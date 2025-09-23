Assegno Unico Universale, maggiorazioni e scadenze pagamenti 2025: oggi l’accredito

L’Assegno Unico e Universale (AUU) rappresenta una colonna del welfare familiare italiano. Con l’update normativo e statistico al 2025, è essenziale comprendere le maggiorazioni previste, i requisiti per ottenerle e le modalità di accesso. L’efficacia dell’AUU dipende infatti dalla corretta informazione e compilazione della domanda. È quindi importante che famiglie e operatori giuridici siano aggiornati e consapevoli delle opportunità offerte.

L’Assegno Unico e Universale è un contributo economico mensile che vede come beneficiarie tutte le famiglie con figli a carico:

Secondo i dati rilasciati dall’Osservatorio INPS, nei primi sette mesi del 2025 sono stati erogati 11,5 miliardi di euro a 6.168.734 nuclei familiari, per un totale complessivo di 9.755.848 figli. L’importo medio per figlio risulta pari a 172 €, con un range che va da 57 € (assenza di ISEE) e fino a 224 € (ISEE minimo di 17.227,33 €).

7. Scadenze di pagamento, il calendario INPS



Uno degli aspetti più attesi dalle famiglie afferisce alle date di pagamento dell’Assegno Unico. L’INPS, tramite il messaggio n. 2229 del 14 luglio 2025, ha definito il calendario ufficiale per il secondo semestre dell’anno, da luglio a dicembre.

Per il mese di settembre 2025, le date ufficiali di accredito sono lunedì 22 e martedì 23 settembre, con un’anticipazione per alcuni beneficiari già il 19 settembre.

Tali date riguardano i nuclei familiari che ricevono l’assegno in modo regolare. Per chi ha presentato nuove istanze ovvero ha comunicato variazioni (quali aggiornamento ISEE o nascita di un figlio), il primo pagamento avverrà nell’ultima settimana del mese successivo alla domanda, quindi tra fine settembre e inizio ottobre.

Il calendario prosegue con:

Ottobre: 20-21 (da confermare);

Novembre: 20-21 (da confermare);

Dicembre: 17-19 (da confermare).

In ipotesi di conguagli o arretrati gli importi vengono accreditati unitamente alla mensilità ordinaria. Ciò può comportare un aumento dell’importo ricevuto, soprattutto per chi ha aggiornato l’ISEE o ha avuto modifiche nella composizione del nucleo familiare.