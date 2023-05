Accesso al palazzo necessario al proprietario di un box

1. La vicenda



Un condomino proprietario di un box auto facente parte di un condominio, utilizzava da sempre un’area di accesso del palazzo evidenziata dalla presenza di un cancelletto di ingresso pedonale. L’utilizzo di tale accesso riduceva il percorso di circa 220 mt., vantaggio di fondamentale importanza per il predetto condomino che era ipovedente, con un riconoscimento di invalidità superiore all’85%. Nel tempo il condominio decideva di sostituire la serratura del cancelletto; l’amministratore però non riconsegnava la chiave al portatore di handicap, con conseguente aggravio del suo percorso per raggiungere l’ingresso del box auto; l’amministratore motivava tale rifiuto sull’assunto della contrarietà di alcuni condomini all’utilizzo dell’accesso da parte dell’attore. Non potendo tollerare un tale abuso ed esasperato dalle difficoltà collegate alla propria condizione personale, il condomino decideva di rivolgersi all’autorità giudiziaria. L’attore chiedeva di accertare e dichiarare l’esistenza del diritto all’utilizzo del cancelletto di ingresso pedonale, con condanna del condominio a porre fine agli impedimenti all’esercizio dello stesso, nonché alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi con tanto di consegna della chiave del cancello. Si costituiva in giudizio il condominio chiedendo, in via preliminare, la sospensione del giudizio per esperire la mediazione e, nel merito, il rigetto della domanda. Il convenuto, tra l’altro, sosteneva che il cancelletto di ingresso pedonale non rientrava nell’elenco dei numeri civici del condominio attraverso i quali si poteva accedere all’interno degli spazi condominiali, né era mai stato destinato quale accesso pedonale; il convenuto aggiungeva poi che, in seguito alla sostituzione della serratura del cancelletto, l’amministratore, in accordo coi consiglieri delle scale A e B, aveva ritenuto di non distribuire ad alcun condomino la chiave del cancelletto (fatta eccezione per i consiglieri stessi); infine precisava che il percorso utilizzato dall’attore era di esclusiva pertinenza (con esclusivo addebito delle relative spese di manutenzione) dei condomini delle scale A e B del condominio convenuto, i quali erano gli unici ad aver diritto a transitarvi. Nel corso del procedimento veniva disposta una CTU volta a descrivere, con foto e planimetria, lo stato dei luoghi, per consentire di verificare se il vialetto rientrava tra le proprietà comuni e, in tal caso, se fosse possibile l’uso più intenso da parte del condomino attore senza pregiudicare il pari diritto dei condomini.