Cambia il lavoro pubblico con il Decreto Reclutamenti

”Dobbiamo assumere velocemente i tecnici necessari per la gestione dei progetti del Pnrr con un rafforzamento della capacità amministrativa e quindi assunzioni per la transizione digitale e la giustizia. Questo reclutamento a termine è fatto per il Pnrr”, ha affermato il ministro Brunetta durante l’audizione del 1° luglio 2021 in Commissioni congiunte Affari Costituzionali e Giustizia del Senato sul disegno di legge di conversione in legge del DL 9 giugno 2021, n. 80, c.d. Decreto Reclutamenti.

L’audizione del Ministro per la Pubblica Amministrazione

Il Decreto Reclutamenti (come anticipato nel nostro articolo) reca misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni. Queste misure contenute nel primo dei due titoli che compongono il DL sono volte all’introduzione di modalità speciali per il reclutamento per il PNRR e l’accrescimento della capacità funzionale della Pa.

“Il decreto – spiega il Ministro Brunetta – rafforza la capacità amministrativa e punta alle assunzioni per la realizzazione del Pnrr. Sono definite regole di velocizzazione per gestire la montagna di progetti. Alla fine del contratto a tempo determinato 3+2, questo verrà considerato titolo valido per una sorta di stabilizzazione del 40% per poter fruire nella Pa di queste competenze”.

Portale per il reclutamento

Il Ministro afferma inoltre che stanno realizzando un portale per il reclutamento simile a Linkedin che partirà da settembre e consentirà ai giovani di inserire il proprio curriculum. Al momento si sta lavorando per definire un protocollo di intesa con gli ordini professionali in modo da avere una collaborazione e trasfusione dei curricula. In sostanza sarà un portale di offerta e domanda di lavoro.

In conclusione, Brunetta esprime un giudizio riassuntivo sul provvedimento: “Il decreto Reclutamenti non è un provvedimento omnibus. Ha una sua specificità. Si tratta di un provvedimento che disciplina nuove regole straordinarie per un momento storico senza precedenti. Il passaggio parlamentare può e deve essere l’occasione per migliorare il testo, ma non possiamo correre il rischio che diventi un veicolo per interventi spot per assunzioni ordinarie nelle pubbliche amministrazioni.”

Guarda il Video del ministro Brunetta in audizione al Senato sul DL Reclutamento

Consulta le Slide audizione Senato sul DL 80/2021 (PDF)

