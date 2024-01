L’attenuante della collaborazione nel Testo Unico sugli stupefacenti

1. La ratio del comma 7 art. 73 T.U. 309/90



Nei Lavori Preparatori è espressamente affermato che “l’Art. 73 comma 7 TU 309/90 configura un’ipotesi di attenuante ad effetto speciale diretta ad incentivare e premiare il ravvedimento post-delitto del responsabile, secondo la medesima ratio che ispira quella contenuta nel comma 7 Art. 74 TU 309/90, relativamente al reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. La previsione normativa è uno strumento per agevolare gli investigatori: il premio costituito dalla robusta e significativa diminuzione di pena richiede che le dichiarazioni del reo abbiano consentito un risultato concreto e rilevante nella lotta al narcotraffico”. Siffatta attenuante reca un notevole rilievo nel contesto criminologico italiano, caratterizzato da una forte e stabile presenza di mafie come Cosa Nostra, la ‘Ndrangheta e la Camorra. Nella realtà italiana, il ravvedimento operoso riveste un ruolo primario.

Da notare è che il comma 7 Art. 73 TU 309/90 gode di precettività anche se la dissociazione dell’infrattore è tardiva, mentre la circostanza attenuatoria ex n. 6) comma 1 Art. 62 CP scatta solamente se il ravvedimento avviene “prima del giudizio”.

Oltretutto, si tenga presente che il comma 7 Art. 73 TU 309/90 si applica esclusivamente nel caso della dazione di un serio e concreto contributo allo smantellamento del sodalizio criminale. Viceversa, una collaborazione blanda e generica non è sussumibile entro il campo applicativo di questa attenuante. Ciò è confermato da Cass., sez. pen. V, 27 aprile 1999, n. 6913, a norma della quale “possono concretare l’attenuante della collaborazione anche le confessioni e le chiamate inj correità, ove consentano l’interruzione del protrarsi del reato o la scoperta dei complici, ma va escluso che possa goderne chi ha soltanto contribuito al rafforzamento del quadro probatorio a carico dei principali responsabili già identificati”.

Questa natura non simbolica, bensì fattualmente concreta del ravvedimento operoso di cui al comma 7 Art. 73 TU 309/90 viene confermata pure da Cass., SS.UU., 28 ottobre 1998, n. 4, ovverosia “[in tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti] non costituiscono presupposto idoneo per il riconoscimento dell’attenuante della collaborazione prevista dal comma 7 dell’Art. 73 TU 309/90, ammissioni o comportamenti non conducenti all’interruzione del circuito di distribuzione degli stupefacenti, ma limitati al rafforzamento del quadro probatorio o al raggiungimento anticipato di positivi risultati di attività d’indagine già in corso in quella direzione”. Come si può notare, Cass., SS.UU., 28 ottobre 1998, n. 4 ha cura di impedire qualsivoglia abuso pretestuoso del comma 7 Art. 73 TU 309/90, in tanto in quanto la “collaborazione” è tale solo se fattiva e risolutiva; rimangono, dunque, ininfluenti modalità collaborative sciappe, pleonastiche o non decisive.

Anzi, nella Giurisprudenza di legittimità, si è specificato che il collaboratore di giustizia è tenuto, per beneficiare del comma 7 Art. 73 TU 309/90, ad indicare “circostanze rilevanti” e non secondarie o retoriche. P.e., tale “rilevanza” concreta dell’aiuto alla PG ed all’AG è stata ribadita, negli Anni Duemila, in Cass., sez. pen. IV, 15 gennaio 2015, n. 7956, poiché “[sono] circostanze rilevanti [nel comma 7 Art. 73 TU 309/90]: in primo luogo, la completezza ed esaustività della collaborazione (il dichiarante deve aver fornito tutto il suo patrimonio di conoscenze); in secondo luogo, le risorse in concreto sottratte all’attività criminosa (sequestri di quantitativi di sostanze stupefacenti e chiamate in correità di complici); terzo luogo, la concreta utilità per il contrasto dell’attività criminosa determinatosi a seguito del contributo collaborativo (apprezzamento particolarmente approfondito specie quando le risorse sottratte risultassero oggettivamente non considerevoli). Il giudice, invece, deve negare l’attenuante, anche qui dovendone spiegare le ragioni, specie a fronte di un’esplicita richiesta in tal senso dell’interessato, in presenza di un contributo collaborativo incompleto o, comunque, in concreto, non definibile come utile, significativo, proficuo nell’ottica del contrasto delle attività criminose”.

