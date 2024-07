Codice antimafia: illegittimità costituzionale art.73

1. La questione: l’incostituzionalità dell’art. 73 del Codice antimafia



Il Tribunale ordinario di Nuoro, sezione penale, sollevava, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 73 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), nella parte in cui punisce con sanzione penale chi, in precedenza sottoposto a misura di prevenzione personale, guidi un autoveicolo o un motoveicolo senza patente, in quanto revocata o sospesa, anche nelle ipotesi in cui la revoca o la sospensione del titolo abilitativo alla guida non conseguano all’applicazione della misura di prevenzione.

In particolare, il giudice a quo reputava come la disposizione censurata contrastasse con il principio di necessaria offensività del reato di cui all’art. 25, secondo comma, Cost..

Più nel dettaglio, il giudice remittente notava che il principio di offensività del reato, pure nella sua configurazione come fattispecie di pericolo, postula che le qualità personali dei soggetti o i comportamenti pregressi degli stessi non possono giustificare disposizioni che attribuiscono rilevanza penale a condizioni soggettive, salvo che tale trattamento specifico e differenziato rispetto ad altre persone non risponda alla necessità di preservare altri interessi meritevoli di tutela dato che non è compatibile con il principio di offensività l’incriminazione di un mero status, anziché di una condotta, pur potendo rilevare nei reati propri, la condizione soggettiva dell’autore.

Ciò precisato, sempre il giudice a quo, pur ritenendosi consapevole che, con la sentenza n. 211 del 2022, la Corte costituzionale ha ritenuto non ravvisabile un’ipotesi di responsabilità d’autore nella fattispecie di cui all’art. 73 cod. antimafia, evidenziando al riguardo come, in relazione alla fattispecie presa allora in considerazione, la sentenza ha affermato, tra l’altro che il «[p]resupposto della fattispecie penale è la mancanza del titolo abilitativo alla guida quale conseguenza dell’applicazione della misura di prevenzione personale; presupposto che – come rilevato – trova il suo specifico riferimento normativo nella disposizione di cui all’art.120 cod. strada»; pur tuttavia, a suo avviso, il tenore letterale della disposizione è, però, tale da determinarne l’applicabilità anche alle ipotesi in cui la sospensione o la revoca del titolo abilitativo non derivino dall’applicazione della misura di prevenzione personale, ma conseguano ad altre evenienze, quali la perdita dei requisiti psicofisici per la guida o, come nel caso di specie, quando si tratti di misura di tipo cautelare irrogata dall’autorità amministrativa per contrastare ulteriori comportamenti connessi all’abuso di bevande alcoliche.

Ebbene, per il giudice remittente, in tali ipotesi, verrebbe a mancare la ragione giustificativa della previsione penale dal punto di vista del principio di offensività, individuata nella necessità di limitare gli spostamenti, di impedire o ostacolare la perpetrazione di attività illecite e di rendere meno agevole il sottrarsi ai controlli dell’autorità da parte di soggetti ritenuti pericolosi e per questo assoggettati a misura di prevenzione, osservandosi a tal riguardo che, laddove la revoca o la sospensione della patente non sia collegata all’applicazione della misura di prevenzione, alla pericolosità del soggetto e alla necessità di predisporre più stringenti modalità di controllo, la previsione di una sanzione penale connessa alla violazione del divieto di guida senza patente finisce con il punire una qualità personale del soggetto, quella cioè di essere persona sottoposta alla misura di prevenzione; in assenza di tale qualifica soggettiva, la medesima condotta è invece punita solo in via amministrativa, fatta salva l’ipotesi della recidiva nel biennio.

Di conseguenza, in tali casi, alla luce dei principi affermati nella sentenza della Corte costituzionale n. 354 del 2002, per il giudice a quo, l’essere sottoposto con provvedimento definitivo a una misura di prevenzione personale si pone come «evenienza del tutto estranea al fatto-reato» previsto dall’art. 73 cod. antimafia, configurando una ipotesi di responsabilità penale d’autore, fermo restando che – diversamente da quanto affermato nella sentenza della Consulta n. 211 del 2022 in relazione alla specifica fattispecie di revoca della patente quale conseguenza dell’applicazione della misura di prevenzione, per la quale vi è un momento di valutazione caso per caso della pericolosità specifica, che peraltro si accompagna alla giustiziabilità della valutazione prefettizia – nella fattispecie in esame, in cui la sospensione della patente non è connessa all’applicazione della misura di prevenzione, manca il momento valutativo della pericolosità sociale.

Ad avviso del rimettente, dunque, la disposizione censurata, nella parte in cui sanziona il destinatario di una misura di prevenzione personale, nei confronti del quale la patente di guida sia stata sospesa o revocata per ragioni estranee all’applicazione della misura di prevenzione, configura una ipotesi di reato d’autore, in contrasto con il principio di offensività, il quale vieta di punire o di punire in maniera più rigorosa un soggetto, in ragione delle sue qualità personali derivanti dal precedente compimento di atti del tutto estranei al fatto-reato per cui si procede.

Precisato ciò, si reputava altresì come la disposizione censurata fosse illegittima costituzionalmente pure con l’art. 3 Cost., sotto il profilo della violazione del principio di ragionevolezza, evidenziandosi a tal riguardo, come già prospettato nell’ordinanza di rimessione, che, in seguito alla depenalizzazione attuata con l’art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 (Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell’articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67), la conduzione dei veicoli senza aver conseguito la patente, o la guida senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici, non è più prevista dalla legge come reato (salvo il caso della recidiva nel biennio), in quanto trasformata in illecito amministrativo e punita, ai sensi dell’art. 116, comma 15, primo periodo, cod. strada, con la sanzione amministrativa da ultimo innalzata nel minimo a 5.100 e nel massimo a 30.599 euro.

Pertanto, nell’attuale sistema normativo, per il giudice a quo, l’essere stato sottoposto, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale, pur essendo circostanza del tutto estranea al fatto reato (guida senza patente), rende punibile una condotta che, se realizzata da qualsiasi altro soggetto, non assume alcun disvalore sul piano penale, eccettuata l’ipotesi della recidiva nel biennio.

La disposizione censurata, in tale prospettiva, sarebbe quindi, ad avviso del rimettente, viziata da irragionevolezza, giacché un medesimo fatto, la guida senza patente, rileva sotto l'aspetto penale soltanto per una particolare categoria di soggetti, quelli sottoposti a misura di prevenzione, facendosi a tal proposito presente che le argomentazioni sul punto, contenute nella sentenza della Consulta n. 211 del 2022 – che ha dichiarato la non fondatezza delle questioni allora sollevate – non possono valere nel caso di specie, poiché il provvedimento di sospensione amministrativa della patente era stato disposto per ragioni non ricollegabili alla pericolosità dell'imputato.