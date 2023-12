Apertura portale online per albi CTU, Periti ed Elenco Nazionale: le istruzioni

Il Ministero della Giustizia annuncia l’apertura dal 4 gennaio 2024 del “Portale Albo CTU, periti ed elenco nazionale”, un nuovo sistema telematico per la gestione delle iscrizioni ai registri dei consulenti tecnici d’ufficio e dei periti presso i tribunali. Il portale segue le disposizioni legislative emanate in risposta alle nuove esigenze digitali del settore.

L’art. 16-novies del d.l. 179/2012 ha introdotto l’obbligo di iscrivere consulenti tecnici d’ufficio e periti presso il tribunale in modo telematico. Il recente decreto ministeriale n. 109/2023 ha ulteriormente regolamentato l’iscrizione e la tenuta degli albi, stabilendo requisiti e procedure. Le nuove disposizioni diventeranno effettive il 4 gennaio 2024, trenta giorni dopo la pubblicazione delle specifiche tecniche. La tenuta informatica degli albi sarà disciplinata dalle specifiche tecniche adottate dalla Direzione generale della DGSIA del Ministero della Giustizia.

2. Il nuovo portale: cos'è e a cosa serve



Per assicurare l’attuazione delle disposizioni in tema di albo CTU, albo periti ed elenco nazionale, il Ministero ha realizzato un unico portale denominato “Portale Albo CTU, periti ed elenco nazionale”; esso permetterà di presentare le domande di iscrizione, consultare l’elenco nazionale e effettuare interrogazioni relative ai consulenti tecnici. L’accesso sarà disponibile dal 4 gennaio 2024, e i sistemi civili sono stati adeguati per interagire con il portale. Secondo il Ministero, “il nuovo Portale Telematico rappresenta un passo significativo verso la modernizzazione e la digitalizzazione dei registri professionali nel settore giudiziario”.