Nuovamente, pertanto, Cass., sez. pen. IV, 15 gennaio 2015, n. 7956 richiede, ai fini della precettività del comma 7 Art. 73 TU 309/90, un “contributo utile e significativo” che non si limiti a dichiarazioni generiche non recanti al dissolvimento fattuale del sodalizio criminoso. Cass., sez. pen. IV, 15 gennaio 2015, n. 7956 mira, come ragionevole, ad impedire una strumentalizzazione simbolica del comma 7 Art. 73 TU 309/90.

La “notevole utilità fattuale” della collaborazione ex comma 7 Art. 73 TU 309/90 è stata ripresa da molti altri Precedenti della Suprema Corte. P.e., Cass., sez. pen. III, 14 luglio 2011, n. 34892 ha precisato che “la collaborazione può riguardare anche fatti diversi da quelli contestati al dichiarante [ma] occorre che essa sia concretamente efficace per l’interruzione dell’attività delittuosa o per la sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti”. Analogo “contributo significativo” è richiesto pure da Cass., sez. pen. VI; 19 luglio 2012, n. 37100, nel senso che “l’attenuante in questione si colloca in uno spazio più avanzato della mera collaborazione informativa, e l’operosità da prendere in considerazione è quella che consente la realizzazione di uno dei risultati concreti previsti dalla citata norma e, specificamente, di interrompere la catena delittuosa in atto o di colpire i mezzi di produzione delle attività criminali […]. E’ necessario, quindi, verificare la concretezza, l’utilità e la proficuità del contributo offerto dall’imputato”. Parimenti, anche Cass., sez. pen. III, 19 luglio 2012, n. 44478 asserisce anch’essa che il comma 7 Art. 73 TU 309/90 va applicato esclusivamente in presenza di una “proficuità concreta” del ravvedimento e della collaborazione in parola nel comma 7 Art. 73 TU 309/90.

D’altra parte, l’Ordinamento penale italiano ha purtroppo avuto, negli Anni Ottanta del Novecento, l’esperienza tragica e fuorviante di un “pentitismo” inutile e volto a lucrare dall’AG benefici non meritati nell’ottica della “concretezza” della dissociazione dal gruppo criminale. Simile è pure il parere di Cass., sez. pen. IV, 9 maggio 1997, n. 1072, a norma della quale “occorre che, per un verso, il collaboratore faccia tutto quanto in suo potere e, per altro verso, che la collaborazione non si limiti a rafforzare il quadro probatorio nei confronti di soggetti già identificati o ad individuare soggetti con un ruolo secondario nell’organizzazione e, quindi, inidonei ad interrompere l’attività delittuosa”. Più nel dettaglio, Cass., sez. pen. IV, 9 maggio 1997, n. 1072 ha negato l’applicabilità del comma 7 Art. 73 TU 309/90 “a favore di imputati che si sono limitati a formulare accuse nei confronti di persone già sottoposte ad indagini e a rafforzare un quadro probatorio già delineato sufficientemente”. Come si nota in tutti i summenzionati Precedenti, la Suprema Corte richiede la massima serietà della dissociazione dai correi. Pertanto, un contributo sterile o ridondante provoca la non precettività del comma 7 Art. 73 TU 309/90.

Come sottolineato dalla Corte Suprema, il comma 7 Art. 73 TU 309/90 non richiede, per essere precettivo, l’ulteriore elemento soggettivo del “pentimento”; quindi, l’attenuante qui in parola scatta a prescindere dalla dissociazione morale o meno del beneficiario. A tal proposito, Cass., sez. pen. III, 13 febbraio 2018, n. 29621 ha affermato che “l’attenuante di cui al comma 7 Art. 73 TU 309/90 ha natura oggettiva e sussiste nel caso in cui, con le dichiarazioni rese, sia stato offerto agli organi investigativi o giudiziari un aiuto concreto per l’interruzione dell’attività delittuosa, che si misura con una rilevante riduzione delle risorse finalizzate alla commissione di delitti in materia di stupefacenti ed il conseguente impoverimento del mercato, non essendo, pertanto, necessario un atto di autentico pentimento o di spontanea resipiscenza”. A parere di chi redige, tuttavia, il quid pluris del “pentimento” soggettivo, alla luce della ratio rieducativa ex comma 3 Art. 27 Cost., rimane basilare ai fini dell’accesso a benefici extra-/semi-murari connessi all’esecuzione penitenziaria. La resipiscenza è e rimane uno degli elementi fondanti nel trattamento carcerario.

