Verifica dell’interessato come unico destinatario dell’email

1. I fatti

Un paziente di un dentista aveva presentato un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali sostenendo che il medico avesse violato la normativa in materia di privacy, in quanto aveva inviato una TAC del paziente al consiglio dell’ordine dei medici locale.

In particolare, il paziente sosteneva di aver inviato numerose richieste al dentista per ottenere la documentazione medica, a lui riferita, detenuta dal sanitario e che questi aveva inviato, tramite PEC, un file .zip contenente una TAC effettuata sul reclamante, inserendo per conoscenza tra i destinatari anche l’Ordine dei medici locale. In tal modo, secondo il reclamante, il medico aveva compiuto una illecita diffusione di un dato sanitario del reclamante.

Il Garante, esaminato il reclamo, chiedeva chiarimenti al dentista. Quest’ultimo sosteneva che il paziente aveva formulato numerose richieste tramite PEC nonché con insistenti messaggi su whatsapp e che il rapporto professionale aveva “preso una piega spiacevole”. Tra i vari messaggi PEC inviati dal reclamante vi era stato uno contenente la richiesta di invio della TAC in questione e il dentista si era limitato a rispondere alla PEC, senza accorgersi che il paziente aveva inserito tra i destinatari per conoscenza della comunicazione anche l’ordine dei medici locale. Pertanto, il messaggio di risposta del medico (contenente la TAC) era stato inviato, automaticamente, anche all’ordine dei medici, ma senza che il sanitario avesse avuto alcuna intenzione in tal senso.

In secondo luogo, il dentista sosteneva che il paziente aveva ripetutamente coinvolto l’ordine dei medici nella vicenda e in generale nella valutazione del rapporto professionale tra le parti e in ragione di ciò, lo stesso Ordine aveva successivamente richiesto al dentista una copia di tutti i dati che si erano scambiati medico e paziente, ivi compresa la copia della TAC in questione.

Il Garante ha ritenuto che le informazioni rese dal dentista non fossero sufficienti a archiviare la questione ed ha quindi avviato il procedimento per l’eventuale irrogazione delle sanzioni a carico del dentista, invitandolo a depositare memorie difensive.

Il dentista fondamentalmente ribadiva le argomentazioni difensive già esposte in precedenza, aggiungendo che il file contenente le immagini radiologiche delle arcate dentali del paziente in questione (cioè la TAC) non era visualizzabile senza l’installazione di uno specifico software nel computer per poter leggere le radiografie in 3D e che l’Ordine dei Medici era sprovvisto di tale software.

Infine, il dentista ribadiva di non aver avuto alcuna volontà di trasmettere la TAC all’Ordine dei medici, ma egli aveva semplicemente risposto alla email inviata dall’interessato.



