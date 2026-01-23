Dal CIN obbligatorio alle regole su sicurezza , BDSR , SCIA e sanzioni : le FAQ del Ministero del Turismo, aggiornate al 16 gennaio 2026 , chiariscono i principali dubbi operativi sugli affitti brevi e sulle locazioni turistiche. Ecco cosa cambia (e cosa va fatto) per restare in regola. Il “ Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile, acquistabile su Shop Maggioli e su Amazon . Come supporto per i professionisti, consigliamo il Codice Civile e norme complementari , disponibile su Shop Maggioli e su Amazon

1. Il perimetro: a chi si applica davvero il CIN



Le FAQ del Ministero del Turismo (aggiornate al 16 gennaio 2026) ribadiscono che il Codice Identificativo Nazionale (CIN) riguarda un perimetro ampio: strutture turistico-ricettive (alberghiere ed extralberghiere come definite dalle norme regionali), locazioni per finalità turistiche e locazioni brevi ex art. 4 D.L. 50/2017. Il punto chiave è l’uniformazione informativa e di trasparenza del mercato, con obiettivi dichiarati di concorrenza, sicurezza del territorio e contrasto all’ospitalità irregolare (art. 13-ter D.L. 145/2023).

Sul “chi è dentro/chi è fuori”, le FAQ chiariscono due casi pratici:

Ospitalità meramente gratuita (anche in ambito no-profit, incluse case religiose): se è davvero gratuita, l’obbligo di CIN non sussiste ; le libere donazioni non fanno venir meno la gratuità, ma la verifica è “caso per caso”.

(anche in ambito no-profit, incluse case religiose): se è davvero gratuita, l’obbligo di CIN ; le non fanno venir meno la gratuità, ma la verifica è “caso per caso”. Agriturismi: il CIN va richiesto, anche dove la categoria non sia pienamente incardinata nelle definizioni turistiche regionali, per coerenza con le finalità della disciplina.

