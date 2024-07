ANAC: proroga utilizzo PCP per affidamento diretto infra 5000 euro al 31 dicembre 2024

1. Introduzione



Dal 1° gennaio 2024 ha acquisito efficacia la disciplina sulla digitalizzazione dell’intero ciclo dei contratti pubblici prevista dal Libro I, Parte II del codice dei contratti pubblici, decreto legislativo del 31 marzo 2023, n. 36.

In particolare, le disposizioni richiamate obbligano le stazioni appaltanti e gli enti concedenti all’utilizzo delle piatteforme di approvvigionamento digitale certificate (PAD) per gli affidamenti e l’esecuzione dei contratti pubblici. Il codice dei contratti pubblici non prevede ipotesi di deroga o di esenzione dall’applicazione delle disposizioni sulla digitalizzazione con riferimento a fattispecie particolari di affidamenti o a determinate soglie di importi e, pertanto, le nuove previsioni rappresentano una rivoluzione nel mondo della contrattualistica pubblica che, superata l’iniziale fase di necessario adeguamento, apporterà notevoli benefici in termini di semplificazione, razionalizzazione e velocizzazione delle procedure, con evidente e apprezzabile risparmio di costi e tempi.

In tale contesto, al fine di favorire l’adeguamento al digitale, l’Autorità Nazionale Anticorruzione, con un apposito comunicato del 10 gennaio 2024, ha ritenuto necessario consentire, allo scopo di evitare un rallentamento delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, la possibilità di utilizzare l’interfaccia web messa a disposizione dalla piattaforma dei contratti pubblici (PCP), la cui disponibilità è prevista per gli affidamenti di importo inferiore ai 5.000 euro, al netto dell’iva, fino al 30 settembre 2024.

Tale strumento rappresenta una modalità suppletiva che può essere utilizzata in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD, per il primo periodo di operatività della digitalizzazione.

Per approfondire, si consiglia la consultazione del seguente codice: