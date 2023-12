Procedimento di prevenzione e procedimento penale sono autonomi

2. La soluzione adottata dalla Cassazione: l’autonomia del procedimento di prevenzione

Il ricorso era reputato inammissibile perché, ad avviso della Corte di legittimità, proposto per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge.

Nel dettaglio, per quello che rileva in questa sede, la Suprema Corte stimava l’argomentazione summenzionata infondata, ritenendo come la Corte territoriale si fosse correttamente attenuta a quel pacifico orientamento nomofilattico circa l’autonomia del giudizio di prevenzione rispetto al processo penale, stante quanto preveduto dall’art. 29 del d.lgs. n. 159 del 2011.

Difatti, come postulato dalla Cassazione in diverse pronunce, il giudice della prevenzione deve provvedere a un’autonoma valutazione degli elementi probatori che può pacificamente trarre da procedimenti penali in corso, esprimendo il proprio giudizio e spiegando le ragioni per le quali tali elementi conducono ad un accertamento di pericolosità sociale del proposto, fermo restando che, poiché in tema di misure di prevenzione, attesa l’autonomia tra procedimento penale e procedimento di prevenzione, il giudice può valutare autonomamente i fatti accertati in sede penale, al fine di giungere ad un’affermazione di pericolosità del proposto, non solo in caso di intervenuta declaratoria di estinzione del reato o di pronuncia di non doversi procedere, ma anche a seguito di sentenza di assoluzione ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen., ove risultino delineati con sufficiente chiarezza e nella loro oggettività quei fatti che, pur ritenuti insufficienti – nel merito o per preclusioni processuali – per una condanna penale, ben possono essere posti alla base di un giudizio di pericolosità» (Sez. 2, n. 4191 11/01/2022), e ciò in quanto le misure di prevenzione hanno finalità preventiva e non punitiva, sicché il giudizio di pericolosità può essere fondato su elementi di fatto non necessariamente coincidenti con quelli accertati con sentenza di condanna, ma emergenti da procedimenti penali pendenti per reati significativi nel cui ambito siano stati espressi giudizi non escludenti la responsabilità del proposto.

L’autonomia del procedimento di prevenzione, rispetto a quello di merito, rappresenta quindi il presupposto perché possano essere legittimamente oggetto di valutazione, appunto autonoma, ai fini della adozione della misura di prevenzione personale e/o patrimoniale, persino gli elementi acquisiti nel corso di un processo che si sia concluso con sentenza di assoluzione allorché i fatti, pur ritenuti insufficienti a fondare una condanna penale, siano tuttavia in grado di giustificare un apprezzamento in termini di pericolosità (Sez. 6, n. 14479 del 14/03/2023; Sez. 6, n. 10063 del 11/01/2023; Sez. 2, n. 33533 del 25/06/2021; Sez. 2, n. 23813 del 17/07/2020).