Validità alcoltest su soggetto con patologie esofagee

1. I fatti



La Corte di appello di Firenze aveva confermato la pronuncia del Tribunale di Lucca con cui l’imputato era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.500 di ammenda in quanto riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per avere condotto un’autovettura in stato di ebbrezza in conseguenza dell’assunzione di bevande alcoliche con un tasso alcolemico accertato pari a 1,70 g/l con recidiva infraquinquennale.

Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per Cassazione affidato a due motivi di cui, quello che in questa sede rileva, è il primo con il quale è stata eccepita inosservanza o erronea applicazione della legge penale, per avere la Corte di merito ritenuto integrato il fatto tipico del reato ascritto all’imputato, pur essendo egli affetto a “acalasia esofagea” e cioè da patologia che, determinando il ristagno di liquidi nell’esofago, compresi gli alcolici, avrebbe determinato una concreta alterazione del risultato dell’alcoltest, essendo stato considerato anche l’etanolo ristagnante nell’esofago non ancora assimilato da parte dell’imputato.

