Traffico di stupefacenti – Scheda di Diritto

Il traffico di stupefacenti rappresenta una delle fattispecie di reato più complesse e articolate nel panorama penale italiano. La normativa di riferimento è contenuta nel D.P.R. n. 309/1990 , noto come Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. Questo corpo normativo disciplina sia gli aspetti penali che amministrativi legati alla materia.

5. Differenza tra uso personale e traffico



L’art. 75 del D.P.R. n. 309/1990 prevede una distinzione importante tra illeciti amministrativi (uso personale) e reati penali (traffico). Per stabilire se la detenzione è finalizzata all’uso personale, si valutano:

La quantità della sostanza detenuta (superamento dei limiti tabellari).

Le modalità di confezionamento e trasporto.

Altri elementi come la presenza di bilancini, denaro contante o contatti con acquirenti.

In caso di detenzione per uso personale, non si configura un reato, ma possono essere applicate sanzioni amministrative, come la sospensione della patente.