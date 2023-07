Applicazione pena su richiesta: ammissibilità ricorso Cassazione

2. La soluzione adottata dalla Cassazione



Il motivo summenzionato era reputato infondato.

In particolare, gli Ermellini facevano prima di tutto presente come non vi fosse alcun dubbio sul fatto che la recidiva non fosse correttamente contestata atteso che l’applicazione della recidiva presuppone che la precedente condanna sia divenuta definitiva prima della commissione del fatto in relazione al quale la recidiva stessa è ritenuta, poiché l’autore del nuovo delitto deve essere in grado di rendersi conto di tutte le possibili conseguenze penali derivanti dalla pregressa condanna (Sez. 2, n. 994 del 25/11/2021).

In secondo luogo, si osservava, però, che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, è inammissibile il ricorso in Cassazione con il quale, pur essendo stata formalmente dedotta l’illegalità della pena, in realtà si contesta l’errato riconoscimento della recidiva reiterata infraquinquennale ritenendone insussistenti i presupposti (Sez. 6, n. 25273 del 23/05/2018,), principio analogamente declinato anche in relazione al concordato in appello (Sez. 1, n. 30403 del 09/09/2020), deducendosi al contempo come sia parimenti inammissibile il ricorso volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto in quanto l’accordo delle parti ex art. 599 cod. proc. pen. in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l’unica eccezione dell’irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019).

Orbene, declinando tali criteri ermeneutici rispetto al caso in esame, i giudici di piazza Cavour notavano, per un verso, come la recidiva ritenuta fosse stata valutata subvalente, in uno alla aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, rispetto alle riconosciute circostanze attenuanti generiche, per altro verso, come la pena non fosse illegale in quanto sarebbe tale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge (Sez. U„ n. 877 del 14/07/2022, in una fattispecie relativa a procedimento di applicazione della pena).

Tal che se ne faceva conseguire come il primo motivo di ricorso non fosse consentito.