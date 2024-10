Art. 73 del T.U. sugli stupefacenti: un’analisi giurisprudenziale

L’articolo 73 del Testo Unico sulle sostanze stupefacenti (TU 309/90) disciplina una serie di condotte legate alla produzione, traffico e detenzione di droghe, specificando le pene per diverse tipologie di reati. Esplorando il significato e l’applicazione giurisprudenziale di termini come “importa,” “procura ad altri,” e “detiene,” si evidenzia come le interpretazioni giudiziarie abbiano delineato i confini tra consumazione del reato e tentativo, sottolineando il ruolo della concretezza materiale e l’effettivo pericolo sociale. Questo articolo approfondisce il panorama giuridico italiano sulle droghe, affrontando i principali orientamenti della Cassazione e analizzando le sfumature della normativa, alla luce dei più recenti sviluppi giurisprudenziali. Per approfondire ulteriormente il tema della legislazione in materia di stupefacenti, consigliamo il volume Stupefacenti – Manuale pratico operativo

1. Art. 73 TU 309/90 commi 1, 1 bis, 2 e 3

Chiunque, senza l’autorizzazione di cui all’Art. 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall’Art. 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 ad euro 260.000

1.bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l’autorizzazione di cui all’Art. 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene

2- Chiunque, essendo munito dell’autorizzazione di cui all’Art. 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all’Art. 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 ad euro 300.000

3- Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.



2. Analisi del lemma “importa”

Cass., sez. pen. VI, 24 febbraio 1995, n. 6159: “in tema di importazione di sostanze stupefacenti nel territorio dello Stato, il momento consumativo del reato corrisponde con il passaggio del confine geografico-politico dello Stato”.

Cass., sez. pen. VI, 18 gennaio 1990, n. 11739: [in tema di importazione per via marittima] “qualora l’introduzione della sostanza stupefacente avvenga per via marittima, il delitto si consuma per il solo fatto che la merce sia stata introdotta nelle acque territoriali italiane (12 miglia marine verso l’esterno della linea doganale ex Art. 29 DPR 47/1973”

Cass., sez. pen. I, 2 aprile 1984, n. 8540: [in tema di importazione per via aerea] “quando l’introduzione avviene attraverso mezzo aereo, il reato si consuma quando la merce venga consegnata al vettore ed introdotta nello spazio aereo italiano”

Cass., sez. pen. VI, 11 luglio 2011, n. 27998: [in tema di consumazione del delitto] “ai fini della consumazione del delitto di importazione di sostanze stupefacenti non è sufficiente la mera conclusione dell’accordo finalizzato all’importazione dello stupefacente, ma è necessaria l’acquisizione [materiale, ndr] dell’autonoma detenzione della droga da parte dell’importatore, la quale si realizza anche attraverso l’assunzione, da parte di quest’ultimo, della gestione dell’attività volta all’effettivo trasferimento dello stupefacente nel territorio nazionale”. Come si può notare, Cass., sez. pen. VI, 11 luglio 2011, n. 27998 si ispira ad una ratio di “concretezza materiale” della dazione. Non v’è posto per fuorvianti formalismi connotati da una pericolosità meramente astratta.

Cass., sez. pen. I, 7 marzo 1996, n. 1498 [in tema di “tentativo” del delitto] “il reato di importazione di sostanze stupefacenti […] non può ritenersi realizzato [rectius: consumato] sulla base del semplice accordo tra i soggetti interessati all’effettuazione dell’operazione, potendo un tale accordo eventualmente valere, ove ricorrano le condizioni previste dall’Art. 56 CP, solo a rendere configurabile il tentativo punibile”. Di nuovo, il comma 1 Art. 73 TU 309/90 richiede una consumazione del delitto materialmente concreta e fattuale.

Concretizzando, fattualizzando, materializzando, in tema di importazione dall’estero, Cass., sez. pen. IV, 15 ottobre 2019, n. 49896 specifica che “ai fini della consumazione del delitto di importazione di sostanze stupefacenti, non è sufficiente la mera conclusione dell’accordo finalizzato all’importazione dello stupefacente, ma è necessaria l’acquisizione dell’autonoma detenzione della droga da parte [dell’acquirente] importatore, la quale si realizza anche attraverso l’assunzione, da parte di quest’ultimo, della gestione dell’attività volta all’effettivo trasferimento dello stupefacente nel territorio nazionale”. Ecco, di nuovo, la ratio della traditio manu della sostanza, la quale non è importata con una generica volizione dolosa, fatta sempre e comunque salva l’eventuale cogenza dell’Art. 56 CP in tema di delitto tentato. D’altra parte, pure Cass., sez. pen. I, 27 novembre 2019, n. 6180 parla di un “concreto affidamento” dell’importatore, che non si deve limitare a tentativi d’importazione ex Art. 56 CP non seguiti da una “disponibilità concreta” dello stupefacente. In effetti, pure Cass., sez. pen. III, 29 gennaio 2018, n. 29655 evidenzia lo jato tra consumazione e tentata consumazione dell’atto dell’importazione, ovverosia “ai fini della consumazione del delitto di importazione di sostanze stupefacenti, è sufficiente la conclusione dell’accordo”, ma rimane precettivo l’Art. 56 CP qualora non sussistano “trattative serie” materialmente e fattualmente non idonee all’importazione.

