Entrate, avvalendosi di procedure automatizzate, verifica la correttezza degli adempimenti legati alla dichiarazione, come, ad esempio, la tempestività dei versamenti, l’utilizzo corretto dei crediti di imposta, eccetera.

L’art. 36-ter disciplina, invece, il controllo formale della dichiarazione dei redditi: attraverso tale forma di controllo l’Agenzia delle Entrate verifica la rispondenza dei dati indicati nella dichiarazione con la documentazione in possesso del contribuente, nonché con i dati presenti in Anagrafe Tributaria.

Qualora dal controllo automatico ovvero dal controllo formale dovessero emergere delle incongruenze, l’Agenzia delle Entrate provvede a comunicarne l’esito al contribuente ai sensi del comma 3 dell’art. 36-bis del D.P.R. 600/1973 ovvero del comma 4 dell’art. 36-ter del D.P.R. 600/1973 e nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 6, comma 5, della L. 212/2000.

La comunicazione che il contribuente riceve dall’Agenzia delle Entrate, chiamata “avviso bonario”, concede allo stesso trenta giorni di tempo per presentare le proprie osservazioni al riguardo, ovvero per provvedere al pagamento delle somme in esso contenute.

Orbene, nonostante l’art. 6, comma 5, della L. 212/2000 preveda l’invio dell’avviso bonario a pena di nullità tale invio non è sempre obbligatorio, giacché il tenore letterale delle norme dimostra che l’obbligatorietà dell’invio sussiste solo qualora dai controlli automatici emerga un “risultato diverso” (art. 36-bis del D.P.R. 600/73) oppure “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione” (art. 6, comma 5, cit.); al di fuori di tali ipotesi, viceversa, non sussiste un obbligo di comunicazione: sarebbe, infatti, superfluo comunicare al contribuente i risultati del controllo automatico se questi coincidono con il dichiarato (Cfr. Cass. Sent. nn. 17396/2010, 8137/2012).

Venendo più specificamente all’analisi dell’istituto di cui all’art. 36-ter del D.P.R. 600/1973, si osserva che tale norma dispone che “Gli uffici periferici dell’amministrazione finanziaria, procedono, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, al controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d’imposta sulla base dei criteri selettivi fissati dal Ministro delle finanze, tenendo anche conto delle capacità operative dei medesimi uffici”.

Tale controllo formale consente agli Uffici di:

a) escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d’acconto;

b) escludere in tutto o in parte le detrazioni d’imposta non spettanti;

c) escludere in tutto o in parte le deduzioni dal reddito non spettanti;

d) determinare i crediti d’imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti;

e) liquidare la maggiore imposta sul reddito delle persone fisiche e i maggiori contributi;

f) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d’imposta.

Nel caso ci siano differenze tra i dati in possesso dell’Agenzia e quanto dichiarato dal contribuente, quest’ultimo viene invitato dall’Ufficio a presentare o trasmettere la propria documentazione e a fornire chiarimenti.

Il comma 4 dell’art. 36-ter, infine, prevede che “l’esito del controllo formale è comunicato al contribuente o al sostituto d’imposta con l’indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica degli imponibili, delle imposte, delle ritenute alla fonte, dei contributi e dei premi dichiarati, per consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo formale entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione”.



