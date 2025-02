Ausiliari del giudice: incostituzionale la riduzione degli onorari

In ipotesi di compensi a tempo per l’attività prestata dagli ausiliari del giudice, il sistema di calcolo fondato sulla vacazione, unità di misura che corrisponde a due ore di impegno del professionista, non può differenziare tra la prima vacazione e quelle susseguenti. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 16 del 10 febbraio 2025.

Corte costituzionale – sentenza n.16 del 10-02-2025 pronuncia_16_2025.pdf 62 KB Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter DirittoeDiritti Sentenze Settimana Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



1. La questione: gli onorari degli ausiliari del giudice

In riferimento agli articoli 3 e 111 della Costituzione, era stata sollevata dal Tribunale ordinario di Firenze, censurando la norma in quanto l’entità “irrisoria” degli onorari attuali darebbe luogo a un assetto normativo che sacrifica il diritto all’adeguata remunerazione del professionista e lede la garanzia dell’equo processo, non garantendo a detta finalità, la qualità minima della prestazione professionale dell’ausiliare.

2. La norma dichiarata incostituzionale

La Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4, comma II, legge n. 319/1980, in materia di compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell’autorità giudiziaria, nella parte ove, per le vacazioni successive alla prima, dispone la liquidazione di un onorario più basso a quello stabilito per la prima vacazione.

3. L’irragionevolezza

Per la Consulta la previsione normativa in argomento è risultata manifestamente irragionevole in riferimento all’art. 3, primo comma, Costituzione. La stessa Corte ha evidenziato di aver avuto ripetutamente occasione di pronunciarsi sull’adeguatezza dei compensi degli ausiliari del giudice per l’attività svolta nel processo. Nello scrutinio di legittimità costituzionale la materia degli onorari non è stata mai disgiunta dalla connotazione pubblicistica del servizio reso, in considerazione della “relazione funzionale che, attraverso l’atto di designazione, si instaura tra l’ausiliario del magistrato e l’ufficio giudiziario [e che] costituisce un munus publicum (sentenze n. 102/2021 e n. 88/1970), dal cui utile svolgimento sorge un diritto al compenso” (sentenza n. 166 del 2022). In detto ambito, è stata purtuttavia avvertita l’esigenza di garantire un rapporto di proporzionalità tra i valori tabellari dei compensi e le corrispondenti tariffe libero-professionali, così da scongiurare l’esito per cui la riduzione, applicata in ragione dell’indole pubblicistica dell’istituto, finisse per svilire il valore dell’impegno assicurato dal professionista incaricato (sentenza n. 192/2015).



Potrebbero interessarti anche: Apertura portale online per albi CTU, Periti ed Elenco Nazionale: le istruzioni

CTU non può sostituirsi ai doveri probatori delle parti per i fatti primari del processo

Responsabilità medica: il CTU può avvalersi di esperti e delle parti

4. Onorari a tempo

La Corte ha evidenziato che l’istituto della vacazione in realtà non è più normato, nella novellata disciplina degli onorari a tempo, di cui al D.P.R. n. 115/2002, ormai totalmente affidata, insieme a quella degli onorari fissi e variabili, alla previsione tabellare.

5. Questione in parte inammissibile

Il giudice fiorentino aveva censurato altresì l’articolo 50, comma 3, del D.P.R. n. 115/2002, nella parte ove prevede che le tabelle afferenti agli onorari a tempo individuino il compenso del professionista. Tuttavia, la Consulta ha dichiarato inammissibile la spiegata questione per irrilevanza nel procedimento principale, rilevando che detta disposizione, pur formalmente in vigore, disciplinerà in concreto la materia solamente a seguito dell’adozione del regolamento ministeriale introduttivo del nuovo sistema tabellare, di cui al comma 1 del medesimo articolo 50, adozione non ancora intercorsa.

Vuoi ricevere aggiornamenti costanti?

Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!