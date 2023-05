L’Art.73 del Testo Unico sugli stupefacenti

Nella propria struttura-base, il comma 1 Art. 73 TU 309/90 sanziona chi “tratta” stupefacenti senza regolare autorizzazione del Ministero della salute ex Art. 17 TU 309/90; il comma 2 Art. 73 TU 309/90 punisce chi, pur munito del nulla osta ex Art. 17 TU 309/90, commercia illegalmente talune sostanze; infine, il comma 3 Art. 73 TU 309/90 riguarda colui che produce o vende stupefacenti diversi da quelli contemplati nella sua autorizzazione ex Art. 17 TU 309/90. Volume consigliato per approfondire: La disciplina dei reati in materia di stupefacenti

1. La struttura dell’Art. 73 TU 309/90



Nella propria struttura-base, il comma 1 Art. 73 TU 309/90 sanziona chi “tratta” stupefacenti senza regolare autorizzazione del Ministero della salute ex Art. 17 TU 309/90; il comma 2 Art. 73 TU 309/90 punisce chi, pur munito del nulla osta ex Art. 17 TU 309/90, commercia illegalmente talune sostanze; infine, il comma 3 Art. 73 TU 309/90 riguarda colui che produce o vende stupefacenti diversi da quelli contemplati nella sua autorizzazione ex Art. 17 TU 309/90.

In secondo luogo, il comma 1 Art. 73 TU 309/90 si distingue da altri testi di normazione analoghi giacché indica un elenco chiuso onnicomprensivo delle attività illecite che violano l’Art. 17 TU 309/90, ovverosia: la coltivazione, la produzione, la fabbricazione, l’estrazione, la raffinazione, la vendita, l’offerta, la messa in vendita, la cessione, la distribuzione, il commercio, il trasporto, il procurare ad altri, l’invio, il passaggio, la spedizione in transito e la consegna. Poche normative, a livello internazionalistico, recano una consimile ricchezza lessicale. Ora, sono compatibili con la circostanza depenalizzante dell’“uso personale” le seguenti cinque condotte: l’importazione illecita, l’esportazione, l’acquisto, la ricezione a qualsiasi titolo e la detenzione. In tali casi, quando la finalità non è lo spaccio, sono precettive le sanzioni meramente amministrative di cui all’Art. 75 TU 309/90. Viceversa, la “produzione”, nell’Art. 73 TU 309/90, non è mai sussumibile entro l’ambito normativo dell’Art. 75 TU 309/90. Fa eccezione la “coltivazione”, che può configurare l’uso personale se essa è effettuata con tecniche “rudimentali” non professionalmente organizzate.

