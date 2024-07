Accordi a latere nel divorzio: autonomia crisi coniugale

Con la sentenza n. 18843 del 10-07-2024, i giudici della I Sezione Civile della Corte di Cassazione hanno chiarito che gli accordi extra-sentenza, o “a latere”, sono intese stipulate dai coniugi durante il divorzio ma non incluse nella sentenza.

Dalla sentenza emerge, con fermezza, come la giurisprudenza tenda a valorizzare l’autonomia negoziale dei coniugi, permettendo loro di stabilire condizioni per la separazione. Tali accordi sono validi se rispettano gli interessi tutelati dal controllo giudiziale.



1. La vicenda

Nel 2023, la Corte d’Appello di Milano ha confermato una sentenza sulla revisione delle condizioni di divorzio tra due ex coniugi. La sentenza originale del 2019 prevedeva un contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne, un assegno divorzile di €3.500,00 mensili, e un rimborso spese annuo di €16.000,00 per il ménage domestico. Una scrittura privata tra gli ex coniugi aggiungeva un ulteriore contributo mensile di €2.500,00.

Con il figlio divenuto economicamente indipendente e l’ex moglie in una stabile convivenza con un altro uomo, il Tribunale aveva deciso di revocare il contributo di mantenimento del figlio e il rimborso spese, riducendo l’assegno divorzile a €3.000,00 mensili.

La Corte d’Appello ha successivamente confermato questa decisione, sottolineando che non vi era stato un deterioramento del reddito dell’ex coniuge e che la convivenza stabile della moglie con un altro uomo rappresentava un evento rilevante per la revisione delle condizioni economiche.

2. I motivi del ricorso

Il ricorrente ha impugnato la decisione, lamentando che la Corte d’Appello aveva compiuto un errore interpretativo circa l’art. 9 della legge 898/1970 escludendo l’obbligo economico stabilito dalla scrittura privata. Inoltre, ha contestato la riduzione dell’assegno divorzile, affermando che la Corte non aveva richiesto alla beneficiaria di dimostrare il contributo alla vita familiare, contrariamente ai principi stabiliti dalle Sezioni Unite nel 2021.



4. Gli accordi a latere

Gli accordi extra-sentenza, o “a latere“, sono intese stipulate dai coniugi durante il divorzio ma non formalmente incluse nella sentenza.

Da ormai molto tempo, la giurisprudenza di legittimità tende a valorizzare l’autonomia negoziale dei coniugi, consentendo loro di concordare le condizioni per la separazione senza l’intervento diretto del giudice in prima istanza.

Questi accordi sono validi se rispettano gli interessi tutelati dal controllo giudiziale, infatti, gli accordi successivi alla sentenza di divorzio sono legittimi purché non contrastino con l’art. 160 c.c. e si adattino alle nuove circostanze familiari.