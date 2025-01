La disponibilità continuativa a cedere stupefacenti è traffico di sostanze?

La stabile disponibilità alla cessione di sostanze stupefacenti integra la partecipazione nel delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990? Per approfondire ulteriormente il tema della legislazione in materia di stupefacenti, consigliamo il volume Stupefacenti – Manuale pratico operativo

(Riferimento normativo: d.P.R., 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74)

1. La questione: violazione di legge e vizio di motivazione, con particolar riguardo all’art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990

Il Tribunale di Catanzaro, in sede di riesame, confermava un’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città, con la quale era stata applicata all’indagato la misura cautelare carceraria in relazione ai reati di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1) e all’art. 73 stesso d.P.R. (capi 35, 36, 37 e 47).

Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione l'accusato, per il tramite del suo difensore, che, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 273, 274, 192 cod. proc. pen. e alle contestazioni ex artt. 74 e 80 d.P.R. n. 309 del 1990, 416-bis.1. cod. pen..

2. La soluzione adottata dalla Cassazione

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano i giudici di piazza Cavour ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui integra la partecipazione nel delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990[1] anche la stabile disponibilità alla cessione di sostanze stupefacenti di cui l’illecito sodalizio fa traffico, perché agevolando lo svolgimento dell’attività assicura la realizzazione del suo programma delittuoso, sempre che si accerti che la condotta dell’agente sia posta in essere avvalendosi delle risorse dell’organizzazione e vi siano la coscienza e la volontà di farne parte e di contribuire al suo mantenimento (per tutte, Sez. 4, n. 19272 del 12/06/2020).

Difatti, per gli Ermellini, difettava nel caso di specie la dimostrazione della costituzione di un vincolo reciproco durevole tra il ricorrente e il sodalizio criminale che avesse superato la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale delle singole operazioni e che si fosse trasformato nell’adesione consapevole dell’acquirente al programma criminoso (Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020).



3. Conclusioni: la stabile disponibilità alla cessione di sostanze stupefacenti può integrare la partecipazione nel delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990

La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se la stabile disponibilità alla cessione di sostanze stupefacenti integra la partecipazione nel delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990.

Si afferma difatti una risposta positiva a siffatto quesito sulla scorta di un indirizzo interpretativo secondo il quale la partecipazione al delitto previsto dall’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 comprende anche la disponibilità stabile alla cessione di sostanze stupefacenti, qualora tale condotta agevoli l’attività dell’illecito sodalizio, contribuendo alla realizzazione del suo programma criminoso, fermo restando che, per integrare siffatta partecipazione, è necessario che l’agente agisca utilizzando le risorse dell’organizzazione, mostrando consapevolezza e volontà di farne parte e contribuire al suo mantenimento.

Ove si verifichi una situazione di questo genere, è dunque configurabile siffatta fattispecie delittuosa.

Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su tale tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.