A sua volta, Cass., sez. pen. IV, 13 aprile 1999, n. 5699 ribadisce la necessità della “utilità concreta” del contributo collaborativo, ovverosia “pur non essendo necessario il pentimento, il contributo dev’essere pieno e non reticente: la collaborazione deve avere connotazioni di particolare efficacia, non riferita ad episodiche circostanze o solo ad alcuni dei segmenti dell’intera condotta illecita; deve cioè risolversi in un contributo pieno, per quanto a conoscenza del collaborante”. Parimenti, pure Cass., sez. pen. VI, 8 marzo 1994, n. 6424 mette in guardia dagli abusi del comodo e sterile pentitismo, in tanto in quanto “l’aiuto che il soggetto fornisce agli inquirenti dev’essere caratterizzato anche dal requisito della chiara sua univocità allo scopo, nel senso che all’attività di dichiarata ed oggettiva collaborazione non debbono accompagnarsi o seguire comportamenti parzialmente reticenti o volutamente omissivi, cosicché l’aiuto medesimo venga a risultare intenzionalmente incompleto”.

Più in generale, la Corte di Cassazione, negli Anni Novanta del Novecento e negli Anni Duemila, tende a concedere con parsimonia i benefici attenuatori legati al comma 7 Art. 73 TU 309/90. P.e., in Cass., sez. pen. VI, 15 giugno 1995, n. 9891, è stata negata l’attenuante qui in esame poiché gli imputati avevano omesso di dichiarare le generalità dei fornitori della sostanza. Oppure, in Cass., sez. pen. VI, 8 marzo 1994, n. 6424, non è stato applicato il comma 7 Art. 73 TU 309/90 in tanto in quanto i collaboratori avevano semplicemente rivelato l’identità di correi di secondaria importanza già sottoposti ad indagini. Analogamente, Cass., sez. pen. VI, 14 gennaio 2013, n. 9069 ha qualificato come “non concretamente utile” una chiamata in correità marginale e non supportata da effettivi riscontri probatori. Il comma 7 Art. 73 TU 309/90 non è stato concesso nemmeno in Cass., sez. pen. III, 2 luglio 2014, n. 43226, nella quale “l’imputato ha reso [solo] dichiarazioni su aspetti già conosciuti o che sarebbero stati comunque scoperti dall’autorità”.

Similmente, in Cass., sez. pen. VI, 13 luglio 2017, n. 36209, l’imputato non è stato ammesso al regime attenuato di cui al comma 7 Art. 73 TU 309/90 “per aver reso dichiarazioni che non hanno comportato […] rilevanti sviluppi investigativi”. Il comma 7 Art. 73 TU 309/90 è stato negato anche in Cass., sez. pen. IV, 13 aprile 1999, n. 5699 “per la rilevanza non decisiva di una collaborazione reticente […] [che non ha condotto] ad un compiuto accertamento dei fatti […] [e che non ha aiutato] nell’azione di contrasto e di neutralizzazione dell’attività illecita”. Dunque, gli otto Precedenti di legittimità testé menzionati dimostrano che la Suprema Corte tende ad applicare in maniera restrittiva il comma 7 Art. 73 TU 309/90. Nella Giurisprudenza italiana in tema di stupefacenti non trova spazio un pentitismo facile e privo di utilità concreta per la PG e l’AG.

Tuttavia, fa eccezione Cass., sez. pen. IV, 14 giugno 2018, n. 42463, a norma della quale il comma 7 Art. 73 TU 309/90 può essere precettivo anche nel caso di dichiarazioni marginali “a condizione che [il correo] abbia offerto tutto il suo patrimonio di conoscenze e che [tali dichiarazioni confessorie] siano idonee, in astratto, ad evitare che l’attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze”. Nelle Motivazioni, Cass., sez. pen. IV, 14 giugno 2018, n. 42463 prosegue asserendo che “ai fini dell’applicazione dell’attenuante del ravvedimento operoso di cui al comma 7 Art. 73 TU 309/90, non è necessario, quando si è in presenza di traffici di modesta rilevanza, che il risultato conseguito dalla collaborazione consista nella sottrazione al mercato di rilevanti risorse per la commissione dei delitti”.