3. Analisi dei lemmi “invia, passa o spedisce in transito”

Cass., sez. pen. IV, 2 dicembre 1992, n. 1373: “è configurabile il reato di passaggio in transito di sostanze stupefacenti, attraverso il territorio italiano, anche nel caso di sosta, nel detto territorio, di un aereo straniero contenente, nel bagagliaio, le sostanze stupefacenti trasportate dall’imputato [le quali, poi, se non scoperte, avrebbero proseguito il transito di nuovo fuori dall’Italia, ndr]”

4. Analisi dei lemmi “procura ad altri” (procacciamento)

Cass., sez. pen. IV, 2 dicembre 2005, n. 4458: “con il termine procacciamento di sostanze stupefacenti o psicotrope s’intende […] l’attività di intromissione di un soggetto nell’acquisto, vendita o cessione di droga da parte di terzi […]. La condotta del procacciatore risulta già punibile a titolo di concorso nelle diverse condotte illecite di acquisto, vendita o cessione”. A parere di chi scrive, il lemma “procacciatore” è semanticamente omologo a quello civilistico di “mediatore”

Cass., sez. pen. III, 12 maggio 2015, n. 38535: “integra il reato di intermediazione per la cessione di sostanza stupefacente, nella forma consumata, e non tentata [ex Art. 56 CP], a norma dell’Art. 73 TU 309/90, l’attività svolta per procurare a terzi una partita di droga, risultando indifferente se materialmente questa sia stata o meno consegnata ai destinatari”. Come si nota, Cass., sez. pen. III, 12 maggio 2015, n. 38535 predilige, a-tipicamente, una pericolosità astratta che fa scivolare il delitto di procacciamento verso i reati di mero sospetto. Trattasi di una regressione ermeneutica inaccettabile a parere di chi commenta.

Cass., sez. pen. IV, 2 dicembre 2005, n. 4458 [profili definitori del “procurare ad altri”]. “Tra le condotte illecite punite dall’Art. 73 TU 309/90 rientra anche quella dell’intermediazione, che è ricompresa nella condotta del procurare ad altri, puntualmente descritta nella norma incriminatrice, con la quale s’intende punire l’attività illecita di chi agisce al fine di provocare l’acquisto, la vendita o la cessione di droga da parte di terzi; attività, peraltro, il cui responsabile, anche senza espressa previsione, sarebbe comunque punibile a titolo di concorso nell’acquista, nella vendita o nella cessione”. Dunque, Cass., sez. pen. IV, 2 dicembre 2005, n. 4458 presenta il “procurare ad altri” alla stregua di un pleonasmo precettivo, in tanto in quanto il “procacciamento” risulta già perfettamente sussumibile entro le categorie normative di “acquisto, vendita o cessione”. Viceversa, chi redige apprezza la ridondanza chiarificatrice dei lemmi “procurare ad altri”, giacché tale espressione non è inutile, in tanto in quanto previene potenziali lacune applicative.

Cass., sez. pen. VI, 27 aprile 1998, n. 1601: “concorre nel reato di vendita di sostanza stupefacente […] anche chi si limita ad indicare all’acquirente il nome del possibile venditore della sostanza, dovendosi ravvisare in tale condotta la consapevolezza di concorrere nella cessione a terzi dello stupefacente”.



5. Analisi dei lemmi “riceve ed acquista”

Cass., sez. pen. I, 4 aprile 2013, n. 20020: “il reato di cessione di sostanze stupefacenti si consuma nel momento in cui è raggiunto il consenso tra venditore ed acquirente, indipendentemente dall’effettiva consegna della merce e del pagamento del prezzo”. Ecco, di nuovo, l’eco sinistra dei delitti di mero sospetto astrattamente pericolosi. A parere di chi scrive, Cass., sez. pen. I, 4 aprile 2013, n. 20020 va fatta rientrare, al limite, nell’alveo dell’Art. 56 CP