Senza dubbio, come intuitivo e come sottolineato da Cass., sez. pen. III, 15 gennaio 2015, n. 7404, l’Art. 73 TU 309/90 ha molte caratteristiche di una norma a-tipica, in tanto in quanto “[esso] ha natura giuridica di norma a più fattispecie, con la conseguenza che, da un lato, il reato è configurabile allorché il soggetto abbia posto in essere anche una sola delle condotte ivi previste; dall’altro, deve escludersi il concorso formale di reati quando un unico fatto concreto integri contestualmente più azioni tipiche alternative previste dalla norma, poste in essere senza apprezzabile soluzione di continuità dallo stesso soggetto ed aventi come oggetto materiale la medesima sostanza stupefacente“. Di eguale tenore è pure Cass., sez. pen. VI, 28 marzo 2017, n. 22549, la quale rimarca anch’essa il carattere non ordinario dell’Art. 73 TU 309/90, giacché “in presenza di più condotte riconducibili a quelle descritte [dai commi 1, 2 e 3] dell’Art. 73 TU 309/90, quando unico è il fatto concreto che integra contestualmente più azioni tipiche alternative, le condotte illecite minori perdono la loro individualità e vengono assorbite nell’ipotesi più grave. Quando, invece, le differenti azioni tipiche sono distinte sul piano ontologico, cronologico e psicologico, esse costituiscono distinti reati concorrenti materialmente “. Siffatta atipicità dei commi 1, 2 e 3 Art. 73 TU 309/90 è ribadita pure da Cass., sez. pen. IV, 7 aprile 2005, n. 22588, nel senso che “l’assenza di contiguità temporale tra le condotte [ad esempio, ndr] di detenzione e cessione di sostanza stupefacente impedisce l’assorbimento dell’una condotta nell’altra, con la conseguenza che le due condotte danno luogo a più violazioni della stessa disposizione di legge, e, quindi, a distinti reati, eventualmente legati dal vincolo della continuazione criminosa [ex Art. 81 CP], ed ambedue previsti dalla norma a più fattispecie tra loro alternative di cui [ai commi 1, 2 e 3] dell’Art. 73 TU 309/90“. In buona sostanza, la contestualità delle azioni determina l’assorbimento della fattispecie meno grave in quella più grave; viceversa, se le infrazioni sono cronologicamente ed ontologicamente separate, prevale la continuazione ex Art. 81 CP, ma, comunque, ciascuna violazione ha una consistenza criminosa a sé stante. A tal proposito, Cass., sez. pen. VI, 13 novembre 1992, n. 11943 ben riassume che “le diverse condotte dalle norme previste perdono la loro individualità se costituiscono manifestazione del potere di disposizione della medesima sostanza. Tale assorbimento – con conseguente esclusione del concorso di reati [ex Art. 81 CP] – è subordinato al duplice presupposto che si tratti della stessa sostanza stupefacente e che le condotte siano state poste in essere contestualmente, ossia indirizzate ad un unico fine senza apprezzabile soluzione di continuità. Quando, invece, le differenti azioni tipiche (detenzione, vendita, offerta in vendita, cessione …) sono distinte sul piano ontologico, psicologico e funzionale, esse costituiscono più violazioni della stessa disposizione di legge e, quindi, distinti reati, eventualmente unificati nel vincolo della continuazione”. Parimenti, Cass., sez. pen. IV, 26 giugno 2008, richiamata dalla di poco successiva Cass., sez. pen. III, 26 novembre 2009, n. 8163, reputa che, nei commi 1, 2 e 3 Art. 73 TU 309/90, la fattispecie meno grave è assorbita in quella più grave quando:

le condotte hanno come oggetto materiale la medesima sostanza

sotto il profilo cronologico, le infrazioni sono contestuali

le infrazioni ontologicamente non separabili sono state poste in essere dal/dai medesimo/i soggetto/i

Detta contestualità ed affinità cronologica, ontologica e funzionale si verifica soprattutto, secondo Cass., sez. pen. VI, 11 dicembre 2009, n. 9477, “nell’ambito di un unitario progetto di spaccio”. Viceversa, come giustamente rimarca Cass., sez. pen. III, 15 gennaio 2015, n. 7404, non vi è assorbimento, nell’Art. 73 TU 309/90, qualora prevalga “un differente contesto temporale” che rende non immediatamente collegabili tra di loro le infrazioni plurime.

I lemmi-chiave dei commi 1, 2 e 3 Art. 73 TU 309/90

La coltivazione

Il lemma “coltivazione” indica l’atto di piantare un seme o un germoglio in un terreno o dentro ad un vaso. Pertanto, come intuitivo, il verbo “coltivare”, nell’Art. 73 TU 309/90, si riferisce sempre a sostanze vegetali e mai agli stupefacenti ottenuti per sintesi chimica. Altrettanto semplice è la ratio individuata da Cass., sez. pen. VI, 5 novembre 2021, n. 45926, ossia: “il discrimine tra la condotta che punisce la sola coltivazione, rispetto alle altre alternative del pari punite dall’Art. 73 TU 309/90, deriva dalla sua potenziale capacità di immettere in circolazione quantitativi non preventivamente determinabili di sostanza, connessi al ciclo produttivo della pianta”. P.e., da un solo arbusto di canapa professionalmente coltivato è possibile ricavare THC o CBD quantitativamente ingente e qualitativamente pericoloso per la salute collettiva, alla luce della ratio ex comma 1 Art. 32 Cost.. Anche Consulta 360/1995 afferma che “la coltivazione è pericolosa in ragione della [propria] attitudine ad innescare un meccanismo di creazione di nuove disponibilità di droga quantitativamente non predeterminate”. Come si può notare, Consulta 360/1995 nega decisamente alla mera coltivazione la natura di reato a pericolosità astratta. Anzi, a prescindere, per un momento, dal profilo qualitativo, una pianta di stupefacente ha in sé stessa la potenzialità di generare un quantitativo “non lieve”, pur se rimane fondamentale l’aspetto della contestualizzazione.