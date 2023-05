Accesso civico generalizzato documenti su abitazioni private

2. Le valutazioni del Garante



Preliminarmente, il Garante ha evidenziato come la richiesta di accesso civico in questione ha ad oggetto un’ampia documentazione e che il Comune ha fornito all’istante gran parte della stessa, rifiutando l’accesso ai restanti documenti per motivi di protezione dei dati personali. Per tale ragione, il Garante ha chiesto e ricevuto dal Comune la documentazione rispetto a cui è stato negato l’accesso.

Dall’esame della suddetta documentazione, è emerso che la stessa contiene dati e informazioni anche personali, di natura eterogenea. Ragione per cui, il Garante ha ritenuto di distinguere le proprie valutazioni.

In primo luogo, l’Autorità ha ricordato che i propri profili (attinenti alla protezione dei dati personali) riguardano soltanto la tutela delle informazioni riguardanti una persona fisica identificata o identificabile (cioè, appunto, i dati personali). Pertanto, la normativa in tema di tutela dei dati personali non si applica alle persone giuridiche, enti e associazioni: i quali ultimi soggetti non possono beneficiare della tutela prevista da detta normativa.

In ragione di ciò, visto che una delle richieste di autorizzazione paesaggistica riguardava una società in nome collettivo, il Garante ha invitato il Comune a rivalutare la propria motivazione con cui è stato rifiutato l’accesso e a fornire una diversa spiegazione dei motivi per cui l’ostensione dei documenti richiesti potrebbe eventualmente determinare un pregiudizio alla protezione dei dati personali. In mancanza di un valido motivo, invece, il Comune dovrebbe concedere l’accesso parziale ai documenti, omettendo i dati personali ivi presenti.

In secondo luogo, il Garante ha precisato che – per le altre autorizzazioni paesaggistiche oggetto dell’accesso civico – i documenti integrativi che l’istante ha chiesto di ricevere riguardano abitazioni private e hanno ad oggetto richieste di autorizzazioni, elaborati grafici/progetti, tavole, documentazione fotografica di interni ed esterni, planimetrie, procedimenti sanzionatori.

In tal caso, pertanto, è necessario che si effettui una attenta ponderazione fra il diritto di accesso civico e la protezione dei dati personali dei privati.

Per quanto riguarda gli atti presentati dagli interessati all’amministrazione comunale per avviare la pratica edilizia tali documenti contengano dati già forniti al soggetto istante, con la conseguenza che non sarebbe congruente con la valutazione già effettuata dall’amministrazione negarne l’accesso. In tal caso, però, al fine di bilanciare il diritto di accesso dell’istante con il diritto alla protezione dei dati personali delle persone fisiche menzionate in detti documenti, il Comune, in sede di ostensione, deve oscurare i dati e le informazioni personali eccedenti rispetto alla finalità dell’accesso civico (es.: codici fiscali, residenza, recapiti telefonici, e-mail, p.e.c, dei proprietari e dei tecnici).

Per quanto riguarda l’altra documentazione, invece, il Garante ha compiuto una valutazione molto più complessa.

Il Garante ha ricordato che non sussiste un generico diritto per i cittadini di accesso alle informazioni in possesso della pubblica amministrazione e, parallelamente, non sussiste un generico obbligo degli Enti pubblici di dare ai cittadini dette informazioni. Un diritto di accesso ai documenti, infatti, sussiste quando le informazioni cui si vuole accedere riguardino questioni di interesse pubblico e quindi quanto l’accesso è strumentale a ricevere dette informazioni per poi poterle divulgare. In particolare, lo scopo dell’accesso ai documenti previsto dal D. lgs. 33/2013 è quello di favorire forme diffuse di controllo degli Enti pubblici in ordine al perseguimento delle loro funzioni e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.

In considerazione di quanto sopra, se i documenti di cui si chiede l’accesso contengono dati relativi a persone fisiche non necessarie a raggiungere detto scopo di “controllo” degli Enti pubblici oppure informazioni personali di dettaglio che sono sproporzionate, eccedenti e non pertinenti rispetto a detta finalità di “controllo”, l’Ente cui è stata formulata la richiesta di accesso deve estendere i documenti con la modalità meno pregiudizievole possibile per i diritti dell’interessato.