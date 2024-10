Le operazioni sotto copertura nel T.U. sugli stupefacenti

1. Le operazioni sotto copertura



E’ evidente che la Giurisprudenza, per non vanificare la maggior parte delle iniziative degli agenti sotto copertura, dovrà manifestarsi estremamente elastica nel valutare quanto consentito dall’Art. 97 TU 309/90 (“Per lo svolgimento delle attività sotto copertura concernenti i delitti previsti dal presente testo unico, si applicano le disposizioni di cui all’Art. 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni”). Ogni modo, senza dubbio, la Suprema Corte impiega la massima prudenza di fronte all’Art. 97 TU 309/90 ed alle ambiguità che ne conseguono. P.e., la summenzionata Cass., sez. pen. VI, 4 febbraio 2020, n. 12204 esplicita un conclamato sfavore nei confronti di una eventuale istigazione “alla commissione di un [nuovo] reato” non già in corso di consumazione autonoma da parte dello spacciatore. In effetti, anche Cass., sez. pen. II, 16 maggio 2019, n. 30374 richiede che l’operazione sotto copertura si fermi innanzi al mero tentativo ex Art. 56 CP, ovverosia, come asserito da detto Precedente del 2019, “il delitto [p. e p. ex Art. 73 TU 309/90] di acquisto e cessione di sostanze stupefacenti si consuma nel momento in cui è raggiunto il consenso tra venditore e [finto] acquirente, indipendentemente dall’effettiva consegna della merce e dal pagamento del prezzo”.

Dunque, anche in tal caso, l’Art. 97 TU 309/90 è interpretato all’interno degli stessi limiti dell’Art. 56 CP, in tanto in quanto l’agente provocatore non può e non deve cagionare ulteriori infrazioni, bensì egli si deve limitare a palesare attività criminose già in corso di consumazione da parte del narcotrafficante. Viceversa, un abuso ultra vires dell’Art. 97 TU 309/90 provoca la non validità probatoria dell’operazione sotto copertura. L’Art. 56 CP è e rimane il cardine operativo e limitante dell’Art. 97 TU 309/90.

La ratio del “mero disvelamento” è fatta propria anche da Cass., sez. pen. I, 14 gennaio 2008, n. 10695, ai sensi della quale “la scriminante dell’adempimento del dovere trova applicazione se la condotta dell’agente provocatore non si inserisca con rilevanza causale dell’iter criminis, ma intervenga in modo indiretto e marginale, concretizzandosi prevalentemente in un’attività di osservazione, di controllo e di contenimento delle azioni illecite altrui”. Detto in altri termini, Cass., sez. pen. I, 14 gennaio 2008, n. 10695 ribadisce ancora una volta, come molte altre Sentenze di legittimità, che l’Art. 97 TU 309/90 è intimamente legato all’altrettanto fondamentale Art. 51 CP (Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere): “l’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità. Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell’Autorità, del reato risponde sempre il pubblico ufficiale che ha dato l’ordine. Risponde del reato altresì chi ha eseguito l’ordine, salvo che, per errore di fatto, abbia ritenuto di obbedire ad un ordine legittimo. Non è punibile chi esegue l’orine illegittimo quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell’ordine”.

Pertanto, tale connessione ermeneutica tra l’Art. 97 TU 309/90 e l’Art. 51 CP riconduce le operazioni sotto copertura ai limiti ed alle rigide regole della gerarchia militare. Per conseguenza, eventuali ordini illegittimi all’UPG infiltrato inficiano la validità e l’utilizzabilità procedimentale della prova raccolta con l’istigazione, ma la responsabilità dell’agente provocatore va calibrata secondo i limiti dell’Art. 51 CP. Non esiste alcuna precettività dell’Art. 97 TU 309/90 se non nel contesto di una legittima organizzazione militare della PG, nella quale gli ordini dei superiori, per la maggior parte delle fattispecie, sono insindacabili ex comma 4 Art. 51 CP.

Nel contesto dell’Art. 97 TU 309/90, la centralità del solo “tentativo” ex Art. 56 CP è stata ribadita pure da Cass., sez. pen. II, 28 maggio 2008, n. 38488. Più nel dettaglio, il testé citato Precedente del 2008, tra l’altro nell’ambito precettivo dell’Art. 416 bis CP, evidenzia pur esso che “[in tema di criminalità organizzata] con riferimento alle speciali tecniche di investigazione preventiva (che possono anche prescindere dall’esistenza di indagini preliminari relative ad uno specifico fatto) e che sono previste dalla L. 146/2006 (di ratifica della Convenzione ONU contro il crimine organizzato), va affermato che non sono lecite le operazioni sotto copertura che si concretizzino in un incitamento o in un’induzione al crimine del soggetto indagato: l’agente infiltrato non può, pertanto, commettere azioni illecite diverse da quelle dichiarate non punibili (Art. 9 legge citata), o ad esse strettamente o strumentalmente connesse”.

Anzi, Cass., sez. pen. II, 28 maggio 2008, n. 38488 esprime una notevole diffidenza nei confronti dell’assai ambigua L. 146/2006, ovverosia essa mette anche in risalto che “la figura […] legislativamente delineata, dell’agente infiltrato non va confusa con quella dell’agente provocatore, che non ha mai trovato definizione esplicita nella legge”. Come si nota, Cass., sez. pen. II, 28 maggio 2008, n. 38488 palesa un’opinione non pienamente positiva e convinta nei confronti della L. 146/2006, e, quindi, dell’Art. 97 TU 309/90. Ciò che si teme, nella Giurisprudenza di legittimità, è che l’agente infiltrato violi i limiti del delitto tentato ex Art. 56 CP per addivenire a “commettere azioni illecite diverse da quelle dichiarate non punibili” ex Art. 9 L. 146/2006. Purtroppo, nel bene o nel male, è assai difficile, per l’UPG infiltrato, rimanere nei limiti del puro “disvelamento” di delitti già in corso. La “provocazione” tende a trasformarsi sovente in “istigazione”.

La ratio del puro “disvelamento” passivo e la centralità dell’Art. 56 CP è ribadita pure in Cass., sez. pen. III, 3 giugno 2008, n. 26763, ovverosia “[in tema di attività sotto copertura della PG] […] non contrasta con l’Art. 6 CEDU l’attività dell’agente provocatore che, lungi dall’essere determinante per la commissione del reato, nel senso che, senza di essa, il reato non sarebbe stato commesso, si limiti a disvelare un’intenzione criminale [già] esistente, ma allo stato latente, fornendo l’occasione per concretizzare la stessa”. Pertanto, anche Cass., sez. pen. III, 3 giugno 2008, n. 26763 impone all’UPG infiltrato il dovere della “passività”. Dunque, nel contesto dell’Art. 97 TU 309/90, la commissione del delitto p. e p. ex Art. 73 TU 309/90 dev’essere già iniziata, perlomeno sotto il profilo del tentativo. All’infiltrato spetta solamente il compito di raccogliere prove valide ed utilizzabili a carico del reo, la cui attività delittuosa non è né determinata né grandemente incentivata dall’UPG provocatore.