Cass., sez. pen. I, 2 dicembre 1985, n. 1464: “il termine acquisto […] non va inteso nel senso formale di negozio giuridico di compravendita, ma nel senso di una semplice e materiale acquisizione del possesso della sostanza stupefacente. Ne consegue che è configurabile il tentativo, allorché sia intervenuto un accordo tra i contraenti per la consegna di un certo quantitativo di stupefacenti e la consegna stessa non sia potuta avvenire per il tempestivo intervento delle forze dell’ordine, anche se il prezzo non sia stato ancora, in quel momento, determinato, o il denaro non sia stato versato, perché, anche in tale assenza, sono compiuti quegli atti idonei diretti, in modo non equivoco, ad acquisire il possesso della sostanza stupefacente, ossia a realizzare il momento perfezionativo del delitto tentato”. Finalmente, Cass., sez. pen. I, 2 dicembre 1985, n. 1464 chiarisce l’esatto campo applicativo dell’Art. 56 CP nell’ambito dei lemmi “ricezione ed acquisto” ex comma 1 Art. 73 TU 309/90. Detto Precedente del 1985 calibra meglio la ratio della pericolosità antisociale ed antigiuridica degli atti del ricevere e dell’acquistare uno stupefacente.

Cass., sez. pen. VI, 21 maggio 2013, n. 35511: “la consumazione del reato di acquisto di sostanze stupefacenti non è esclusa dal fatto che la ricezione della droga si sia svolta sotto il diretto controllo della PG, posto che, ai fini della configurabilità del reato impossibile, l’inidoneità dell’azione deve risultare già ex ante assolutamente priva di potenzialità per la determinazione causale dell’evento”. Siffatto Precedente si attaglia alla fattispecie dell’agente provocatore.

6. Analisi del lemma “detiene”

Cass., sez. pen. VI, 4 giugno 1991, n. 8725. Tale Sentenza sgombera il campo dalla ratio del reato pericoloso in senso astratto, ovverosia “in tema di stupefacenti, detenere significa avere la disponibilità di una determinata cosa, quindi la concreta possibilità di prenderla, in qualsiasi momento, senza la necessaria collaborazione di altri”. Pertanto, la fattispecie dell’illecito di mero sospetto è completamente e finalmente allontanata dal comma 1 Art. 73 TU 309/90

Meno “concretizzante” è Cass., sez. pen. III, 21 novembre 2013, n. 3114 (ripresa, sei anni dopo, da Cass., sez. pen. VI, 16 gennaio 2019, n. 14955), in tanto in quanto essa afferma che “[in tema di reati concernenti gli stupefacenti] il termine detenzione non implica necessariamente un contatto fisico immediato tra il soggetto attivo e la sostanza, ma dev’essere inteso nel senso di disponibilità di fatto della sostanza stupefacente, realizzata attraverso l’attrazione della stessa nell’ambito della propria sfera di custodia, anche in difetto dell’esercizio continuo e/o immediato di un potere manuale da parte del soggetto attivo”. Quindi, Cass., sez. pen. III, 21 novembre 2013, n. 3114 equipara il lemma “detenzione” a quello di “custodia”.

Sotto il profilo dell’AG competente per territorio, Cass., sez. pen. I, 30 maggio 1984, n. 1312 precisa che “in ordine al reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti […] la competenza per territorio si determina con riferimento al luogo in cui ebbe inizio la consumazione [della detenzione] e non ha alcuna rilevanza il luogo in cui si è conclusa la condotta criminosa, qualora sia accertato il luogo nel quale tale condotta, costituente già reato, ebbe inizio”.

Analogamente, Cass., sez. pen. VI, 21 dicembre 1994, n. 1809 mette in evidenza che “in tema di illecita detenzione di sostanze stupefacenti destinate allo spaccio, agli effetti della determinazione della competenza territoriale occorre ricercare ove naturalisticamente si sia realizzata la condotta-reato. A tal fine, rileva esclusivamente la localizzazione della sostanza, ossia del corpus del possesso e l’esistenza di una base operativa in luogo diverso per il confezionamento della droga non è idonea a spostare la competenza”

Alla luce dell’Art. 56 CP, Cass., sez. pen. VI, 19 novembre 1992, n. 1906 precisa che “detenere la droga significa averne la disponibilità, e questa sussiste anche nell’ipotesi di accordo preliminare tra il fornitore e l’interessato all’acquisto, destinato a divenire definitivo se e quando la merce venga da quest’ultimo riscontrata di suo gradimento, con conseguente esclusione del tentativo nel reato”. Chi commenta avrebbe dato più spazio all’Art. 56 CP, e ciò nel nome di una stretta e concreta “fattualità” del possesso dello stupefacente. Viceversa, si apre, di nuovo, la strada ai delitti di mero sospetto.

