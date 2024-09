Acquisizione di immobili abusivi e ipoteca: illegittimità costituzionale?

La Corte di Cassazione, con ordinanza interlocutoria n. 583 del 08/01/2024, ha sollevato questione di legittimità costituzionale in relazione all’acquisizione di immobili abusivi e ipoteca.



1. Il contenzioso sull’estinzione dell’ipoteca in caso di acquisizione di immobili abusivi

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con l’ordinanza interlocutoria n. 583 dell’8 gennaio 2024, si è trovata a dirimere una complessa questione giuridica riguardante l’estinzione dell’ipoteca iscritta su un terreno a seguito dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale di un immobile abusivo costruito su di esso.

Il caso sottoposto all’attenzione della Corte riguardava un creditore che aveva iscritto ipoteca su un terreno di proprietà dei suoi debitori. Successivamente, il Comune ha acquisito l’immobile abusivo costruito sul terreno, senza che il creditore ne fosse a conoscenza o potesse partecipare al procedimento di acquisizione. Quando il creditore ha avviato un’esecuzione forzata per soddisfarsi sul terreno ipotecato, il giudice dell’esecuzione ha dichiarato l’azione improseguibile, sostenendo che l’acquisizione dell’immobile da parte del Comune avesse estinto l’ipoteca.

La questione giuridica centrale ruota attorno alla compatibilità tra l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale di un immobile abusivo e il diritto del creditore ipotecario di soddisfarsi sul terreno ipotecato. La giurisprudenza consolidata considera l’acquisizione comunale un acquisto a titolo originario, che estingue automaticamente l’ipoteca. Tuttavia, questa soluzione solleva dubbi di legittimità costituzionale in relazione alla tutela del diritto di proprietà e alla proporzionalità della misura.

Aspetti chiave del caso:

– Iscrizione dell’ipoteca: Un creditore iscrive ipoteca su un terreno di proprietà dei debitori.

– Costruzione abusiva: Sul terreno viene costruito un immobile abusivo.

– Acquisizione comunale: Il Comune acquisisce l’immobile abusivo al proprio patrimonio, senza coinvolgere il creditore ipotecario.

– Esecuzione forzata: Il creditore avvia un’esecuzione forzata sul terreno ipotecato.

– Dichiarazione di improseguibilità: Il giudice dell’esecuzione dichiara l’azione improseguibile, sostenendo che l’acquisizione dell’immobile abbia estinto l’ipoteca.

– Questione giuridica: La questione riguarda la compatibilità tra l’acquisizione gratuita dell’immobile abusivo e il diritto del creditore ipotecario.

– Giurisprudenza consolidata: L’acquisizione comunale è considerata un acquisto a titolo originario che estingue l’ipoteca.

– Dubbi di legittimità costituzionale: La soluzione tradizionale solleva dubbi in relazione alla tutela del diritto di proprietà e alla proporzionalità della misura.

2. La questione di legittimità costituzionale rimessa alla Consulta

Di fronte alla questione giuridica sollevata, la Corte di Cassazione ha scelto di non adottare una decisione definitiva, ma di rimettere la questione alla Corte Costituzionale. Questa scelta è motivata dalla rilevanza della questione e dai dubbi di legittimità costituzionale sollevati in relazione all’attuale interpretazione delle norme.

La Corte di Cassazione ha sollevato una questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, terzo comma, della legge n. 47 del 1985 e dell’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001. Queste norme, nella parte in cui non prevedono la permanenza dell’ipoteca sul terreno a garanzia del creditore ipotecario in caso di acquisizione gratuita dell’immobile abusivo, potrebbero essere in contrasto con diversi principi costituzionali:

Articolo 3 della Costituzione (principio di ragionevolezza): La Corte di Cassazione sottolinea che l’estinzione automatica dell’ipoteca potrebbe risultare irragionevole, poiché il creditore ipotecario si vedrebbe privato della sua garanzia senza avere alcuna responsabilità nell’abuso edilizio commesso dal debitore.

Articolo 24 della Costituzione (diritto di azione): L’estinzione dell’ipoteca potrebbe limitare il diritto del creditore di agire in giudizio per tutelare i propri diritti, privandolo di un’efficace garanzia patrimoniale.

Articolo 42 della Costituzione (tutela del diritto di proprietà): L’estinzione dell’ipoteca potrebbe ledere il diritto di proprietà del creditore ipotecario, che vedrebbe svanire la sua garanzia senza un adeguato ristoro.

Articolo 1 del Protocollo addizionale della CEDU (tutela del diritto di proprietà): Anche a livello europeo, l’estinzione dell’ipoteca potrebbe essere considerata una violazione del diritto di proprietà, poiché il creditore verrebbe privato di un bene senza un giusto motivo.

La Corte di Cassazione ha quindi sospeso il giudizio in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale. La decisione della Corte Costituzionale avrà un impatto significativo sulla tutela dei creditori ipotecari in caso di acquisizione gratuita di immobili abusivi da parte dei Comuni.

Aspetti chiave della decisione della Corte:

– Rinvio alla Corte Costituzionale: La Corte di Cassazione rimette la questione alla Corte Costituzionale per valutare la legittimità costituzionale delle norme in questione.

– Dubbi di legittimità costituzionale: La Corte solleva dubbi in relazione agli articoli 3, 24 e 42 della Costituzione, nonché all’art. 1 del Protocollo addizionale della CEDU.

– Sospensione del giudizio: Il giudizio viene sospeso in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale.

– Impatto della decisione della Corte Costituzionale: La decisione della Corte Costituzionale avrà un impatto significativo sulla tutela dei creditori ipotecari.

3. Le implicazioni della decisione e l’attesa per la pronuncia della Corte

La decisione della Corte di Cassazione di rimettere la questione alla Corte Costituzionale apre la strada a possibili cambiamenti significativi nella tutela dei creditori ipotecari in caso di acquisizione gratuita di immobili abusivi da parte dei Comuni.

Un Potenziale Cambio di Rotta

Se la Corte Costituzionale dovesse accogliere la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Cassazione, le norme in questione potrebbero essere modificate o dichiarate incostituzionali. Ciò significherebbe che i creditori ipotecari potrebbero vedere garantito il loro diritto di soddisfarsi sul terreno ipotecato, anche in caso di acquisizione dell’immobile abusivo da parte del Comune.

Questo rappresenterebbe un importante cambiamento rispetto alla giurisprudenza consolidata, che finora ha considerato l’acquisizione comunale un acquisto a titolo originario, con conseguente estinzione automatica dell’ipoteca.

Un Equilibrio tra Interessi Contrastanti

La decisione della Corte Costituzionale dovrà bilanciare diversi interessi contrastanti:

– Tutela del creditore ipotecario: Il creditore ha il diritto di vedere garantito il suo credito attraverso l’ipoteca iscritta sul terreno. L’estinzione automatica dell’ipoteca in caso di acquisizione dell’immobile abusivo potrebbe privarlo ingiustamente di questa garanzia.

– Interesse pubblico alla lotta all’abusivismo edilizio: L’acquisizione gratuita di immobili abusivi da parte dei Comuni è uno strumento importante per contrastare l’abusivismo edilizio e ripristinare la legalità. Tuttavia, questo interesse non dovrebbe ledere in modo sproporzionato i diritti dei terzi, come i creditori ipotecari.

– Certezza del diritto: La decisione della Corte Costituzionale dovrà garantire la certezza del diritto, fornendo un’interpretazione chiara e coerente delle norme in materia di acquisizione di immobili abusivi e di tutela dei creditori ipotecari.