“Beni culturali digitalizzati” come misura antipandemica: possibili scenari programmatici e regolatori per il “recovery and resilience facility” europeo

Versione PDF del documento

Premesse

Vorremmo iniziare l’analisi del tema cercando di sondare brevemente l’argomento delle possibili applicazioni digitali su beni culturali pubblici. Andremo, infine, sul punto delle possibili programmazioni ed eleggibilità a finanziamento di investimenti pubblici nel settore.

Precisiamo subito alcune definizioni. Perché il termine “lascito” nel titolo di questo articolo?

“Un nuovo lascito[1]”, ha definito l’UNESCO il bene culturale digitalizzato nella “Carta per la conservazione del patrimonio digitale”. Nella stessa Carta, inoltre, Unesco definì il “patrimonio digitale” per come segue: “Insieme di risorse insostituibili di conoscenza ed espressione umana. esso comprende risorse culturali, formative, scientifiche e amministrative, come anche informazioni di natura tecnica, giuridica, medica e di altro genere, create in digitale, o convertite in forma digitale a partire da risorse analogiche già esistenti. Se si tratta di risorse ‘create in digitale’, l’unico formato è l’oggetto digitale”.

Circa il termine “bene digitale” ricordiamo che l’art.810 del Codice Civile dispone che “Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti”. In altri studi più estesi ed autorevoli è stato brillantemente trattato dell’accezione “bene” in ordine alla nuova categoria del bene culturale digitalizzato. Ad essi rimandiamo[2].

Applicazioni e progetti

Una possibilità di uso creativo del digitale[3] al fine della manipolazione di immagini di beni culturali è quello che da qualche tempo offrono le applicazioni di realtà virtuale e/o aumentata. Già oggi dispositivi di realtà aumentata (smart glasses e simili) sono disponibili presso alcuni luoghi della cultura. Altre applicazioni sono fatte mediante proiezioni olografiche di realtà aumentata[4].

Tali tecnologie ed applicazioni, secondo molti osservatori, saranno cruciali come risposta alle conseguenze della pandemia covid 19 in termini di cambiamento tanto negli stili di vita individuali quanto nei sistemi economici di offerta turistico-culturale[5].

Ovvero potranno essere essenziali quale nuova metrica e pratica della fruizione culturale individuale tanto da remoto quanto in presenza.

Considerata la titolarità pubblica di grandissima parte dei più importanti beni culturali in Italia e considerate le finanze esangui dello Stato Italiano, con quali progetti, programmi e con quali corrispondenti risorse sarà possibile realizzare investimenti pubblici di ricerca e sviluppo e di innovazione tecnologica tanto ingenti da potere rispondere adeguatamente alle future sfide post-pandemia?

Occupiamoci dei progetti, innanzitutto. Precisiamo che non è un campo progettuale nuovissimo. Il settore della realtà virtuale (Virtual Reality VR) ed aumentata (Augmented Reality AR) è, infatti, in continua espansione e rappresenta il futuro dell’era digitale. Siamo solo all’inizio, ma secondo un’analisi crescerà da 13 miliardi di dollari di oggi a 67 miliardi di dollari nel 2024[6].

Ci sono effettivamente vari progetti in corso[7] finanziati dall’UE (ora dal programma europeo Horizon 2020) e dallo Stato Italiano: Minerva[8], Michael[9], Culturaitalia[10], Europeana[11]. Una sezione interessante di quest’ultimo progetto e che riguarda il tema oggetto di indagine è, per esempio: “Augmented reality supported adaptive and personalized experience in a museum based on processing real-time sensor events”[12].. Tra i progetti in AR o VR si segnalano: Realtà Virtuale per il Museo Egizio VR: B.A.C.K. TO T.H.E. F.U.T.U.RE.[13], quello dell’Ara Pacis[14], Museo virtuale archeologico di Via Flaminia, quello per la tomba di Nefertari[15]. Un esperienza primaria a livello internazionale è, invece, quella in AR del MOMA di New York[16].

Tanti sono, dunque, i progetti in Italia, manca, però, un approccio sistemico istituzionale[17] e, soprattutto, regolatorio al tema giacché ampiamente inesplorato, salvo i saggi sopra citati in precedente nota e i pochi strumenti sinora disponibili e di cui alla seguente nota[18].

Ritorniamo al tema che ci siamo proposti e di cui al titolo.

Programmazione e “recovery and resilience facility”

Preliminarmente, elenchiamo e distinguiamo possibili azioni di un grande progetto in materia:

investimenti tecnologici e di ricerca e sviluppo per la fruizione in realtà aumentata ed eventi real time di internet delle cose per esperienze cognitive personalizzate; investimenti di popolamento in web semantico e partecipato[19] da prosumers[20] per beni e servizi condivisi da cittadini e turisti; servizi ed assistenza tecnica per governance gestionale del nuovo paradigma del bene culturale digitalizzato.

A chiusura dell’elenco facciamo un breve cenno alle possibili revenue finanziarie generabili da tali investimenti sul web in termini di valorizzazione in blockchain e criptovaluta[21]. Considerata la diversa direzione tracciata per le presenti considerazioni, ci riserviamo di tornare in futuro sul tema.

Partiamo da una prima considerazione. Per realizzare le sopra enunciate azioni, considerato il vastissimo patrimonio culturale pubblico Italiano, serve un grande Piano nazionale di investimento per la digitalizzazione web-semantica e partecipata del patrimonio culturale.

Come noto[22], la programmazione europea 2021–2027 sarà incentrata sulla programmazione e gestione da parte dei territori[23]. Tanto per la dispersione regionale e territoriale delle risorse quanto per la stessa massa critica possibile di gran lunga inferiore, non riteniamo fattibile realizzare detto grande Piano con le risorse dei fondi strutturali europei.

Riteniamo che invece tale piano possa ragionevolmente essere programmato e finanziato a mezzo del Recovery and Resilience Facility[24].

Il piano Italiano dovrà essere consegnato entro 30 aprile 2021. Sulla scorte delle Linee guida della Commissione, il Comitato interministeriale per gli affari europei (Ciae) ha pubblicato le “Linee guida per la definizione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” del 15 settembre 2020. La Camera e il Senato hanno approvato il 13 ottobre risoluzioni delle Commissioni sulla detta proposta di linee guida.

Sulla scorta di tali risoluzioni è stata inviata la bozza delle stesse alla Commissione Europea.

L’effettiva erogazione dei fondi, che non potrà avvenire oltre il 2026, sarà subordinata al soddisfacente conseguimento di obiettivi intermedi e finali specificati nei piani.

Previa approvazione dei piani, gli Stati membri potranno richiedere un prefinanziamento pari al 10 per cento dei fondi richiesti. Per quanto riguarda i sussidi del dispositivo, le più recenti stime della Commissione indicano che la quota per l’Italia sarebbe pari a circa 65,5 miliardi (di cui 44,7 nel biennio 2021-22).

Tanto per dare idea della dimensione finanziaria del Recovery Fund basti pensare che l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 prevedeva 42 mld di fondi strutturali + 20 miliardi di cofinanziamento nazionale per sette anni.

Con riferimento ai prestiti ciascuno stato potrà ottenere un ammontare non superiore al 6,8 per cento del proprio reddito nazionale lordo (per l’Italia si tratterebbe di oltre 120 miliardi).

Per tale piano sono stati presentati 557 progetti per 677 miliardi di euro, più del triplo rispetto ai 205,5 miliardi che l’Italia potrà ottenere al massimo[25].

Al n. 207 sta un progetto intitolato “Piano per la digitalizzazione del patrimonio culturale pubblico”; Ente beneficiario, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo; importo : 2.500.000.000,00 di euro, per una durata di 3 anni. Il progetto ha un “rilievo strategico in quanto alimenta l’intero sistema dei beni, delle attività culturali e del turismo nonché il complesso delle attività della stessa amministrazione”.

Non sappiamo se tale progetto sarà alla fine inserito nel novero dei progetti da sottoporre alla valutazione ed al negoziato con la Commissione.

Certamente è un importante segno di attenzione da parte dell’Amministrazione preposta verso le sfide succitate.

Indicazioni della commissione europea e del parlamento italiano

Segnaliamo che la Commissione si è di recente espressa per la realizzazione di grandi progetti (c.d. “flagship projects”) a mezzo del Recovery Fund, elencandone possibili categorie: una di esse è “modernise the digitalisation of public administration and services, including judicial and healthcare systems”[26].

Tra i progetti che le succitate Linee Guida della Commissione suggeriscono come esempi vi sono: “collective or synchronized investments in local, national and cross-border secure digital platforms and data spaces, and for businesses in the european strategy for data”, e “investments in the development and maintenance of infrastructures and databases for interoperable digital public services and their integration with the once-only principle infrastructure”[27].

Sembrerebbe, dunque, che il progetto presentato dal MiBACT, almeno per le sue implicazioni nella Digital Transition, possa rientrare tra gli stessi casi esemplificativi fatti dalla Commissione.

Ciò detto bisogna per contro puntualizzare che, nelle Linee Guida europee e negli altri documenti europei sullo strumento, non viene mai citato il settore culturale.

Ora vorremmo citare alcune delle considerazioni espresse in sede di analisi nelle Commissioni parlamentari investite per l’approvazione delle dette Risoluzioni.

In un’audizione presso il Senato un rappresentante di Banca d’Italia ha ristretto a solo tre (e non sei come prevede la Commissione) le aree di investimento del Recovery Plan: “la terza area da considerare riguarda la salvaguardia e la valorizzazione del nostro patrimonio naturale e storico-artistico”[28].

Altra considerazione è quella espressa nella risoluzione della Camera dei Deputati: “(…) Un’attenzione particolare va inoltre riservata alla promozione dell’industria culturale e del turismo, vero asset strategico dell’Italia[29]”.

Ancora più significativa la relazione delle Commissioni Riunite del Senato. All’interno del punto “4.3. digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo”, leggiamo: “(…) Questa missione deve inoltre interessare pienamente il patrimonio naturale, turistico e culturale, che costituisce una risorsa inestimabile del nostro paese e che deve essere salvaguardato e valorizzato, quale cruciale fonte di creazione di valore aggiunto, anche rafforzando l’industria turistica e culturale con interventi consistenti nella digitalizzazione, tanto nei processi aziendali che nella fruizione del patrimonio stesso. digitalizzare il patrimonio culturale, con tecnologie che vanno dalla realtà virtuale ed ampliata all’ “internet delle cose”, significa anche favorire l’utilizzo delle moderne piattaforme digitali e sociali per la comunicazione e la fruizione dello stesso, nonché l’implementazione di strumenti idonei al monitoraggio e alla conservazione del patrimonio turistico e culturale per le future generazioni. al riguardo, le commissioni invitano il governo a sostenere con forza presso le istituzioni europee il valore e l’importanza strategica del settore culturale e turistico, per la crescita dell’economia e la vitalità della società del nostro paese, per l’accoglimento dei progetti che in tale ambito saranno contenuti nel PNRR”[30].

Sembra, dunque, che il Senato della Repubblica abbia “sposato” la proposta progettuale in materia di digitalizzazione presentata dal MiBACT.

Prima analisi e questioni giuridiche

Senza pretesa di scientificità atteso che non sono ancora noti i dettagli del progetto, ci si consenta di anticipare, quali potrebbero essere alcuni dei possibili criteri di ammissibilità positivi (tra gli altri) nella valutazione[31] che dovrà effettuarsi:

complementarietà: il possibile flagship project in analisi non e’ finanziabile tramite altri fondi UE del QFP [32]: i fondi strutturali saranno, infatti, destinati alla territorializzazione prevista nell’OP5[33]; identificazione del soggetto gestore: il flagship project è su base nazionale a motivo dell’oggetto dell’investimento, ovvero, il patrimonio culturale a titolarità MiBACT[34]; rapida attuabilità/cantierabilità del progetto, soprattutto nella prima fase (2021-2022) del PNRR: trattasi di servizi e, dunque, di interventi cantierabili pressoché immediatamente causa l’unicità della progettazione ex-art.23 comma 14 del D.Lgs 50/16 e smi; è possibile una stima affidabile del beneficio occupazionale causa la necessità di masse di professionisti o fornitori di servizi per il popolamento digitale; il progetto non comporta, ovviamente, alcun consumo di suolo; il progetto riguarda principalmente la creazione di beni pubblici quali i beni culturali digitalizzati per la pubblica fruizione, etc..

Per come detto innanzi necessita al grande progetto una misura di assistenza tecnica e servizi per la governance degli interventi. Tra i servizi richiesti alcuni sembrano basilari per la stessa configurazione legale ed economica del bene culturale digitale creato a mezzo degli interventi. A mò di appunto preso nulla dies sine linea, di seguito, citiamo in sintesi (in nota i rimandi per approfondimenti) alcune delle principali problematiche giuridiche emerse in dottrina sul tema e che la eventuale misura di assistenza tecnica dovrebbe affrontare:

elaborazione giuridica di un nuovo modello di licenze informatica per il bene culturale pubblico digitalizzato con relativi template contrattuali: in atto le licenze tutelano solo la proprietà intellettuale e non sono adatte alla proprietà pubblica dei beni[35];

elaborazione di specifiche linee guida per il bene culturale pubblico digitalizzato. Le Linee guida AGID[36] per la valorizzazione del patrimonio informatico prevedono, infatti, licenza aperta outsourcing per finalità anche commerciali (sic!): ne derivano problemi di contrasto con la fruizione pubblica dei beni ex-art.2 comma 4 cbc e con la stessa peculiare natura “non rivale” del bene culturale pubblico digitale[37];

elaborazione di soluzioni regolatorie e/o normative con riferimento alla relazione tra concessione per gestione indiretta ex-art.115 C.b.C. anche per servizi al pubblico ex-art.117 C.b.C. (comma 2 punto a) ed utilizzo aperto e non rivale del bene culturale digitale[38];

elaborazione di regolamentazione del web semantico – mega dati – blockchain e smart contracts con riferimento al bene culturale pubblico digitalizzato;

elaborazione statuto, convenzioni etc, per futura agenzia pubblica per la gestione della digitalizzazione[39], regolamentazione, certificazione per immissioni compatibili e rispettose delle conoscenze epistemiche afferenti al bene[40] (art.20 C.b.C).

Conclusioni

In conclusione, sarebbe opportuno che il decisore politico, come da indicazioni del Senato della Repubblica, nella concertazione con la Commissione Europea: 1. sostenga con forza il valore e l’importanza strategica del settore culturale e turistico; 2. al fine della creazione di un effetto leva si concentrino le risorse del Recovery Fund anche su alcuni progetti flagship; 3. si sostenga il flagship project in questione per un nuovo lascito di beni culturali digitalizzati.