Viceversa, l’attività dell’agente sotto copertura è interpretata in senso maggiormente estensivo da Cass., sez. pen. IV, 29 maggio 2001, n. 33561, in tanto in quanto essa asserisce che “[in tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti], la disposizione di cui all’Art. 97 TU 309/90, secondo la quale non sono punibili gli UU.PP.GG. che, nello svolgimento di specifiche operazioni investigative antidroga, acquistino sostanze stupefacenti, va interpretata nel senso che è esclusa la punibilità della condotta dell’agente non soltanto con riferimento all’acquisto della droga, ma anche in relazione a tutte quelle altre attività connesse, tese comunque all’accertamento dei destinatari e dei successivi ricettori dello stupefacente”. A livello fattuale, come descritto in Cass., sez. pen. IV, 29 maggio 2001, n. 33561, l’UPG, dopo aver individuato una quantità di stupefacente che doveva essere ceduta, agiva al fine di far emergere l’identità dei soggetti individuati come già interessati all’operazione di commercio di quelle partite di droga”. Come si può notare, Cass., sez. pen. IV, 29 maggio 2001, n. 33561 allarga la ratio della “non punibilità” nel contesto precettivo dell’Art. 97 TU 309/90. D’altra parte, nella prassi, un’operazione sotto copertura reca una discreta funzionalità solo se l’UPG ha un buon margine di autonomia. D’altronde, anche l’Art. 51 CP scrimina qualunque azione legittima frutto di un valido ordine dei superiori militari. Cass., sez. pen. IV, 29 maggio 2001, n. 33561 non fa altro che tutelare l’UPG sotto copertura da eventuali eccessi sanzionatori che, tra l’altro, finiscono per compromettere pure l’utilizzabilità probatoria dell’intera attività del provocatore ex Art. 97 TU 309/90.

All’opposto, restrittiva e decisamente garantistica per l’infrattore è Cass., sez. pen. II, 28 maggio 2008, n. 38488, a norma della quale “[in tema di criminalità organizzata] con riferimento alle speciali tecniche di investigazione preventiva previste dalla L. 146/2006 (di ratifica della Convenzione ONU contro il crimine organizzato) ed alla figura dell’agente infiltrato o sotto copertura, qualora questi commetta azioni illecite diverse da quelle dichiarate non punibili (Art. 9 legge citata), ed esorbiti dai limiti legislativi posti alla sua azione, così determinando, con il suo comportamento, fatti penalmente rilevanti, egli assume la figura di coimputato in procedimento connesso o collegato e, di conseguenza, alla sue dichiarazioni si applica la disciplina di cui agli Artt. 192 e 210 Cpp”. In definitiva, perciò, il Precedente contenuto in Cass., sez. pen. II, 28 maggio 2008, n. 38488 ricorda che l’Art. 97 TU 309/90 disciplina un ambito assai ambiguo, ove è molto facile che l’UPG sotto copertura commetta errori che, in sostanza, annullano la bontà probatoria delle dichiarazioni dell’infiltrato, il quale è tenuto ad osservare una condotta passiva che, nella pratica, non è sempre realizzabile.

Senza dubbio, l’Art. 97 TU 309/90 nonché l’Art. 9 L. 146/2006 non brillano per chiarezza e trasparenza, giacché l’UPG tenderà, necessariamente ed inevitabilmente, a superare i limiti troppo restrittivi del “disvelamento passivo” invocato da Cass., sez. pen. VI, 4 febbraio 2020, n. 12204. E’ quasi impossibile, da parte dell’infiltrato, rispettare rigidamente il confine della “occasione di estrinsecazione del reato”, poiché soltanto le condotte “attive” consentono di mantenere la riservatezza e la concretezza della copertura.

Da menzionare è pure Cass., sez. pen. III, 2 febbraio 2017, n. 11572, la quale mette in evidenza che "è legittima la testimonianza degli investigatori operanti sotto copertura su quanto hanno appreso dall'imputato nel corso dell'investigazione, posto che, nell'ambito dell'operazione svolta, sono stati soggetti partecipanti all'azione e non hanno agito come UU.PP.GG., con i poteri autoritativi e certificatori connessi alla qualifica". A parere di chi redige, Cass., sez. pen. III, 2 febbraio 2017, n. 11572 conferma l'ambiguità applicativa dell'Art. 97 TU 309/90, in tanto in quanto non si comprende perché negare agli UU.PP.GG. sotto copertura la qualifica di operatori di polizia giudiziaria. Dunque, nuovamente, l'Art. 97 TU 309/90 si rivela alla stregua di una norma che genera una "zona grigia" ai limiti della legalità, giacché l'agente infiltrato massimizza l'utilità investigativa, ma non sempre egli è messo nelle condizioni empiriche di rispettare le garanzie procedurali durante la fase delle indagini preliminari.