Assegno Unico Universale, scadenze pagamenti novembre 2025: prossimi accrediti

L’Assegno Unico e Universale (AUU) rappresenta una colonna del welfare familiare italiano. Con l’update normativo e statistico al 2025, è ancora più importante che famiglie e operatori giuridici siano aggiornati e consapevoli delle opportunità offerte. Vediamo insieme le scadenze fissate per novembre 2025.

L’Assegno Unico e Universale è un contributo economico mensile che vede come beneficiarie tutte le famiglie con figli a carico:

Secondo i dati rilasciati dall’Osservatorio INPS, nei primi sette mesi del 2025 sono stati erogati 11,5 miliardi di euro a 6.168.734 nuclei familiari, per un totale complessivo di 9.755.848 figli. L’importo medio per figlio risulta pari a 172 €, con un range che va da 57 € (assenza di ISEE) e fino a 224 € (ISEE minimo di 17.227,33 €).

7. Scadenze di pagamento, il calendario INPS



Uno degli aspetti più attesi dalle famiglie afferisce alle date di pagamento dell’Assegno Unico. L’INPS, tramite il messaggio n. 2229 del 14 luglio 2025, ha definito il calendario ufficiale per il secondo semestre dell’anno, da luglio a dicembre.

Per il mese di settembre 2025, le date ufficiali di accredito sono 20-21 novembre 2025, Per chi ha presentato una nuova domanda ad ottobre, invece, la prima mensilità viene erogata nell’ultima settimana di novembre. Stesse tempistiche anche per l’accredito delle mensilità spettanti nel caso in cui l’assegno sia stato oggetto di un conguaglio, a credito oppure a debito.

Tali date riguardano i nuclei familiari che ricevono l’assegno in modo regolare.

Per chi ha presentato nuove istanze ovvero ha comunicato variazioni (quali aggiornamento ISEE o nascita di un figlio), il primo pagamento avverrà nell’ultima settimana del mese successivo alla domanda. Il calendario prosegue con:

Dicembre: 17-19 (da confermare).

In ipotesi di conguagli o arretrati gli importi vengono accreditati unitamente alla mensilità ordinaria. Ciò può comportare un aumento dell’importo ricevuto, soprattutto per chi ha aggiornato l’ISEE o ha avuto modifiche nella composizione del nucleo familiare.