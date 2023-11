Ripresa su un volo pubblicata sui social: violazione della privacy

1. I fatti



Due persone presentavano un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali sostenendo che una giornalista aveva pubblicato sui propri profili social delle immagini dei reclamanti riprese con il cellulare durante un volo aereo, senza avere il consenso degli interessati. In particolare, nel reclamo veniva rappresentato che la giornalista, senza qualificarsi come tale, aveva tenuto sotto osservazione i due reclamanti durante le operazioni di imbarco all’aeroporto, durante tutto il volo e fino al momento dell’atterraggio. Questi ultimi avevano appreso di tale osservazione soltanto a seguito della visione della story che la giornalista aveva pubblicato sul proprio profilo instagram. Inoltre, i reclamanti aggiungevano che, durante il volo, la giornalista aveva chiesto più volte ad uno di loro di indossare la mascherina (che lo stesso non indossava a causa di una patologia respiratoria) e che da ciò era conseguito un alterco, che la giornalista aveva ripreso con il telefonino senza rendere nota la circostanza della ripresa ai suddetti interessati. I reclamanti acquisivano consapevolezza delle riprese soltanto dopo il loro rientro in Italia, in quanto diverse persone, avendo visto il video pubblicato sui profili della giornalista, avevano chiesto spiegazioni sull’accaduto ai reclamanti.

Infine, i reclamanti aggiungevano che il suddetto video aveva avuto una grande diffusione, anche su Youtube e su diversi siti on-line, ed aveva creato un clima di aggressione nei loro confronti.

Nonostante le richieste di rimozione del video avanzate nei confronti della giornalista, questa non aveva provveduto alla rimozione e il video aveva continuato a permanere in rete.

Il Garante aveva quindi richiesto alla giornalista di prendere posizione sui fatti esposti nel reclamo e quest’ultima aveva riferito di essere una giornalista regolarmente iscritta all’ordine, di utilizzare i propri canali social per svolgere la propria attività e che durante il periodo della pandemia aveva documentato i cd. Movimenti no-vax e no-green pass. Nel caso di specie, la giornalista sosteneva di aver girato il video per documentare l’uso scorretto o la mancanza della mascherina durante lo sbarco dall’aereo (infatti, la reclamante non aveva la mascherina e il reclamante non la portava correttamente) e quindi l’inosservanza delle norme in vigore per il contenimento della pandemia. Inoltre, secondo la giornalista, il video non era stato girato all’insaputa dei reclamanti, in quanto l’inquadratura era effettuata sopra i sedili dei passeggeri e i due reclamanti guardavano verso la camera.

Inoltre, la giornalista aggiungeva che: (I) i reclamanti hanno a propria volta pubblicato sui relativi profili social un post identico nei contenuti a quello della giornalista, corredandolo di frasi ingiuriose nei confronti di quest’ultima e così facendo hanno permesso la loro identificazione (mentre nei post pubblicati dalla giornalista i reclamanti non erano identificati, ma indicati solo come “tizio” e “lei”); (II) i reclamanti la hanno ringraziata per la visibilità ottenuta a seguito dell’episodio; (III) il video è stato rimosso dopo 24 ore dal sistema automatico di instragram; (IV) il rilevante interesse pubblico o sociale della divulgazione della notizia giustificava la pubblicazione quale esercizio dell’attività giornalistica.



Potrebbero interessarti:

La finalità, stella polare della progettazione di ogni trattamento dei dati personali

Cartello che comunica malattia della persona che offre servizio: violazione privacy