7. Analisi del lemma “coltiva”

In maniera decisamente e, fors’anche, eccessivamente garantistica, Cass., sez. pen. VI, 19 giugno 2013, n. 41607 statuisce che “la semplice detenzione di semi di pianta dalla quale siano ricavabili sostanze stupefacenti non è penalmente rilevante, per l’impossibilità di dedurre l’effettiva destinazione degli stessi”. Come si nota, la summenzionata Sentenza massimizza, sino alle estreme conseguenze, la ratio dell’irrilevanza penalistica dei reati a pericolosità meramente astratta. Dunque, il “legittimo sospetto” non rinviene alcuna cittadinanza precettiva nell’Art. 73 TU 309/90

Altrettanto iper-garantistica è Cass., sez. pen. VI, 17 febbraio 2016, n. 8058, in tanto in quanto “ai fini della configurabilità del reato di coltivazione di piante stupefacenti [ex comma 1 Art. 73 TU 309/90], non è sufficiente l’accertamento della loro conformità al tipo botanico vietato, dovendosi invece accertare l’offensività in concreto della condotta, intesa come effettiva ed attuale capacità della sostanza [in specie, della marjuana] ricavata o ricavabile a produrre un effetto drogante e come concreto pericolo di aumento della disponibilità dello stupefacente e di ulteriore diffusione dello stesso”. Ecco, pertanto, che Cass., sez. pen. VI, 17 febbraio 2016, n. 8058 fa prevalere il criterio qualitativo su quello quantitativo. P.e., se il Magistrato denota una “ingente quantità” di canapa priva, però, di tenore drogante, dunque di THC, il fatto non costituisce reato, nemmeno se viene superata la QMD statuita da Sezioni Unite Biondi e ribadita da Sezioni Unite Polito.

Parimenti, a fronte di piante non ancora mature, Cass., sez. pen. IV, 23 novembre 2016, n. 53337 statuisce che, in via putativa, “ai fini della punibilità della coltivazione di piante dalle quali siano estraibili sostanze stupefacenti, l’offensività della condotta consiste nella sua idoneità [potenziale, ndr] a produrre la sostanza per il consumo, sicché non rileva la quantità di principio attivo ricavabile nell’immediatezza, ma la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre la sostanza stupefacente”. Come si può notare, in Cass., sez. pen. IV; 23 novembre 2016, n. 53337, la pianta già messa a dimora, ancorché non ancora matura, costituisce un pericolo antisociale ed antigiuridico “non astratto”, bensì prossimo alla concretizzazione, quindi di fatto reprimibile. Ai fini della perseguibilità ex comma 1 Art. 73 TU 309/90 è, pertanto, sufficiente che il seme abbia germogliato, avviando così quel processo di maturazione che poi produrrà la sostanza stupefacente.

Viceversa, in tema di coltivazione rudimentale per uso strettamente personale, Cass., sez. pen. III, 22 febbraio 2017, n. 36037 ha evidenziato che “va esclusa la sussistenza del reato per una minima estensione della coltivazione e per il conclamato uso personale di quanto prodotto […] [Ovvero] ai fini della configurabilità del reato di coltivazione di piante stupefacenti [specialmente di cannabis, ndr] non è sufficiente la mera coltivazione di una pianta conforme al tipo botanico vietato che, per maturazione, abbia raggiunto la soglia minima di capacità drogante, ma è altresì necessario verificare se tale attività sia concretamente idonea a ledere la salute pubblica ed a favorire la circolazione della droga, alimentandone il mercato”. Cass., sez. pen. III, 22 febbraio 2017, n. 36037 mette, dunque, in risalto la non anti-socialità della coltivazione per uso personale, la cui lesività non è collettiva, bensì individuale, quindi estranea alla ratio suprema della tutela della salute pubblica ex comma 1 Art. 32 Cost. (“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività […]”). In buona sostanza, Cass., sez. pen. III, 22 febbraio 2017, n. 36037 riconosce al singolo tossicodipendente la “libertà di auto-ledersi” senza cagionare ulteriori danni sociali esterni.

Similmente, Cass., SS.UU., 19 dicembre 2019, n. 12348 ribadisce, in tema di uso personale, che “non integra il reato di coltivazione di stupefacenti, per mancanza di tipicità, una condotta di coltivazione che, in assenza di significativi indici di un inserimento nel mercato illegale, denoti un nesso di immediatezza oggettiva con la destinazione esclusiva all’uso personale, in quanto svolta in forma domestica, utilizzando tecniche rudimentali ed uno scarso numero di piante da cui ricavare un modestissimo quantitativo di prodotto”. All’opposto, Cass., SS.UU., 19 dicembre 2019, n. 12348 non scrimina la coltivazione “professionale”, la quale è palesemente finalizzata alla cessione di dosi a terzi.