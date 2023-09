Pubblica amministrazione: acquisto quote di una società

Data la multidisciplinarietà dell’oggetto della relazione, costituita da una pluralità di istituti di per sé complessi ed articolati, ma strettamente connessi tra loro, la trattazione che segue verrà suddivisa per macro argomenti: a) Acquisto quote di una società da parte della pubblica amministrazione; b) Controllo analogo; c) Controllo analogo congiunto All’interno di questi vi sarà poi ulteriore specificazione dei singoli istituti trattati, con tutti gli estremi dei richiami normativi e giurisprudenziali individuati. Il presupposto della trattazione è la verifica della legittimità (e degli effetti) dell’acquisto di quote di partecipazione da parte di una pubblica amministrazione, in primo luogo alla luce del testo unico delle società a partecipazione pubblica (TUSP). Strettamente funzionali a garantire la legittimità dell’acquisto delle quote sono l’istituto dell’in house providing, con particolare riferimento al requisito del controllo analogo e, nel caso diuna società in house plurifrazionata/pluripartecipata – controllo analogo congiunto. Si precisa che i riflessi dell’acquisto delle partecipazioni sono molteplici: non solo rilevano ai fini della verifica di conformità della Corte dei conti e AGCM (in sede di comunicazione dell’acquisto) ma anche in termini di trasparenza; controllo di gestione da parte del revisore dei conti, affidamento, nonché in caso di contenzioso.

2. Acquisto quote di una società da parte della pubblica amministrazione



L’acquisto e la detenzione di quote di partecipazione di società da parte di un ente pubblico, è disciplinato dal TUSP, Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (d. lgs 175/2016).

Il TUSP impone a tutti gli enti pubblici che intendono acquistare delle quote di partecipazione di società, degli stringenti oneri motivazionali, in quanto il provvedimento di acquisto delle quote dovrà essere inviato alla Corte dei Conti ed all’Antitrust (art 5).

L’Art 4 dispone infatti che “Le amministrazioni pubbliche non possono…..acquisire o mantenere partecipazioni in società che non hanno come oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali” ed enuclea le attività che la società deve svolgere.

Tra le attività ammesse rientrano:

lett a) “produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai medesimi servizi”;

lett d) “autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti allo svolgimento delle loro funzioni….”

In sintesi occorre dimostrare che la società eroghi servizi che siano strettamente necessari per l’ente pubblico (art 20 comma 2 lett a): se manca o viene meno questo vincolo di scopo non vi è giustificazione dell’acquisto/possesso delle quote di partecipazione e , pertanto, l’ente deve predisporre un piano di razionalizzazione volto all’alienazione delle quote.

La verifica della sussistenza dei presupposti per la detenzione delle quote (e l’adozione di eventuali piani di razionalizzazione) sono in capo all’ente e vanno effettuati annualmente entro il 31 dicembre di ogni anno e comunicati al MEF con le modalità di cui all’art 17 del d.l. 90/2014.

Il mancato ottemperamento a quanto sopra, determina l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, salvo danno erariale rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile da parte della competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti (art. 20 comma 2 e 24 comma 1 tusp).

L’istituto delle Società in house è espressamente individuato dall’art 16 del Tusp come strumento idoneo alla realizzazione del vincolo di scopo, ma a 3 condizioni:

non vi deve essere partecipazione di capitali privati;

l’ente deve esercitare sulla società il controllo analogo o – in caso di più proprietari – congiunto, dato l’espresso rinvio al Codice dei contratti pubblici (oggi D.lgs 31 marzo 2023 n. 36).

lo statuto della società deve prevedere che oltre l’80% del fatturato sia realizzato dallo svolgimento di compiti affidati dagli enti pubblici soci.

Da tutto ciò ne consegue che occorrerà motivare analiticamente alla Corte dei Conti la necessità di ricorrere ad affidamenti in house per legittimare l’acquisto delle quote societarie.

A seguito della modifica della legge 175 del 2016 avvenuta dall’art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118, a decorrere dal 2022, quella che prima consisteva in una mera comunicazione a fini conoscitivi da parte dell’ente acquirente, oggi è diventata – nonostante il termine usato sia “parere” – oggetto un vero e proprio “ controllo/verifica di conformità” della motivazione che sta alla base dell’acquisto del quote, per cui la Corte dei conti svolgerà un’attività estremamente analitica dei provvedimenti che stanno alla base dell’acquisto.

Infatti il terzo comma dell’art. 5 TUSP afferma che la Corte dei conti competente delibera sulla “conformità dell’atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, (oneri motivazionali), nonché dagli articoli 4 (finalità perseguite con l’acquisto) , … 8-(acquisto partecipazioni in società già costituite), con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa”.

Occorre quindi acquisire cognizione dei parametri usati dalla Corte in sede di verifica.

La Corte dei conti sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna, con deliberazione n. 32/2023/INPR ha fornito “indicazioni istruttorie preliminari all’esame della sezione regionale in merito ai provvedimenti contemplati dall’art 5 del TUSP estrinsecando i seguenti parametri funzionali alla verifica di conformità

compatibilità tra l’oggetto sociale e le finalità istituzionale dell’ente;

compatibilità con la normativa comunitaria sui c.d. aiuti di Stato;

compatibilità delle prescrizioni contenute negli artt. 7 e 8 del Tusp;

convenienza economica e sostenibilità finanziaria, anche sotto il profilo della gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;

compatibilità della scelta rispetto ai principi di efficienza, efficacia ed economicità;

alla comunicazione deve essere allegato un apposito questionario, debitamente compilato – a pena di esito negativo del giudizio della Corte – volto a fornire indicazioni utili alla verifica del rispetto dei parametri sopra citati.

Congiuntamente al questionario dovranno altresì essere allegati:

i bilanci di esercizio degli ultimi 3 anni;

relazione sulla gestione;

relazioni degli organi di controllo;

la relazione di governo dell’organo societario (trattasi di eventuali ulteriori strumenti di gestione quali regolamenti interni, ufficio di controllo interno, codici di condotta di cui all’art 6 Tusp)

Ben si comprende come la dimostrazione del rispetto degli stessi sia fondamentale per evitare un rigetto o rilievi e di quanto sia penetrante il controllo effettuato in sede di verifica di conformità.

In caso di esito negativo, all’ente non è precluso procedere all’acquisto, ma occorrerà nel provvedimento indicare le ragioni per le quali ci si è discostati dal parere e, tanto il parere fornito quanto il provvedimento adottato, dovranno essere pubblicati sul proprio sito istituzionale.

Il controllo operato dalla Corte comprende anche la verifica del requisito del controllo analogo e del controllo analogo congiunto.

Il combinato disposto tra la normativa del Tusp (i cui art 2 lett d) e 16 lett c) fa espresso richiamo all’istituto del controllo analogo congiunto imponendo, affinché gli affidamenti alla società in house siano a loro volta legittimi, che sia soddisfatto, tra gli altri, il requisito del controllo analogo.

Nel caso specifico di società in house plurifrazionato/pluripartecipato, occorrerà specificamente verificare la sussistenza del controllo analogo congiunto .

In assenza di prescrizioni normative che individuino uno specifico modello di gestione e/o strumento con cui esercitare il controllo analogo congiunto, è intervenuta la giurisprudenza, chiarendo le condizioni di sussistenza e di legittimità degli istituti.



Potrebbero interessarti anche: